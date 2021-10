Apre a Treviso 'Beer Project': birra artigianale di alta qualità

La prima boutique della birra per rivitalizzare il centro storico di Treviso. Apertura ufficiale sabato 2 ottobre per Beer Project, negozio di birre artigianali indipendenti, che apre le porte sia agli amanti di una delle bevande più apprezzate al mondo, sia a coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo per la prima volta.

Sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 (questi saranno anche gli orari di apertura del negozio dal martedì al sabato) nella sede di via Trevisi 18 a Treviso Christian Fedrigo e il suo staff sono pronti a portavi nel magico mondo della birra, facendovi conoscere anche i profumi e i sapori unici che arrivano dalle produzioni artigianali di alta qualità. Grazie a professionalità e conoscenza del settore, anche i palati più esigenti troveranno quello che cercano. Un po’ come passare in una boutique “di alta moda”. Che tra l’altro, contribuirà anche a rivitalizzare, con classe, il centro cittadino (il negozio è stato aperto con il contributo comunale del bando rilancio Treviso 2021 per l’apertura di nuove attività nei locali sfitti del centro storico del capoluogo). La “promozione” della birra non comprenderà solo la vendita di etichette di alta qualità, ma prevedrà anche corsi di homebrewing (per fare la birra in casa) e altre attività per far conoscere approfonditamente il settore. Tra gli obiettivi, quello di puntare più sulla “degustazione” di qualità che sulla quantità.