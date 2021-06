Bimbo si taglia i capelli perché la maestra ha il cancro

Il piccolo di Istrana ha stupito e commosso tutti per il suo gesto di solidarietà. E' biondo, bello come nelle pubblicità, ma Gabriele ha anche un grande cuore ed è molto sensibile, quando ha visto la maestra Sofia entrare all'asilo con il capo rasato ha compreso subito che qualcosa non andava, che forse aveva una brutta malattia. Non ha esitato, appena tornato a casa da mamma Caterina e papà Andrea (ex calciatore del Treviso) ha espresso il desiderio di sostenere la dura lotta della sua insegnante tagliandosi i capelli come lei. Una richiesta che ha fatto commuovere anche i genitori, che dopo averci riflettuto hanno acconsentito. Gabriele è un attore in erba, famoso per la sua folta chioma bionda presente nelle campagne pubblicitarie di noti marchi. Una rinuncia, un sacrificio, un motto che viene dal cuore, fatto "per darle forza", ha detto il bimbo.