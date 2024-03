Borghi più belli: quattro meraviglie del trevigiano da visitare in aprile

Con la primavera alle porte e la temperatura mite c'è voglia di star all’aria aperta e di fare una gita in giornata.

La Guida de I Borghi più belli d’Italia, ci viene in aiuto perché seleziona il fascino dell’Italia nascosta, l’enorme patrimonio storico, artistico, culturale ed eno-gastronomico che racchiudono quuesti piccoli centri storici d’eccellenza inferiori ai 15 mila abitanti. Ecco i borghi gioiello della Marca

Asolo - La città dei cento orizzonti

Il primo borgo della lista non necessita di presentazioni: Asolo è infatti splendida quanto celebre, amata da sempre da artisti e letterati come Eleonora Duse e Freya Stark. La rocca medievale domina il paese dall’alto e racchiude con le sue mura il piccolo centro storico, dove passeggiare tra portici e caffè eleganti in cui ancora si respira l’atmosfera che ha affascinato tanti scrittori del passato. Da non perdere una visita alla rocca stessa: lo sforzo di affrontare la salita è ripagato da una splendida vista sul paesaggio circostante. Ogni seconda domenica del mese c'è un bel mercatino dell'antiquariato

ALTITUDINE m. 205 s.l.m. ABITANTI 8.990 (500 nel borgo)

Cison di Valmarino - Tra i vigneti del Prosecco Superiore

Nel mezzo delle Colline del Prosecco troviamo Cison di Valmarino, dominata dal Castello Brandolini – oggi conosciuto come Castelbrando. Oltre al bellissimo centro storico con i suoi palazzi rinascimentali, meritano una visita le piccole frazioni del comune, interamente in pietra: Tovena, borgo rurale di case di sasso quasi tutte recuperate, Mura e Rolle, quest’ultima immersa nel verde dei vigneti del Prosecco. Da Cison inoltre si raggiunge la Strada dei Cento Giorni, grande opera di ingegneria realizzata dagli austriaci nel corso della Grande Guerra.

ALTITUDINE m. 260 – 700 s.l.m. ABITANTI 2700 (1050 nel borgo)

Portobuffolè - La gaia dimora

Tra i borghi più belli d’Italia in Provincia di Treviso e forse il meno conosciuto, ma altrettanto affascinante: si tratta di Portobuffolè, al confine con il Friuli Venezia Giulia.

Portobuffolè è il più piccolo comune trevigiano sia per superficie che per popolazione, solo 5 chilometri quadrati per circa 750 abitanti.

Da vedere casa Gaia, dimora nel Trecento di Gaia da Camino, Piazza Maggiore e Porta Friuli: sotto il ponte di pietra un tempo scorreva il fiume Livenza. L’occasione perfetta per assaporare l’atmosfera medievale di questo piccolo gioiello in provincia di Treviso è la rievocazione storica Portobuffolè XIII Secolo che si tiene ogni anno un fine settimana estivo, con cena medievale, torneo equestre, giochi e sfilata in costume. Ogni seconda domenica del mese c'è un grande mercato dell'antiquariato da visitare.

ALTITUDINE m. 8 s.l.m. ABITANTI 800 (300 nel borgo)

Follina - Un paese d’Alta Marca

Sempre lungo la Strada del Prosecco incontriamo l’ultimo ingresso trevigiano tra i Borghi più belli d’Italia: Follina. Il più grande patrimonio della città è rappresentato dalla splendida abbazia cistercense di Santa Maria con il caratteristico chiostro. Pare siano stati proprio i monaci a introdurre a Follina quella che è stata per secoli la sua principale attività artigiana: la lavorazione o “follatura” della lana (da cui deriva anche il nome stesso della città).

Oggi di questa tradizione secolare sopravvive una sola manifattura, ma continua a produrre tessuti pregiati utilizzati poi dai marchi più prestigiosi della moda internazionale

ALTITUDINE m. 200 s.l.m. ABITANTI 3.880 (600 nel borgo)