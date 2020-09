Borgo Stramare: le mucche tornano a casa

A Stramare, suggestivo e storico borgo tra Valdobbiadene e Segusino, ci sono pochi abitanti, ma d'estate arrivano le mucche e i turisti. Qui il tempo si è fermato e le giornate vengono ancora scandite dai ritmi delle stagioni. A settembre c'è la transumanza e a piedi, guidate dai pastori le mucche tornano a casa.

"E' un luogo magico, che ho incontrato casualmente e mi ci sono traferito, ci viviamo in 3, è un'oasi di pace. Stamattina gli allevatori riportavano in stalla a Segusino le vacche, ne pascoli sopra ci sono due malghe che d'estate fanno dei formaggi speciali" spiega Mirco Artuso del Teatro del Pane.

Stramare è un delizioso borgo attorniato dal verde, delimitato da piccoli torrenti, caratterizzato da case in pietra, in parte ristrutturate per brevi e rilassanti soggiorni. Il silenzio, la temperatura mite, la presenza di flora e fauna tipiche, gli danno un aspetto che riempie l’animo sensibile. Stramare (420 m slm) è adagiato sul fondo della valle che conduce al sovrastante borgo di Milies (680 m slm) e procede fino alla sommità del Monte Zogo, chiamato anche Doc (1394 m slm), dal quale è possibile ammirare a nord le Dolomiti Bellunesi e scorgere la Laguna di Venezia a sud.

Il video è stato realizzato il 14 settembre 2020 dall'attore Mirco Artuso.

