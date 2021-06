Arte, vino, cibo, degustazioni, pic nic al Parco della Filandetta

La Conegliano Valdobbiadene Experience si svolge in uno dei luoghi più incantevoli delle Colline Patrimonio dell'Umanità. Immersi nel verde del Parco della Filandetta, così chiamata perché era la più piccola delle filande presenti a Valdobbiadene a inizio ‘900, potete rilassarvi e godere dell'arte e del vino che vi circondano. Un luogo speciale completamente restaurato e reso splendido dalle sorelle Bortolomiol eredi del vignaiolo che realizzò il primo prosecco brut.

Un percorso d’eccezione tra i filari biologici e l’innovativa arte del Parco della Filandetta, una visita alla cantina di vinificazione e una passeggiata guidata nel vigneto biologico e le installazioni artistiche del Parco della Filandetta, una degustazione nella suggestiva cornice dell’antica filanda, la cui ristrutturazione ha mantenuto in tutto il suo fascino l’antico muro che ha visto all’opera le laboriose lavoratrici della seta. Toccare, ascoltare, annusare, assaggiare. I sensi comunicano un territorio, i luoghi e le persone in cui si produce un vino. Una esperienza, ideata esclusivamente per la Conegliano Valdobbiadene Experience esplorando i profumi e i sapori delle Colline Unesco. Un tour alla scoperta delle eccellenze vitivinicole, ricca di luoghi da scoprire, di antiche bellezze da ammirare.

Programma

VERNISSAGE AURA - SABATO 26 GIUGNO H 11.00

Arte e vino si uniscono nuovamente: Sandro Raimondi presenta Aura, una collezione di opere che resterà allestita al Parco della Filandetta per tutta l'estate.

DEGUSTAZIONE DILETTAMISU' - GIOVEDI' 1 LUGLIO H 18.30

Un percorso di degustazione davvero particolare: le creazioni di Diletta, campionessa di Tiramisù saranno abbinate alle nostre bollicine in un evento unico nel suo genere. Partiremo dal salato per arrivare poi all'atteso dessert!

PIC NIC ART&BIO - VENERDI' 2 LUGLIO H 20.00

Un pic nic tra le opere d'arte e il vigneto biologico per scoprire le nostre bollicine in un'atmosfera green e conviviale all'interno del Parco della Filandetta.

PERCORSO SENSORIALE - DOMENICA 27 GIUGNO E SABATO 3 LUGLIO H 15.00

La prova dei sensi: questa degustazione metterà alla prova l'olfatto di ognuno di voi. Alleneremo i nostri sensi per scoprire i sentori sprigionati dal Prosecco Superiore all'interno del calice.

IL PARCO DELLA FILANDETTA

Il Parco della Filandetta si estende per due ettari e sorge nel cuore di Valdobbiadene. Qui, la famiglia Bortolomiol ha recuperato un'antica filanda dei primi del '900 che è stata convertita in un'ampia e luminosa sala tasting. Il parco ospita anche il primo centro di vinificazione, un anfiteatro in pietra, e un vigneto biologico. Tra opere d'arte e un'antica galleria di carpini, il parco è il luogo perfetto per scoprire il Prosecco Superiore DOCG e la storia di Giuliano Bortolomiol, pioniere di questo territorio riconosciuto come Patrimonio Unesco.

Parco della Filandetta | Via della Filandeta, 7 Valdobbiadene

parcodellafilandetta@bortolomiol.com | Tel. 0423 804258

Orario di apertura: Lunedì 14.00/18.00 | Martedì-Sabato 9.30/12.30 - 14.00/18.00

Domenica 10.00-12.30