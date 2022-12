Buon compleanno Forno Breda: 115 anni di buon pane

Da 115 anni fa il pane, quello buono, ma è anche un modello di artigianato di qualità e un punto di riferimento per il quartiere di San Giuseppe. Il Forno Breda è un’attività che si tramanda da generazioni, sinonimo di lavoro, passione, responsabilità: un esempio di come fare bene un mestiere. Con orgoglio il presidente della Confcommercio Renzo Ghedin, e il sindaco di Treviso Mario Conte hanno consegnato una targa alla famiglia Breda per i 115 anni di attività. Un attestato di merito per la storica bottega dal 1907 a Treviso.

Forno Breda una storia che dura da oltre 100 anni

I fondatori di questa centenaria attività sono Breda Attilio e Berton Anna. La famiglia Breda era già titolare di un alimentari in centro a Treviso in via Riccati, nel 1907 acquista a San Giuseppe l'attuale stabile, dove vi trasferiscono la loro impresa; assieme a loro collaboravano anche i figli tra i quali si distinse Eugenio che ormai adulto, si sposa con Eulalia e nel 1935 prosegue l'attività di famiglia.

Eulalia dopo qualche anno, in età giovanile, viene a mancare, ma Eugenio non si perde d'animo e con l'aiuto dei suoi quattro figli Attilio, Giovanni, Luigi e Daniela continua a panificare.

Di questi quattro figlio due rimangono nel ramo della panificazione, Giovanni nel 1970 apre una attività a Sant' Antonino assieme alla moglie Rosetta dove tutt'oggi l'attività è gestita dal figlio Paolo con la moglie Silvia.

Luigi rimane nel panificio di famiglia assieme alla moglie Assunta e nel 1986 decidono di dare inizio alla ristrutturazione dell'intero edificio con annesso panificio ribattezzandolo col nome attuale "FORNO BREDA". Da qui inizia il vero rinnovamento, nel 1997 viene inserita anche la produzione di pasticceria fresca curata sopratutto del figlio Emiliano, il quale, nel 2005, assieme a Cinzia, oggi sua moglie, continua la tradizione di famiglia portando con se tutta l'esperienza e la tradizione del buon pane e dei prodotti da forno.