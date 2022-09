Caffè gratis nei bar a ottobre: ecco dove a Treviso e provincia

In occasione del Word Coffee Day, 1° ottobre, la storica torrefazione austriaca con la collaborazione dei locali aderenti, per tutto il mese di ottobre, ha deciso di regalare a tutti coloro che ordineranno un caffè fatto con le miscele sostenibili Julius Meinl, un coupon per un altra tazzina da consumare quando si vuole, oppure da offrire gratuitamente ad una persona con cui si desidera condividere un momento di pausa.

Per la Giornata Internazionale del Caffè Julius Meinl lancia il caffè sostenibile e un caffè sospeso. Per ogni espresso 'green' consumato ne offre uno in regalo e pianta nuovi alberi in Tanzania. Sono più di 120 i locali sparsi in tutta la Penisola dove si festeggerà.

I locali aderenti all’iniziativa di Julius Meinl in Veneto sono i seguenti:

Treviso

Bistrò all'Angelo Sant'Angelo 85/A, Treviso

L'Incanto Via del castello d'amore 19, Treviso

Bar L'Incanto II Viale Fellisent 7/H, Treviso

Panificio Campagnolo Via Emilio Lovarini 23, Spresiano (TV)

Pasticceria Treviso Via Treviso 17/B, Silea (TV)

Risto Bar Jaco Via Antelao, Spresiano TV

Massili Via VIII Martiri 26, San Donà di Piave, TV

Cafè Relax Via Giacomo Matteotti 133, Vittorio Veneto TV

Padova

Pasticceria Sabrina Passaggio del Bottesin 2, Piove di Sacco (PD)

Dolce vita caffè Via Spinelli 2, Rubano (PD)

Bar Gelateria Da Tonetti Via Roma 16, Galzignano Terme (PD)

Venezia

Panificio Calvi Corso Camillo Cavour 18, San stino di Livenza (VE)

Ginger Cafè Via Armando Diaz 18, Eraclea VE

Zuppa Di Sasso - Coffee and Beer Via Loreto 67/A, Ceggia VE

Donati Caffè Piazza Marinetti 3, Portogruaro VE

Vicenza

Eclair pasticceria via Camisano 65, Vicenza

Eclair pasticceria bistrot via G. Mazzini 6, Grisignano di Zocco (VI)

Bolzani Giorgio corso Padova 146, Vicenza

Fogazzaro Corso Fogazzaro, Vicenza

Dejavu viale stazione 35, Montecchio Maggiore (VI)

Tiffs via cavalieri di Vittorio Veneto 29, Vicenza (presso centro sport Palladio)

Verona

Manfrin via Crosarona 2, Ronco all'Adige (VR)

Civico 11 Piazza Garibaldi 11, Verona

Summer Cafè via Corso Gua' 27, Cologna Veneta (VR)

Liston 21 Piazza Santa Toscana 45, Zevio (VR)

Il Fornaio via Osteria Grande 19, Sommacampagna (VR)

Pasticceria Vittoria viale della vittoria 76, Soave (VR)

Tra i caffè che si possono scegliere c’è anche il signature coffee di Julius Meinl, ovvero Vienna 1862, una miscela di chicchi 100% Arabica coltivati in modo etico nell'ambito del Colombian Heritage Project. Una scelta atta a sostenere la missione dell’azienda di rendere le coltivazioni più rispettose dell'ambiente e offrire al contempompo una qualità superiore ai propri clienti

La coltivazione di caffè è tra le attività responsabili della deforestazione e ha importanti conseguenze a lungo termine sugli habitat di numerose specie animali e vegetali che depurano l’aria. Con il suo impegno concreto, anno dopo anno, passo dopo passo, Julius Meinl cerca di contribuire ad un mondo più sostenibile.