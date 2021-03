Treviso a Cake Star: la puntata va in onda venerdì

Pollicino racconta il dietro le quinte del programma di Real Time che avrà come location la nostra città e per protagonisti i migliori pasticceri della Marca

L'arte pasticcera e la bellezza di Treviso saranno protagoniste di Cake Star, programma in onda su Real Time venerdì 19 marzo 2021. Molte riprese sono state effettuate a novembre nel centro storico per mostrare a tutta Italia l'eleganza della nostra città.

Non solo prosecco, tra le eccellenze trevigiane c'è anche la pasticceria, la Marca ha una tradizione dolciaria importante. Basta pensare al Tiramisù che tutto il mondo ci invidia.

I migliori patissier trevigiani sono in corsa per il titolo di migliore pasticceria d'Italia.

Le tre pasticcerie in gara

Al Volo di Lancenigo delle sorelle Alessia e Sara famose per torte e biscotti, brioche soffici e leggere con impasti speciali.

Fondente di Roncade di Luca e Danilo che promuove la cultura del caffè e dei buoni dolci, valorizzando l’artigianalità.

Pollicino di Treviso ha conquistato tutti con il suo Tiramisù. Alessandro ha la passione per i dolci, prima il diploma di cuoco, poi quello di pasticcere.

Il dietro le quinte

Noi abbiamo chiesto ad Alessandro Pollicino alcune curiosità sulla trasmissione.

Alessandro come hai fatto a partecipare?

"Mi hanno contattato direttamente loro, mi hanno invitato perchè colpiti dal mio lavoro. La competizione non mi appartiene, ma spinto dalla famiglia che lavora con me tutti i giorni, ho accettato la sfida. E' gratuita tra l'altro la partecipazione al programma."

Come sarà questa sfida?

"Siamo tre personaggi completamente diversi. E’ una gara tra dolcezze ma anche tra personalità. Mi hanno spiegato le regole, che verranno valutate: la location, il cabaret delle paste, un dolce pezzo forte, e novità, il cliente habitué.

Il primo giorno e il secondo sono stato chiamato a giudicare i miei avversari io ero l'ultimo del girone. Da quest’anno si gioca a carte scoperte, ovvero il punteggio viene rivelato subito in faccia allo sfidante, giustificando e motivando. Non posso svelare come è andata, ma posso dire che c'è stata molta strategia nell'uso dei punteggi."

Come è stata la lavorazione della puntata di Treviso

"Le riprese furono nei giorni 18,19 e 20 novembre. Era una troupe numerosa composta da circa 30 persone compreso di truccatori,registi, fonici e cameramen tutte persone molto simpatiche e che trasmettevano positività e ci mettevano a nostro agio.

Ovviamente tutto è stato girato in piena sicurezza e nel rispetto delle norme COVID ... siamo stati tutti tamponati e abbiamo indossato sempre le mascherine tranne ovviamente per le riprese.

I due protagonisti Damiano Carrara e Katia Follesa sono molto simpatici, fin da subito hanno creato con noi tutti una bella armonia confidenziale in modo da passare tre giorni di divertimento.

Ci hanno inoltre spiegato che al di là del risultato della gara l’obiettivo è quello di fare conoscere i pasticceri e le bellezze della città di Treviso."

Sei giovane eppure titolare di una pasticceria storica della città

"Nel 2009 ho acquistato il negozio di mio padre che era di antiquariato e restauro mobili antichi e l’ho trasformato in una grande e spaziosa pasticceria, era il mio sogno. A causa delle ripercussioni del Covid sulle attività come la mia, avevo smesso di credere in me stesso e ormai avevo pensato che tutti i miei sforzi fatti in questi anni fossero andati al vento ma Cake Star mi ha fatto ricredere in me stesso e mi ha dato la forza e il coraggio di proseguire il mio lungo viaggio ovvero quello della Pasticceria."

Ma alla fine chi ha vinto?

"Ovviamente non posso dirlo".

Per scoprirlo basta sintonizzarsi su Real Time venerdì 19 marzo alle 21.25

Come funziona il programma

In ogni puntata, tre pasticceri esperti si sfidano per conquistare il palato dei giudici/conduttori e dei loro avversari. L’obiettivo è quello di guadagnare 5 stelle. Durante lo svolgimento della gara Damiano Carrara visita i laboratori dei pasticceri in sfida e, dopo aver assaggiato i dolci, fornisce preziosi trucchi e consigli per riconoscere e realizzare il dolce perfetto. Nel frattempo Katia Follesa incontra i clienti delle pasticcerie.