Cake Star Treviso: vince la pasticceria Fondente

Il viaggio italiano di Cake Star - Pasticcerie in sfida è arrivato a Treviso. Ieri sera (venerdì 19 marzo) è andata in onda su Real Time la gara tra le eccellenze dolciarie della Marca. Lo chef Damiano Carrara e l'attrice comica Katia Follesa, dopo una battaglia senza esclusione di colpi, hanno decretato il vincitore: La Fondente.

La classifica parziale della puntata vedeva in testa a pari merito la Pasticceria Pollicino e la Pasticceria Al Volo con 26 punti, seguite dalla Pasticceria Fondente con 25 punti. I voti di Damiano, sommati al punteggio parziale, hanno ribaltato la classifica, dando la vittoria alla Pasticceria Fondente con 36 stelle totali.

Le tre pasticcerie trevigiane in gara

La Fondente di via Giovanni XXIII a Roncade è il progetto di due amici, Luca e Danilo, che hanno grande attenzione per la lavorazione artigianale, è gestita da Stefano Davico. Un locale ampio, giovane e di design, che offre una vasta scelta di dolci contemporanei, nonché proposte salate adatte ad ogni palato.

Al volo, in via Piave a Lancenigo, è di una coppia di sorelle, Alessia e Sara, che trasmettono la propria filosofia di benessere ai prodotti realizzati, proponendo anche dolci vegani e senza glutine.

Pollicino sulla strada Terraglio di Treviso gestita da Alessandro Pollicino chef diplomato che ama la classicità, offre un vasto assortimento di brioches, tiramisù e bavaresi.

La strategia del voto più basso ai competitor non è mancata, le critiche sul burro o lo zucchero in eccesso, sul gusto assente pure, ma fanno parte del format della trasmissione. Alla fine la bellezza della location dallo stile internazionale, e la bontà delle proposte, hanno incoronato i ragazzi di Roncade. Luca e Danilo hanno realizzato una vera boutique della pasticceria, le loro creazioni sono dei gioielli dell'arte dolciaria dal gusto raffinato.

Vince La Fondente con 25 stelle più i voti di Damiano, totale 36.

Secondo Pollicino, si aggiudica la sfida per il migliore Tiramisù, ma si ferma ad un punto dal gradino più alto del podio. La Pasticceria Pollicino ha guadagnato un bonus grazie ad un gustoso strudel.

Terzo Al Volo, la pasticceria salutistica al femminile non ha convinto del tutto i severi giudici.

I tre concorrenti sono valutati sulla location, cabaret di paste e sul 'pezzo forte', anche se in questa puntata di Treviso il re rimane il Tiramisù. La novità rispetto alla scorsa edizione di Cake Star è l'ingresso del "cliente di fiducia", che ha il compito di far assaggiare a Katia e Damiano il suo dolce preferito, e far guadagnare alla pasticceria un bonus di 5 stelle aggiuntive.