Dicembre è il mese della gentilezza: i 31 gesti speciali

Per essere gentili non sono necessari gesti eclatanti o eroici, basta avere piccoli accorgimenti, dire una parola buona a qualcuno o fare un'azione che venga dal cuore e che possa cambiare la giornata di chi ci sta vicino. Succede quando facciamo le cose senza voler nulla indietro che tutto cambia davvero. La gentilezza non è intesa solo "verso il prossimo", ma anche nei confronti della natura.

Il Calendario dell'Avvento della Gentilezza

Hellen è inglese, non si può alzare dal letto, con le poche forze a disposizione decide di inviare delle mail a tutti i suoi amici con dei suggerimenti di gentilezza attuabili fino a Natale. Un pensiero semplice che viene messo in pratica da chi la conosce, e poi pubblicato come Calendario dell'Avvento nel sito: Make Today Happy ed è piaciuto così tanto che è diventato virale nel mondo.

1 dicembre: Condividi questo calendario e incoraggia gli altri a praticare atti di gentilezza,

2 dicembre: Sorprendi un’amica con la sua barretta di cioccolato preferita

3 dicembre: Quando fai la spesa compra qualche prodotto in più e donalo in beneficenza,

4 dicembre: Fai qualcosa di carino per te stessa, che ti faccia ridere,

5 dicembre: Sorridi a chiunque oggi, compresi gli estranei,

6 dicembre: Offriti di svolgere una commissione per qualcuno che ha bisogno di una mano,

7 dicembre: Iscriviti al registro di donatori di organi,

8 dicembre: Scrivi un complimento a tre persone,

9 dicembre: Scrivi un messaggio positivo su un post-it e attaccalo su uno specchio pubblico o al lavoro,

10 dicembre: Concedi a qualcuno la tua piena attenzione: poggia il tuo smartphone e ascolta davvero,

11 dicembre: Fai qualcosa di carino per te stessa: una passeggiata rilassante immersa nella natura,

12 dicembre: Lascia che qualcuno ti superi nella fila del traffico o di un negozio,

13 dicembre: Condividi post positivi sulla tua bacheca social,

14 dicembre: Perdona qualcuno verso il quale covi rancore,

15 dicembre: Scrivi e invia un grazie a un professore, un amico o a qualcuno che ami,

16 dicembre: Sii quello che trasforma una conversazione negativa o un gossip in qualcosa di positivo,

17 dicembre: Sorridi e ringrazia chi ti offrirà un servizio,

18 dicembre: Fai qualcosa di carino per te stessa: danza per casa ascoltando la tua canzone preferita,

19 dicembre: Sii positiva per tutto il giorno, parla solo di cose carine a te stessa e agli altri,

20 dicembre: Prenditi del tempo per apprezzare qualcuno

21 dicembre: Scrivi e lascia un messaggio carino che possa essere trovato da qualcuno che ami,

22 dicembre: Rallegra qualcuno, visita un parente solo o un vicino, anche solo per dire ciao,

23 dicembre: Compra un biglietto della lotteria e dallo a un’amica, una persona cara o un estraneo,

24 dicembre: Metti qualche soldo in una cassetta della beneficenza,

25 dicembre: Fai qualcosa di carino per te stessa: trascorri un meraviglioso Natale e ricordati che sei meravigliosa.

Il mese della gentilezza

Trentuno passi di gentilezza, uno per ogni giorno del mese di dicembre, nei suoi tre ambiti di applicazione principali: la gentilezza verso gli altri, la gentilezza verso il mondo e la gentilezza verso sé stessi, per rendere il mondo migliore

Metti un capo che non indossavi da tanto tempo; Leggi un brano che parli di amicizia e condividilo; Fai una cosa per qualcuno che non saprà mai che l’hai fatta; Scrivi tre cose per cui sei grato oggi; Soffermati a contemplare il luogo in cui ti trovi; Coinvolgi qualcuno nel tuo mese della gentilezza; Parla con un bambino; Chiama una persona che non senti da molto tempo; Cucina il tuo piatto preferito e donalo ad un tuo vicino; Scrivi un biglietto ad una persona che ti ha trattato bene; Pensa al posto più bello del mondo e ringrazia; Abbandona un vizio che ti fa male; Alzati presto per contemplare il giorno che nasce; Recupera un vecchio oggetto che volevi buttare; Condividi una tua vecchia foto; Di ti voglio bene ad una persona a cui non lo hai mai detto; Silenzia il cellulare per tutto il giorno; Chiedi ad un anziano di raccontarti la sua storia; Ascolta una persona senza interrompere; Condividi una buona notizia con i tuoi amici; Stai in silenzio ad ascoltare il rumore del mondo attorno; Attacca alla porta un elenco di cose per cui val la pena vivere; Realizza un’opera con le tue mani e donala; Dedica un pensiero a chi ti ha permesso di essere dove sei; Fai un piccolo regalo a una persona che non se lo aspetta; Chiedi scusa a qualcuno a cui hai fatto un torto; Passa la serata a guardare un’opera d’arte; Cerca un pregio in una persona che mal sopporti; Ringrazia chi ti ha mostrato gentilezza; Lascia un segno per ricordare questo mese di gentilezza.

È la proposta che con il “Calendario della Gentilezza” lancia anche quest’anno il Movimento Mezzopieno in occasione del periodo natalizio per diffondere gentilezza e positività, con piccoli gesti quotidiani per non smettere di credere nel mondo e negli esseri umani. Il Movimento Mezzopieno è la rete italiana per la diffusione della cultura della positività che coinvolge associazioni, aziende, scuole, giornalisti, insegnanti, ricercatori, artisti e cittadine e cittadini in un continuo lavoro di riflessione per sé e per gli altri.