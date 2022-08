Calici di stelle, gli appuntamenti a Treviso e in Veneto

Dalle piazze e dalle vigne, dai borghi e dai campi, passando per alcuni dei luoghi più belli della nostra Penisola. Sono gli scenari che ospiteranno gli eventi di Calici di Stelle. Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l'associazione dei comuni vitivinicoli d'Italia, si uniscono per dare vita ad una manifestazione che abbraccia tutta l'Italia, con una moltitudine di appuntamenti. Fino al 15 agosto gli enoturisti possono contemplare l'osservazione guidata delle stelle e conoscere vino, cultura, arte, design, l produttori racconteranno le storie delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Venerdì 5 agosto, h 19:30, Az. Agr. Rechsteiner, Via Frassenè 2, Piavon di Oderzo (TV)

Cantina Rechsteiner partecipa all’edizione 2022 di Calici di Stelle

“Picnic con Osservazione Astronomica Guidata” nei suggestivi vigneti della nostra Tenuta.

Vi aspetta una serata da favola che inizia con l’aperitivo al tramonto e prosegue con un delizioso picnic sotto il tetto di stelle di mezza estate!

A completare l'evento, il Presidente dell’Associazione Astrofili Trevigiani, Michele Notarangelo, vi guiderà in una affascinante osservazione astronomica.

Nel cestino troverete:

-Insalata di riso estiva con verdure dell’orto

-Tagliere di affettati e formaggio ubriaco

-Sfogliatina salata alle verdure

-Parmigianina estiva di melanzane

-Pane

-Crostata con confettura fatta in casa

A disposizione: acqua minerale naturale, prosecco di benvenuto, un calice di vino a testa

Costo: Euro 30 a persona

Venerdì 5 e sabato 6 agosto a Breganze Calici di Stelle 2022

L'evento estivo più atteso dagli enoturisti e dagli appassionati del vino, organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Breganze (VI), promosso dal Movimento Turismo del Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

Quest’anno per la prima volta l’evento, che si svolgerà come da tradizione in Piazza Mazzini, si articolerà in due serate, venerdì 5 e sabato 6 agosto. Coinvolgerà ben dieci cantine del Consorzio DOC Breganze. Le degustazioni dell’eccellente vino breganzese saranno arricchite dalle squisitezze gastronomiche proposte dai ristoratori e dalle associazioni locali. Grande spazio anche all’intrattenimento: due diversi maestri della consolle cureranno l’accompagnamento musicale. Saranno inoltre organizzate visite guidate alla torre campanaria di Breganze, terza più alta del Veneto. Un simpatico clown intratterrà i più piccini, mentre gli amici del gruppo Sbittarte aiuteranno artisti di tutte le età a esprimere la propria creatività.

Sabato 6 Agosto 2022 ci sarà la 10° Edizione di Calici di Stelle a Cortina d’Ampezzo (BL)

L’appuntamento fra i più attesi della stagione estiva nella città simbolo delle Dolomiti che unisce al piacere di un calice di ottimo vino, il gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso Italia. L’evento è organizzato da Veneziaeventi in collaborazione con il “Movimento Turismo del Vino Veneto” e “Città del Vino” e come ogni anno presenta un calendario davvero degno di nota per ogni enoturista che si rispetti ma anche per il semplice appassionato che vuole vivere una giornata all’insegna del gusto per l’eccellenza. Dalle ore 17:00 alle ore 20:30 degustazione di più di cento etichette di vino provenienti dalle Cantine del “Movimento Turismo del Vino Veneto” e da cantine lombarde abbinate a piatti tipici ampezzani. Sacca porta calice per fare tutte le degustazioni più un piattino degustazione € 25

Alle ore 21:00, nella sala del ristorante dell’Hotel de la Poste, inizierà la cena di “Calici di Stelle” con i produttori, aperta al pubblico solo su prenotazione il costo è di 60 € a persona compreso i vini.

Mercoledì 10 agosto 2022, alle ore 20:00, Tommasi Wine presso “Villa Quaranta”a Ospedaletto di Pescantina (VR)

Nella suggestiva atmosfera della corticella di Villa Quaranta ti aspetta una notte di San Lorenzo magica! Un menù prelibato in abbinamento ai vini icona di Tommasi. Trio jazz in accompagnamento alla serata. Prenota ed esprimi i tuoi desideri sotto le stelle della Valpolicella!

Benvenuto agli ospiti con:

– Calice di Caseo 470 Pinot Nero Metodo Classico e” Sbrisolona “al formaggio Monte veronese 18 mesi;

– Deavina, coppa affinata al vino Amarone con giardiniera di verdure allo zenzero;

– Baccalà mantecato alla Veneziana con crumble all’aglio nero;

Al Tavolo:

-Le Fornaci Lugana DOC incontra sformatino di ricotta di capra ed erbette aromatiche su crema di peperoni gialli dolci, cipolla rossa di Tropea in agrodolce e pomodorini confit;

– A seguire Rafael Valpolicella Classico Superiore DOC incontra Caserecce di farro con ragù bianco di faraona, timo e porcini freschi trifolati;

– Amarone della Valpolicella Classico DOCG incontra Mignon di filetto di manzo Garronese alla plancia con tartufo nero e millefoglie di patate alla crema

– E per chiudere in dolcezza… Perseid’a, Mousse allo yogurt e pesche di Pescantina, gelatina di fragole al lime e bisquit all’amaretto

– Caffè

Mercoledì 10 agosto Calici di Stelle a Barbarano nei Colli Berici

Una serata magnifica sotto le stelle apprezzando un buon calice di vino in compagnia, che altro chiedere? E' l'evento enogastronomico più atteso nell'estate dei Colli Berici. Nel periodo dello spettacolo delle stelle cadenti anche quest’anno a Barbarano si terrà Calici di Stelle, 19 le cantine presenti, e ricco stand gastronomico, degustazione di vini abbinata a spuncetti tipici dei bacari veneziani e cibo del territorio, con sottofondo musicale. Il centro storico di Barbarano si anima di espositori vinicoli che accolgono il pubblico con assaggi dei migliori vini locali, in una manifestazione molto sentita da turisti e residenti. Barbarano è Città del Vino riconosciuta a livello nazionale per le sue qualità vinicole e i meravigliosi vigneti tenuti con cura. In agosto di ogni anno la piazza di Barbarano le cantine propongono assaggi delle loro produzioni più rinomate. Durante la serata si potranno degustare ottimi piatti preparati dai ristoratori del territorio e dalla Pro Colli.

Venerdì 12 agosto dalle h. 21:00, Azienda Agricola Trabucchi d’Illasi, Loc. Monte Tenda, Illasi (VR)

A Illasi per la serata di Calici di Stelle si degusterà l’Amarone della Valpolicella DOCG 2012 tra i 100 migliori vini rossi italiani secondo le Guide dell’Espresso 2022