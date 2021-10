Calzini spaiati? Risolvono il problema gli Elfi di Harry Potter

Prosit è un angolo di baviera a Treviso, il locale di San Vendemiano famoso per le birre e la cucina ha organizzato per il 26 ottobre, la serata dei Calzini Spaiati all'insegna del divertimento, ispirata al celebre maghetto Harry Potter.

A chi non è mai capitato di trovarsi con un calzino in meno dopo aver svuotato la lavatrice? O di sistemare i calzini nel cassetto, «accoppiandoli», e di non trovarne uno? O — ancora — di uscire la mattina, di corsa con due calzini diversi, magari uno colorato e uno a strisce?

MINISTERO DELLA MAGIA UFFICIO MISTERI DIPARTIMENTO PER I CALZINI SPAIATI

A tutti noi capita di possedere dei calzini spaiati ma non ci rendiamo conto quanto siano importanti per migliorare la vita degli Elfi Domestici.

AIUTIAMO Hermione che molto si è data da fare per gli Elfi mentre pochi avevano apprezzato le sue idee. Tra questi pochi c’erano però Albus Silente e Remus Lupin che si sono sempre distinti per intelligenza e umanità.

Aiutare Hermione e gli Elfi è molto semplice, basta seguire 7 semplici regole:

1) Dal 8 ottobre al 25 Ottobre 2021 IL DIPARTIMENTO PER I CALZINI SPAIATI posizionerà, presso la BIRRERIA PROSIT di San Vendemiano TV, un paiolo magico.

2) Portati da casa un calzino spaiato e chiedi al personale il biglietto da compilare per rimanere in contatto con il DIPARTIMENTO PER I CALZINI SPAIATI.

3) Infila il biglietto nel calzino e metti il tutto nel paiolo magico.

4) La sera del 26 ottobre 2021 il DIPARTIMENTO PER I CALZINI SPAIATI provvederà all’estrazione di 3 calzini.

5) Ai loro proprietari, se presenti in sala il DIPARTIMENTO PER I CALZINI SPAIATI consegnerà l’orologio del tempo offerto dalla Società per la diffusione della Burrobirra senza burro, da sempre grande sostenitrice degli Elfi domestici.

6) Se i loro possessori non sono presenti in sala IL DIPARTIMENTO PER I CALZINI SPAIATI procederà ad una nuova estrazione

7) Inoltre il 26 ottobre 2021 IL DIPARTIMENTO PER I CALZINI SPAIATI assegnerà ad un ultimo calzino, un riconoscimento speciale offerto dalla BIRRERIA PROSIT, che consisterà in un boccale in ceramica originale della Birreria.