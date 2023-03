Camionista dell'anno: tre donne trevigiane in corsa per il titolo

Sono 30 le lavoratrici nella filiera dei trasporti che si sono candidate alla 14esima edizione del Sabo Rosa. Si tratta del riconoscimento che, in occasione della Festa della Donna, viene conferito alla “Camionista dell’Anno” durante la cerimonia, che si svolgerà martedì 7 marzo

Promotore dell’iniziativa, il Roberto Nuti Group, importante realtà industriale internazionale fondata nel 1962 a Bologna, leader nei ricambi e nei componenti nel settore del veicolo commerciale, ferroviario e agricolo. La “Camionista dell’Anno” riceverà un esemplare unico dell'ammortizzatore Sabo con la livrea rosa.

Sette le venete e tre le autiste trevigiane in corsa per il titolo.

GLORIA BENAZZI

Attività: autista di camion. Residenza: Provincia di Treviso

"Fin da piccola il mio papà mi portava con sé in camion e nella sua azienda di trasporti. Più il tempo passava, più aumentavano i chilometri che facevo con lui, più io mi sentivo nel mio mondo, nella mia isola felice. Quei tre scalini mi portano sempre nella mia isola di pace. Dopo il diploma ho lavorato in ufficio, nella gestione logistica dei viaggi, fino all’età in cui ho potuto prendere le patenti superiori. All’inizio dello scorso anno ho deciso, assieme al mio compagno, di affidarmi a un’impresa che fa trasporti all’estero: abbiamo viaggiato quasi un anno in Germania e Olanda, portando fiori e carne appesa. Un’esperienza che da un lato mi ha permesso di guidare per tantissimi chilometri, ma dall’altro mi ha sconfortato, perché eravamo sempre in giro e spesso ci trovavamo in situazioni di vero disagio. Così ora faccio trasporti giornalieri per aziende del mio territorio. E non rinuncio al sogno di aprire un’azienda di trasporti mia, anche se in tanti mi dicono che oggi non conviene."

ADRIANA CAVERZAN

Attività: autista di autobus. Residenza: Treviso

"Quando ero in quinta elementare la maestra ci chiedeva cosa avremmo voluto fare da grandi. Io rispondevo sempre che il mio sogno era di diventare conducente di autobus. E così è stato. Ho sempre avuto una grande passione per i viaggi in pullman e in corriera, tanto che prima dei 21 anni avevo già seguito i corsi di teoria e, non appena ho avuto l’età giusta per fare anche l’esame di guida, ho preso la patente D. Oggi sono conducente di linea urbana a Treviso, per l’azienda Mobilità di Marca, e quando occorre, faccio anche qualche corsa extraurbana."

LIDIANA RIZZANTE

Attività: Autista di autobus. Residenza: Preganziol (TV)

"Gli autobus mi sono piaciuti fin da bambina. Il mio papà era un autista e, in famiglia, sia io sia mio fratello abbiamo seguito le sue orme. È un lavoro che amo molto, anche se negli ultimi tempi è cambiato rispetto al periodo in cui guidava mio padre, quando l’autista era una figura che si rispettava. Guidare mi piace e lo faccio sempre col sorriso, salutando tutte le persone che salgono a bordos. Bisogna essere positivi e gentili. Io però dico sempre: “Al mattino indossa un sorriso, va sempre di moda”. Da ottobre 2022 sono autista della linea MOM (Mobilità di Marca) urbana ed extraurbana di Treviso, a volte verso i comuni limitrofi e altre guidoi fino a Venezia. È un lavoro molto vario, posso dire che non ci si annoia mai."

La storia delle candidate

Il premio

Il Sabo Rosa è stato istituito nel 2010 e, finora, è stato consegnato a una campionessa di cronoscalata (nonché autista del camion che ospita la vettura da corsa), una vigile del fuoco autista di autoscale, una conducente di pullman, alla titolare di un’officina meccanica e a otto camioniste: due bolognesi, una livornese, una modenese, una lombarda, una altoatesina e tre provenienti dal Veneto. Chi sarà la prossima a festeggiare l'8 marzo con il prestigioso "esemplare unico" riservato all’autista dell'anno?