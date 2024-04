E' magia nei Campi di Tulipani di Nonno Andrea

Aprile è il momento migliore per visitare i campi di tulipani dell'Azienda Agricola Nonno Andrea, situata a Villorba. Ogni anno si può ammirare in una vera e propria esplosione di colori grazie alla fioritura di 400.000 tulipani, risultato della semina di 60 diverse varietà di bulbi avvenuta a novembre. Questa meraviglia della natura offre un'esperienza unica per amanti dei fiori e famiglie, con la possibilità di immergersi in un mare di colori e di partecipare all'attività di autoraccolta.

Modalità di Raccolta dei Tulipani

I visitatori sono invitati a partecipare alla raccolta dei tulipani, un'attività che combina il divertimento alla scoperta delle diverse varietà di questo incantevole fiore. È consigliabile portare la propria paletta da giardino. La raccolta può durare quanto si desidera, rendendola un'attività perfetta anche per trascorrere del tempo all'aria aperta con i bambini.

Orari e Periodo di Fioritura

I campi di tulipani accolgono i visitatori quando i tulipani sono in piena fioritura. E' possibile visitare queta meraviglia tutto aprile ogni giorno, domenica compresa dalle ore 9 alle 19,Non è necessaria la prenotazione, e nonostante possa formarsi una coda all'ingresso, l'attesa è generalmente breve.

Costo e servizi

L'ingresso ai campi ha un costo di 5€, che include la raccolta dei primi tre tulipani. Ogni tulipano aggiuntivo può essere raccolto al costo di 1€.

Ristorazione e Relax nel Parco

L'azienda invita i visitatori a fermarsi per il pranzo, offrendo la possibilità di mangiare all'ombra degli alberi da frutto in fiore. È possibile portare il proprio cibo o assaggiare le specialità dell'agri-bar di Nonno Andrea, che si impegna a servire piatti realizzati con prodotti freschi, biologici e sostenibili. Inoltre, un'area pic-nic e un parco giochi sono disponibili per chi desidera rilassarsi e lasciare che i bambini si divertano all'aria aperta.

La biodiversità di Nonno Andrea

L'Azienda Agricola Nonno Andrea non è solo un luogo di bellezza e svago, ma rappresenta anche un impegno concreto verso la biodiversità e la sostenibilità. I visitatori, portando a casa i bulbi dei tulipani raccolti, hanno l'opportunità di contribuire a questo ciclo vitale piantandoli in autunno per vederli sbocciare nel proprio giardino nuovamente in primavera.