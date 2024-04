Campionato Nazionale di Pasticceria a Vittorio Veneto, il programma

Dal 9 all'11 aprile 2024, Vittorio Veneto si trasforma nella capitale del dolce per il 6° Campionato Nazionale di Pasticceria. L'evento, ospitato dall'I.P.S.S.E.O.A. “Alfredo Beltrame”, vedrà le studentesse Maya Cester e Aurora Rossetti, campionesse in carica, difendere il loro titolo nazionale.

La significativa presentazione si è svolta a Venezia, alla presenza dell'assessore al Turismo e all'Agricoltura del Veneto, Federico Caner, che ha espresso orgoglio e supporto per il campionato e per i talenti dell'Istituto vincitore del 2023.

Festival della Pasticceria Dolce e Salata

In concomitanza, si terrà la prima edizione del Festival di Pasticceria Dolce e Salata delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, arricchendo ulteriormente la manifestazione.

Programma del Campionato

Il 6° Campionato degli Istituti Alberghieri d’Italia vedrà la partecipazione di 60 studenti, rappresentanti 30 delegazioni regionali, tutti pronti a sfidarsi e dimostrare il proprio talento nel mondo della pasticceria.

Serata di Apertura

Mercoledì 10 aprile, dalle 19:00 alle 23:00, Piazza del Popolo diventerà un salotto di degustazioni, con la presenza di delegazioni degli istituti alberghieri e pasticcerie locali, inaugurando ufficialmente il campionato.

Chiusura dell'Evento

Il gran finale avrà luogo il 11 aprile con una serata di gala presso il ristorante Castelbrando, momento culminante di un evento che mette in mostra le eccellenze e il futuro della pasticceria italiana.

Giuria d'Eccellenza

Una giuria di noti professionisti del settore, tra cui Fabio Orlando, Ruggiero Carli, Cesare Sciambarruto, Manolo Albano, Mario Di Francesca e Silvano Baldi, valuterà le creazioni degli studenti.

La città di Vittorio Veneto, con il supporto del comune e della Proloco e sotto la regia dell'istituto Beltrame, è pronta ad accogliere questo importante appuntamento nazionale, consolidando la sua posizione nel panorama gastronomico ed educativo del Paese.

A presentare l’evento di quest’anno, la Dirigente dell'Istituto Beltrame, Letizia Cavallini, che ha spiegato nei dettagli la manifestazione che coinvolgerà l’intera città di Vittorio Veneto: “È un orgoglio poter ospitare il 6° Campionato Nazionale di pasticceria, rivolto agli studenti del 4° e 5° anno degli istituti alberghieri, ed il 1° Festival della pasticceria dolce e salata, una nuova iniziativa che abbiamo voluto per dare luce all’arte della pasticceria – ha sottolineato Cavallini -. Due eventi che saranno fortemente social, con oltre 40 ore di diretta streaming rivolte soprattutto agli studenti ma anche alla cittadinanza e agli appassionati del settore. Un evento che ha richiesto grande organizzazione ed impegno ma nel quale crediamo molto per catturare l’attenzione dei giovani ed avvicinarli a questa passione”.