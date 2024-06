Andreola, la viticultura eroica propone nuove esperienze

Andreola è una prestigiosa cantina familiare situata nel cuore di Farra di Soligo, qui appassionati e curiosi potranno esplorare l'arte enologica del Valdobbiadene DOCG. Fondata nel 1984 da Nazzareno Pola e oggi guidata da Stefano Pola, la cantina è celebre per il suo impegno nella viticoltura eroica, una pratica che richiede cura meticolosa e manualità a causa delle ripide colline del territorio. Con 110 ettari di vigneti, la cantina offre un'esperienza enoturistica multisensoriale, inclusa la nuova Experience Room, dove i visitatori possono immergersi completamente nella storia, nella cultura e nella tradizione vinicola delle Colline del Prosecco, area riconosciuta Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 2019.

Cosa potranno fare i visitatori

Experience Room: Uno spazio innovativo e multisensoriale che permette di esplorare in tre dimensioni il territorio del Valdobbiadene. Questa sala didattica offre un'immersione completa nella storia e nelle tecniche di vinificazione dell'azienda, stimolando vista, tatto e olfatto.

Visite Guidate e Degustazioni: Andreola propone tour guidati della cantina e dei vigneti, permettendo agli ospiti di scoprire il processo di produzione del vino dalla vigna alla bottiglia. Le degustazioni guidate offrono la possibilità di assaporare le diverse varietà e cuvée prodotte, comprendendo anche pacchetti che includono pranzi con piatti della cucina veneta tradizionale.

Escursioni a Piedi e in E-bike: Per coloro che desiderano esplorare il bellissimo paesaggio del Valdobbiadene, la cantina organizza escursioni a piedi e in e-bike lungo le pittoresche Rive, offrendo un modo dinamico e interattivo di apprezzare la natura e il terroir.

Eventi Speciali: La cantina ospita regolarmente eventi speciali nei vigneti, creando occasioni uniche per i visitatori di godere del vino nel contesto naturale della sua origine, accompagnati da musica, cibo e festeggiamenti.

Sostenibilità e Biodiversità: Andreola si impegna a mantenere pratiche di coltivazione sostenibili, con un impatto minimo sull'ambiente. Questo non solo preserva la ricca biodiversità del territorio ma assicura anche la produzione di vini di alta qualità.

Prodotti di Alta Qualità: Oltre alla gamma di vini, Andreola offre la possibilità di acquistare prodotti direttamente in cantina, permettendo ai visitatori di portare a casa una parte dell'esperienza di Valdobbiadene.

"La nostra Experience Room", afferma Stefano Pola, "rappresenta un innovativo approccio didattico e informativo, progettato per offrire un'esperienza immersiva e multisensoriale. È il luogo ideale per chi è desideroso di esplorare in profondità il patrimonio e la viticoltura eroica di questa zona e della nostra cantina. Questo spazio rappresenta anche il punto di partenza per una varietà di attività che proponiamo ai nostri ospiti, includendo visite guidate con degustazioni, un ampio programma di escursioni a piedi e in e-bike lungo le Rive, e una serie di eventi speciali direttamente nei nostri vigneti."

Perché il Valdobbiadene Docg di Andreola è più di un vino: è un'esperienza che collega storia, cultura e natura in un bicchiere di Valdobbiadene Docg.



AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA

Situata nel cuore del Valdobbiadene DOCG, con i suoi 110 ettari vitati, 900 mila bottiglie vendute in oltre 35 paesi e ormai 40 anni di vita, l’azienda Andreola è divenuta simbolo della viticoltura eroica del Valdobbiadene Docg, producendo da sempre vini letteralmente “fatti a mano”, a conferma dell’impegno costante volto verso la ricerca qualitativa. La cantina si distingue per il lavoro manuale nei vigneti, essenziale nelle ripide colline di questa regione, che in vendemmia, si caratterizza per la presenza di particolari ed uniche carrucole per il trasporto dell’uva.

La produzione di Andreola è incentrata sul vitigno Glera, assieme ad una minoranza di varietà autoctone compresenti nelle vecchie vigne e comprende diverse etichette, tra cui la Rive Line con il maggior numero di Rive in catalogo nel Valdobbiaden