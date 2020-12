Inaugurato l'Angolo del Buongustaio: un nuovo negozio che offre prelibatezze

È stato inaugurato ieri a Treviso, alla presenza del sindaco Mario Conte e di Don Adelino Bortoluzzi, l'"Angolo del Buongustaio", il nuovo punto vendita della cantina Antonio Facchin di San Polo di Piave (TV) ubicato in Via Rota 13.

"Ringrazio la famiglia Facchin per aver scelto Treviso - le parole del Sindaco Mario Conte - questo nuovo punto vendita è un bel segnale per la nostra città, che si conferma sempre più attenta alle esigenze dei cittadini".



Un nuovo spazio che la famiglia Facchin ha voluto dedicare alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale e non solo: "L'angolo del buongustaio" propone, infatti, oltre alle eccellenze enologiche di casa Facchin, anche una curatissima selezione di etichette provenienti da tutta italia e prodotti gastronomici di nicchia.

Nella foto di copertina da sx: Sindaco Mario Conte; Giusi, Angelo e Giuseppe Facchin)