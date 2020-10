Una delle 30 cantine più belle d'Italia è nel trevigiano

Innovazione e tradizione in Cantina Pizzolato a Villorba. Cinque generazioni di storia e tradizioni, un lungo impegno della produzione biologica fin dagli anni ‘80, rispettando la genuinità del vino e l’alta qualità delle uve. Settimo Pizzolato è stato sicuramente uno dei primi produttori di vino a scegliere una gestione biologica, vegan e sostenibile della cantina, allo scopo di produrre dei vini che incontrino le aspettative dei consumatori particolarmente attenti alla propria salute e che vengano prodotti con uve cresciute in un ambiente incontaminato, senza l’uso di prodotti chimici o di origine animale.

Ma la sua filosofia di vita si rispecchia anche nella nuova factory.

La cantina è figlia di un progetto firmato dagli architetti trevigiani Michela De Poli e Adriano Marangon ed è stato presentato alla Biennale di Architettura di Venezia 2018 come “progetto nato rispettando il corredo paesaggistico che la circondava secondo filosofie che fanno assumere all’architettura quei criteri di responsabilità sociale”. “Il progetto della nostra cantina – racconta Settimo Pizzolato, titolare dell’azienda – rappresenta per noi una scelta radicale che ha avuto e ha l’obiettivo di coinvolgere nel tempo ogni aspetto del processo produttivo: dall’utilizzo di energia pulita, auto prodotta grazie ad un impianto fotovoltaico posto sul tetto della cantina, con i suoi 570 pannelli solari installati nel 2017, alla riduzione degli sprechi tramite impianti di ultima generazione come il depuratore biologico e a basso consumo energetico."

Sono chiamate per il design e imponenza “le nuove ‘cattedrali del vino’, firmate dai grandi nomi dell’architettura internazionale, sono vere e proprie attrazioni turistiche dove convergono estetica, tecnologia e funzionalità”. Inizia così l’articolo di Costanza Ruggeri per SkyTG 24 che decreta le 30 più belle cantine di design d’Italia tra vino e architettura. In questa prestigiosa classifica è stata inserita anche la Cantina Pizzolato di Villorba in provincia di Treviso, un luogo dove mondo del vino e design si uniscono in una visione moderna e sostenibile.

Cantina Pizzolato, situata in un’area strategica tra il Piave e le Dolomiti nella via del Prosecco DOC a Treviso nasce nel 1985 con alle spalle l’esperienza di cinque generazioni di famiglie che scelsero di vivere in armonia con l’ambiente attraverso un lungo percorso dedicato alla produzione biologica, certificata dal 1991. Oggi la cantina di Settimo Pizzolato viene considerata una delle aziende leader nella produzione e esportazione di vino biologico.

A partire da sabato 17 ottobre gli amanti del buon vino avranno quindi modo di poterla visitare anche durante il weekend, prenotando una visita e/o una degustazione guidata e di entrare anche nel punto vendita di vini bio e vegan, in questa location davvero unica. Attraverso il Bio Tour Tradizione sarà possibile conoscere l’essenza della Cantina con un percorso che permetterà di approfondire la storia della famiglia Pizzolato e del territorio in cui opera. La visita comincia con una passeggiata nel vigneto con la descrizione delle lavorazioni in ottica di agricoltura biologica, continua poi nelle aree di vinificazione fino all’imbottigliamento e termina con la degustazione di 4 vini della tradizione veneta tra cui il “Barbarossa” Raboso Malanotte DOCG 2016, annata che coincide con l’anno di inaugurazione della nuova cantina.