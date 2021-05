Cantine Aperte 2021: tutti gli appuntamenti

Dai picnic tra le vigne ai pranzi tra i filari, dal contatto diretto con la natura alla possibilità di vivere delle esperienze assolutamente intriganti, non mancherà occasione di socializzare all’insegna del buon bere.

Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 torna Cantine Aperte, l’appuntamento atteso da tutti gli appassionati dell’universo vino.

Visite in cantina e nella vigna, degustazioni e intrattenimento sono in programma per l’ultimo weekend di maggio, le cantine venete socie del Movimento Turismo del Vino, l’ evento enoturistico che ogni anno porta gli estimatori del vino alla scoperta dei territori italiani nei quali il nettare divino viene prodotto.

Durante il weekend sarà possibile degustare gli eccellenti vini regionali ed entrare in contatto con la storia dei viticoltori che da sempre animano, con il loro paziente lavoro, uno dei territori d’eccellenza della viticoltura italiana, tutto da scoprire e assaporare.

Il territorio del Veneto vanta antiche tradizioni vinicole che sarà possibile scoprire in occasione dei weekend Cantine Aperte programmati per sabato 29 – 30 maggio e 19 – 20 giugno 2021.

Cantine Aperte Treviso

BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene www.bortolomiol.com

Un percorso d’eccezione tra i filari biologici e l’innovativa arte del Parco della Filandetta: è l’offerta che Bortolomiol, azienda spumantistica del trevigiano, propone per il weekend di Cantine Aperte. Dopo una breve visita alla cantina di vinificazione e una passeggiata guidata nel vigneto biologico e le installazioni artistiche del Parco della Filandetta, il tour proseguirà con una degustazione nella suggestiva cornice dell’antica filanda, la cui ristrutturazione ha mantenuto in tutto il suo fascino l’antico muro che ha visto all’opera le laboriose lavoratrici della seta. Verranno degustate due espressioni di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, lo Ius Naturae Biologico e la nuova annata di Bandarossa Special Edition; a completare l’esperienza sarà anche uno speciale tasting dell’Olio Riva Jacur, il tutto abbinato a dei finger food gourmet.

Posti limitati - Prenotazione obbligatoria

Costo: € 10 a persona

T. +39 0423 804258

parcodellafilandetta@ bortolomiol.com

TENUTE TOMASELLA www.tomasella.it tutto il programma qui

Invitiamo a passare una giornata in cantina, un’occasione per poter degustare tutti i nostri vini, visitare la cantina, e fare un giro in ape car nei nostri vigneti. Saremo accompagnati dai nostri partner di fiducia con le loro proposte gastronomiche! Per chi vorrà ci sarà la possibilità anche di fare pic nic in mezzo al parco! vi aspettiamo dalle 10 alle 18, la prenotazione è obbligatoria

CANTINA PIZZOLATO www.lacantinapizzolato.com

Il classico appuntamento con Cantine Aperte organizzato dal Movimento Turismo del vino si terrà l’ultimo weekend di maggio.

• BIO TOUR IN CANTINA con DEGUSTAZIONE VINI

• DEGUSTAZIONI VINI (3 VINI A SCELTA) con abbinamento di tagliere di salumi e formaggi locali

• PIC NIC IN VIGNA – con BOX comprendente 4 proposte gastronomiche a persona + 1 calice di bollicine + 1 calice a scelta a persona – 20€ x 2 pax minimo

• WINE SHOP APERTO DURANTE TUTTO L’EVENTO con i seguenti orari: dalle ore 09.00 – 12.30 / 15.30 – 20.00

• PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com o 0422 928166

VILLA SANDI 29 e 30 maggio www.villasandi.it

Villa Sandi propone un’imperdibile visita guidata con degustazione all’aperto. Sabato 29 maggio il pomeriggio e tutta la domenica 30 maggio Il percorso inizia dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano prestigiosi vini rossi in barrique di rovere francese. Luogo ideale per lasciarsi trasportare nella realtà di Villa Sandi attraverso un video emozionale. Si snoda poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali riposa il metodo classico, fino a raggiungere un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile palladiano.

- Visita guidata: antica barricaia del 1700, video emozionale, gallerie sotterranee dove riposa il metodo classico, villa in stile palladiano.

- Degustazione di 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato e Opere Trevigiane Metodo Classico Brut, accompagnati da “pan da vin”

VAL D'OCA 29 e 30 maggio www.valdoca.com

La Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca rappresenta la storia di un’impresa corale, una vera e propria iniziativa sociale nata nel 1952, grazie alla volontà di 129 soci fondatori. Nel cuore della zona di produzione del Prosecco Superiore di Valdobbiadene i 600 soci oggi si prendono cura oggi di più di 1000 ettari di vigneto. Val D’Oca aderisce al progetto Cantine Aperte 2021 e per l’occasione organizza delle visite guidate gratuite nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio.

La visita, di circa 1 ora, prevede la degustazione guidata di 2 dei nostri vini.

La prenotazione è obbligatoria tramite email valdocaesapori@valdoca.com oppure telefonicamente al 0423 982070.

RECHSTEINER 29-30 maggio www.rechsteiner.it

Sabato 29 e Domenica 30 maggio Rechsteiner apre i portoni della Cantina ed i cancelli del parco per una giornata dedicata all'enoturismo all'aria aperta, una passeggiata dal vigneto didattico alla Cantina Seicentesca attraversando il Parco con alberi secolari. Prenota la tua visita e/o il tuo cestino pic nic! Info rechsteiner@rechsteiner.it 0422752074

RUGGERI 29 e 30 maggio www.ruggeri.it

Per chi ha voglia di scoprire il meglio del Mondo Ruggeri in un’ora! Ne uscirai entusiasta, avendo imparato alcuni concetti chiave relativi al territorio del Valdobbiadene Docg e allo stile e metodo Ruggeri, dopo aver visitato le varie fasi del processo produttivo; non mancherà ovviamente l’assaggio dei nostri migliori spumanti, abbinati a dell’ottimo Pan da Vin!

CONTE COLLALTO 29 e 30 maggio www.cantine-collalto.it

Sarà possibile degustare i vini della cantina presso il Collalto Store. Durante la giornata saranno organizzate 2 passeggiate guidate alla scoperta dei vigneti, della cantina e della bottaia storica. Durante la passeggiata, verranno degustati 4 vini. Durata del tour: 2 ore. Passeggiata di circa 2 km, su strada sterrata. Difficoltà: facile. Info: tel. 0438 435811Facebook: www.facebook.com/Conte.Collalto

CASTELLO DI RONCADE 29 e 30 maggio www.castellodironcade.com

Il Castello di Roncade, ricostruito nel 1508, è una delle rare ville pre-palladiane cinte da mura medievali. Sorge al centro della città di Roncade, nella campagna veneta tra Treviso e Venezia. Un maestoso complesso rinascimentale abitato dalla famiglia Ciani Bassetti, di antiche tradizioni agricole che con il reimpianto dei vigneti ad inizio del Novecento in uno dei cru più interessanti di Treviso, continua l’ambizioso progetto di elevare la qualità dei vini prodotti.

Gli ospiti verranno accolti per una visita alla proprietà con camminata nel Brolo della Villa Veneta dove ci sono i vigneti e visita alla bottaia di invecchiamento dei vini sotto le mura.

Solo su prenotazione ai seguenti recapiti: info@castellodironcade.com +39 0422 708736

Cantine Aperte Veneto 2021

Numerose cantine di tutta la regione Veneto apriranno le proprie porte ai visitatori per raccontarsi e mostrarsi, all’insegna dell’enoturismo e della scoperta del territorio di origine di alcuni dei più apprezzati vini italiani.

I vigneti rappresentano un elemento caratterizzante il territorio veneto. A partire da Verona, una delle grandi protagoniste del panorama enologico. Nella zona del Garda è possibile trovare il Bardolino, rosso di grande spessore, ma anche il Chiaretto e il Novello, mentre il settore sud-orientale è area del Custoza DOC e del Lugana a San Martino della Battaglia, al confine con la Lombardia, e del Garda.

Si passa poi alla zona del Valpolicella e del Soave, si prosegue con il vicentino che vede numerosi impianti di Merlot e Cabernet per i rossi, e di Pinot e Garganega per i bianchi, e con l’alto vicentino dove si producono i vini DOC Lessini Durello, Gambellara e Breganze.

Terra di vini anche quella dei Colli Euganei, nel padovano, la fascia pedemontana verso Treviso e la pianura orientale trevigiana, della quale si ricordano le DOC Piave e Lison-Pramaggiore.

La sicurezza impone piccoli gruppi e assoluta necessità di prenotazione per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa delle normative previste.

Ognuna di queste cantine organizza programmi personalizzati, ma tutti all’insegna di visite guidate, degustazioni e percorsi conoscitivi di tecniche e sapori del territorio.

CANTINE APERTE IN VENETO MAGGIO 2021

BELLUNO

PIAN DELLE VETTE CANTINA DI MONTAGNA “WEINBERG DOLOMITEN” 29 maggio - www.piandellevette.it



PADOVA

CA' DEL COLLE 30 maggio www.cadelcolle.com

CONTE EMO CAPODILISTA - LA MONTECCHIA 30 maggio www.lamontecchia.it

DOMINIO DI BAGNOLI 30 maggio www.ildominiodibagnoli.it

IL PIANZIO 29 e 30 maggio www.ilpianzio.it

MAELI 30 maggio www.maeliwine.com

SALVAN 30 maggio www.salvan.it



VENEZIA

BORGO STAJNBECH 29 e 30 maggio www.borgostajnbech.com



VICENZA

MACULAN 29 e 30 maggio www.maculan.net

IoMazzucato 29 - 30 maggio www.iomazzucato.it

PEGORARO 29-30 maggio www.cantinapegoraro.it

TENUTA ZAI - Vigneto del Corin 29 - 30 maggio www.tenutazai.com

CANTINA TONELLO 29 - 30 maggio www.vinitonello.com

TRANSIT FARM 29 - 30 maggio www.transitfarm.com



VERONA

CLEMENTI 29-30 maggio www.vini-clementi.com

FlaTio 29-30 maggio www.flatiowine.it

FRANCHINI AGRICOLA 29-30 maggio www.franchinivini.com

VILLA CRINE 29-30 maggio www.villacrine.it

LAVARINI 29-30 maggio www.lavarinivini.it

MONTRESOR WINES 29-30 maggio www.vinimontresor.com

MONTECI 29 maggio www.monteci.it

MONTE ZOVO 30 maggio www.montezovo.com

NOVAIA 29 - 30 maggio www.novaia.it

FRATELLI VOGADORI 29-30 maggio www.vogadorivini.it