Cantine aperte 2022: il programma a Treviso e in Veneto, vino protagonista

Trentesima edizione di Cantine Aperte: sabato 28 e domenica 29 maggio due giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità. E ovviamente del buon vino.

Un evento che accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende. Cantine Aperte è un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle Cantine del Movimento Turismo del Vino che invitano a vivere le diversità uniche della realtà vitivinicola, una missione fatta di qualità nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto questo degustando vini eccellenti.

L’Italia si presta a celebrare la grande festa dell’enoturismo con visite e degustazioni in 600 cantine da 19 regioni della penisola. Un weekend ricco di incontri, iniziative e di degustazioni, protagonista sarà il vino e le sue mille sfaccettature. In Veneto sono 57 le cantine aperte, e propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite guidate, laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le vigne, un programma ricco e articolato.

Il programma in Veneto

TREVISO

1. ASTORIA 28-29 maggio www.astoria.it

2. BONOTTO DELLE TEZZE 29 maggio www.bonottodelletezze.it

3. BORGO LUCE 28-29 maggio www.borgoluce.it

4. BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene/ Parco della Filandetta 29 maggio

www.bortolomiol.com

5. CANTINA PIZZOLATO 29 maggio www.lacantinapizzolato.com

6. CASTELLO DI RONCADE 29 maggio www.castellodironcade.com

7. COL SANDAGO 28-29 maggio www.colsandago.it

8. CONTE COLLALTO di Isabella Collalto 28-29 maggio www.cantine-collalto.it

9. DAL BELLO 29 maggio www.dalbellovini.it

10. PROGRESS COUNTRY WINE HOUSE Az. Agr. 28-29 maggio

www.progresscountrywinehouse.com

11. RECHSTEINER 29 maggio www.rechsteiner.it

12. RUGGERI 28- 29 maggio www.ruggeri.it

13.SESSANTACAMPI -LUIGINO ZAGO Soc. Agr. s.s. www.sessantacampi.it 29 maggio

14. TENUTE TOMASELLA 29 maggio www.tomasella.it

15. VAL D'OCA 28-29 maggio www.valdoca.com

16. VILLA SANDI 28-29 maggio www.villasandi.it

ASTORIA VINI 28-29 maggio

www.astoria.it

Sabato 28 e domenica 29 maggio Astoria apre le porte della sua Tenuta a Refrontolo: per tutto

il fine settimana sarà possibile visitare i vigneti, le sale della Tenuta e la barricaia, degustare il

celebre Prosecco e scoprire, poco lontano, anche la Cantina e lo Store, per chi è curioso di

conoscere anche gli aspetti più tecnici della vinificazione.

Orari di Apertura: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo accesso ore 17:00), visite guidate ogni ora, sia

presso la Tenuta che presso la cantina di Crevada.

In Tenuta, sarà possibile degustare gratuitamente i Prosecco Astoria abbinati ai formaggi locali

della Latteria Soligo, mentre eventuali acquisti si potranno effettuare allo Store.

EVENTO La Croda e il Croder: Astoria nell’arte di Luigi Christopher Veggetti Kanku

Domenica 29 alle 11 in Tenuta, spazio all’arte: in occasione di Cantine Aperte sarà infatti

svelata l’opera che lo scultore Luigi Christopher Veggetti Kanku ha realizzato su una “Croda”

recuperata dal vigneto. Pittore e scultore di fama internazionale, cresciuto in Italia ma nato

nella Repubblica Democratica del Congo, Veggetti Kanku racconta l’identità di Astoria in un

lavoro che unisce le due anime della casa trevigiana, l’amore per le proprie radici e l’apertura al

mondo, e le lega al territorio da dove tutto ha avuto inizio.

Tenuta Astoria, via Crevada 43, Refrontolo Sarà possibile salire alla Tenuta esclusivamente

tramite navetta gratuita dall’Astoria Wine Store (via Crevada, Crevada di Susegana)

Degustazioni gratuite e visite guidate ogni ora.

Info: 0438-454333, WhatsApp 337118497

Social: IG Astoria_wines FB Astoria wines

BONOTTO DELLE TEZZE 29 maggio

www.bonottodelletezze.it

Saremo aperti Domenica 29 maggio 2022 con orario 10-18 per la giornata nazionale di Cantine

Aperte.

Di certo si potranno degustare i vini e si potrà visitare la cantina, ma la cosa più importante è

che si avrà la possibilità di entrare nel lavoro e nel cuore dell’azienda, respirandone la storia, la

realtà, il lavoro quotidiano, ma anche i sogni e i progetti.

“COL REAL” Rive di Collalbrigo-Costa, Conegliano Valdobbiadene Brut 2021, sarà il protagonista

del nostro brindisi alla ripresa di Cantine Aperte. L’ultimo gioiello di famiglia per la prima volta

in degustazione.

Saranno disponibili le nuove annate delle nostre etichette, ormai piccole icone dei vini di

territorio, come Novalis , Potestà e soprattutto Malanotte del Piave.

Passeggiata alla Residenza. Un momento unico, esclusivo per gli ospiti della cantina, di visitare

Officina Malanotte , il nuovo spazio artistico della Bonotto delle Tezze, in questi giorni in piena

attività

Per informazioni: 0438-488323 info@bonottodelletezze.it

ww.bonottodelletezze.it

BORGO LUCE 28-29 maggio

www.borgoluce.it

Orari visite su prenotazione al prezzo di 10 € a persona:

• 10.30

• 14.00

• 17.00 per la giornata di sabato e 16.00 per la giornata di domenica

Verrà effettuata la visita della cantina e la degustazione del nostro Rosariflesso, Prosecco

Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG Brut e Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene

DOCG Extra Dry.

BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene/ Parco della Filandetta 29 maggio

www.bortolomiol.com

CANTINE APERTE: ARTE E VINO AL PARCO DELLA FILANDETTA

Domenica 29 maggio, ritorna l’atteso evento di Cantine Aperte, organizzato da Movimento

Turismo del Vino. Per l’occasione il Parco della Filandetta apre le porte per una giornata

davvero eccezionale, dove l’arte si intreccia con il mondo del vino. Per la prima volta, sarà

visibile al pubblico la nuova opera d’arte, frutto della seconda residenza d’artista

internazionale. Bortolomiol, infatti, ospiterà durante la seconda metà di maggio, l’artista

portoghese Inês Coelho da Silva, che realizzerà un’opera d’arte che diventerà poi patrimonio del

Parco della Filandetta. L’artista sarà quindi disponibile durante la mattinata di domenica per

raccontare la sua visione dell’arte e la connessione con il mondo del vino, e in particolare con la

storia di Bortolomiol e del Parco della Filandetta.

Le visite guidate della cantina si terranno alle ore 10.30 e alle 15.30 a cui seguirà una breve

passeggiata nel parco, tra le opere d’arte e il vigneto biologico, accompagnati da Giuliana

Bortolomiol, che spiegherà i progetti di sostenibilità della cantina Gli ospiti potranno degustare

il nostro Ius Naturae Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Biologico immersi nel verde,

per poi entrare nell’antica filanda e proseguire con la degustazione seduta del 70th Anniversary

Rive di Col San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Limited Edition Extra Brut e

Bandarossa Special Edition Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry. Agli spumanti

sarà abbinato un cicchetto finger food.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, il costo è di 15€ a persona.



CANTINA PIZZOLATO 29 maggio

www.lacantinapizzolato.com

programmi in corso di definizione per maggiori dettagli

facebook: https://www.facebook.com/cantinapizzolato

instagram: https://www.instagram.com/cantinapizzolato/

instagram “officina del Vino“, agri-wine-bar di Cantina

Pizzolato: https://www.instagram.com/officina_del_vino_/

CASTELLO DI RONCADE 29 maggio

www.castellodironcade.com

Domenica 29 maggio 2022 si rinnova l’appuntamento con “Cantine Aperte” iniziativa promossa dal

Movimento Turismo Italiano. Una giornata di degustazioni e visite guidate per conoscere la storia

del Castello di Roncade e degustare le ultime annate dei suoi vini.

Il programma dalla giornata:

Apertura della struttura dalle ore 9:00 alle ore 18:30

Ingresso: € 10,00 per persona – include il kit degustazione con un bicchiere e tagliandini validi per

4 assaggi

Visite guidate in partenza dal wine shop alle ore 11:00; 15:30, 16:30, 17:30.

Ultimo ingresso alle ore 18:00

Per info e prenotazioni:+39 0422 708796 info@castellodironcade.com



COL SANDAGO 28-29 maggio

www.colsandago.it

ORARI: sabato 28 maggio 10:00-20:00 (orario continuato) domenica 29 maggio 10:00-19:00 (orario

continuato)

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: online sul sito www.colsandago.it

PROPOSTE:

A) VISITE IN CANTINA

B) DEGUSTAZIONI GUIDATE

C) DEGUSTAZIONI SPECIAL

Per maggiori informazioni www.colsandago.it

Facebook https://www.facebook.com/ColSandago/

Instagram https://www.instagram.com/ColSandago/

DAL BELLO 29 maggio

www.dalbellovini.it

Domenica 29 maggio 2022 Dalle 09:30 alle 18:00

09:30 ritrovo in Cantina Dal Bello a Fonte (TV)

10:00 partenza navetta con destinazione Vigneto Sant’Anna

10:30 passeggiata lungo il percorso della sostenibilità ambientale con arrivo alla Casa Paterna

Aperitivo con il nostro Asolo Prosecco DOCG Frizzante Rocca d’Asolo, vino storico dell’azienda

nato in questa casa.

12:00 rientro in cantina

Visita cantina e degustazione di 3 vini accompagnat1 da carne alla griglia

- Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut Celeber premiato al concorso al Falstaff Trophy 2022

- Asolo Prosecco Superiore DOCG Millesimato Dry premiato al concorso 5StarWines di Vinitaly

2022

- Rosso Asolo DOC accompagnato da carne alla griglia

Durante tutto il giorno è possibile visitare la cantina, degustare ed acquistare i nostri vini

Iscrizione a Cantine Aperte: 20 € Info e prenotazioni: info@dalbellovini.it - 0423 949015 È gradita

CONTE COLLALTO di Isabella Collalto 28-29 maggio

www.cantine-collalto.it

- sabato 28: 8.30-18.00

- domenica 29: 10.00-18.00

https://www.facebook.com/Conte.Collalto

https://www.instagram.com/contecollalto

RECHSTEINER 29 maggio

www.rechsteiner.it

Cantina Rechsteiner propone:

“VINO & CIBO”

Visite guidate alla Bottaia con degustazione di vini Rechsteiner, Food Truck “Nonna Lille” e

“Only Fish”

“ARTE, STORIA & MUSICA”

Laboratorio pittura per bambini con Carmen Rusalen

Esposizione opere artisti locali

“Radici” – Mostra collettiva in collaborazione con Arte Laguna Prize

Concerto di Pianoforte del Maestro Rolf-Dieter Arens

“MOVIMENTO E MEDITAZIONE”

Yoga Vinyasa con Double Mind

Esibizione di danza con Double Mind

Up & Down: avventure sul castello gonfiabile

“NATURA & ANIMALI”

Parco di 3,5ha con alberi centenari

Laghetto delle ninfee

Orto Officinale

Vigneto Didattico



RUGGERI

www.ruggeri.it

Questa proposta è perfetta per chi ha voglia di scoprire il meglio del Mondo Ruggeri in un’ora! Ne

uscirai entusiasta, avendo imparato alcuni concetti chiave relativi al territorio del Valdobbiadene

Docg e allo stile e metodo Ruggeri, dopo aver visitato le varie fasi del processo produttivo; non

mancherà ovviamente l’assaggio dei nostri migliori spumanti, abbinati a dell’ottimo Pan da Vin!

Descrizione dettagliata:

Accoglienza e registrazione visitatori

Visita guidata del processo produttivo

Degustazione guidata di 4 vini Premium, abbinati a Pan da Vin:

- L’Extra Brut Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut

- Cartizze Brut, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Brut

- Giustino B Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry

- Cartizze Dry, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Dry

L’esperienza verrà proposta più volte Sabato 29 e Domenica 30, nei seguenti orari: 10.00; 12.00;

14.30; 16.30; 18.30. Prezzo: € 20 a testa

Prenotazione richiesta scrivendo a hospitality@ruggeri.it , chiamando al +39 345 1692165 o al

0423 909230



SESSANTACAMPI -LUIGINO ZAGO Soc. Agr. s.s. 29 maggio

www.sessantacampi.it

Domenica 29 Maggio torna l'evento più atteso, organizzato dalle cantine del Movimento Turismo

del Vino.

Dalle 10 alle 18 non perdere le degustazioni guidate dei nostri vini con l'accompagnamento degli

sfiziosi cicchetti veneti a cura del food truck catering service I Retro’datati.

Potrai scegliere tra queste degustazioni guidate

- Iconic tasting: Manzoni Bianco Marca Trevigiana IGT e Carmenère Piave DOC

- Bubbles tasting: Pinot Grigio Spumante delle Venezie DOC Millesimanto Extra Brut e Prosecco

Rosè Spumante DOC Millesimato Brut

- Local local local: Turchetta Veneto IGT e Grapariol Veneto IGT

Potrai godere della tranquillità del nostro cortile, scegliendo dal banco d’assaggio una delle

bottiglie di nostra produzione e degustarla al tavolo.

Se senti un languorino, I Retro’datati ti aspettano presso il food truck con le sfiziose proposte.

Le visite guidate di gruppo in vigneto e in cantina si svolgeranno alle ore 11.30 e alle ore 15.30

In caso di disdetta è richiesto il preavviso entro 48 ore dall'evento.

Evento su prenotazione:

Info: via Whatsapp business > 042298426 via mail > info@sessantacampi.it



VAL D'OCA 28-29 maggio

www.valdoca.com

La Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca rappresenta la storia di un’impresa corale, una

vera e propria iniziativa sociale nata nel 1952, grazie alla volontà di 129 soci fondatori. Nel cuore

della zona di produzione del Prosecco Superiore di Valdobbiadene i 600 soci oggi si prendono cura

oggi di più di 1000 ettari di vigneto interamente curati secondo il protocollo di sostenibilità SQNPI.

Val D’Oca aderisce al progetto Cantine Aperte 2022 e per l’occasione organizza delle visite guidate

nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 Maggio. La visita, di circa 1 ora, prevede la degustazione

guidata di 2 dei nostri vini ad un costo di 5€. La prenotazione è obbligatoria tramite email

scrivendo a winecenter@valdoca.com oppure telefonicamente al 0423982070 interno 6 (fino ad

esaurimento posti). Seguici sui nostri social: Instagram @valdocaprosecco - Facebook: @valdoca

VILLA SANDI 28-29 maggio

www.villasandi.it

Il percorso inizia dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano prestigiosi vini rossi in

barrique di rovere francese. Luogo ideale per lasciarsi trasportare nella realtà di Villa Sandi

attraverso un video emozionale. Si snoda poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali riposa

il metodo classico, fino a raggiungere un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile palladiano.

Sabato 28 e Domenica 29 proponiamo la seguente esperienza:

“Esperienza Classica”:

Primi passi nel mondo del vino con Villa Sandi

- Visita guidata: antica barricaia del 1700, video emozionale, gallerie sotterranee dove

riposa il metodo classico, villa in stile palladiano.

- Degustazione di 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato e

Opere Trevigiane Metodo Classico Brut, accompagnati da “pan da vin”

- Durata: 1 ora e mezza

- Prezzo a persona: 15,00 €

Le visite si svolgono su prenotazione Sabato 28 e Domenica 29 Maggio

Per ulteriori informazioni, consigliamo di scriverci a visite@villasandi.it oppure di chiamare il

numero 04238607

PADOVA

1. CA' DEL COLLE 29 maggio www.cadelcolle.com

2. CA' LUSTRA ZANOVELLO 29 maggio

www.calustra.it

3. CONTE EMO CAPODILISTA - LA MONTECCHIA 29

maggio www.lamontecchia.it

4. DOMINIO DI BAGNOLI 29 maggio

www.dominiodibagnoli.it

5. IL PIANZIO – Produttori per passione 28 maggio su

prenotazione 29 orario continuato www.ilpianzio.it

6. LA MINCANA-DAL MARTELLO 29 maggio

www.lamincana.it

7. QUOTA 101 29 maggio www.quota101.com

8. SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 28-29 maggio

www.salvan.it

9. VERONESE 29 maggio

www.aziendagricolaveronese.it

CA' DEL COLLE 29 maggio

www.cadelcolle.com

DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19 con prenotazione obbligatoria.La giornata sarà

incentrata sulla conoscenza del prodotto DOCG dei Colli Euganei, il Fior d’arancio, passando

dalla visita in vigneto con l’inizio della fioritura per passare poi alla degustazione nelle sue tre

tipologie, secco, spumante oppure passito. Per il resto del programma visitate il nostro sito:

www.cadelcolle.com, oppure la nostra pagina Facebook.Facebook e Instagram: cadelcolle

CONTE EMO CAPODILISTA – LA MONTECCHIA 29 Maggio

www.lamontecchia.it

DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19.Degustazioni dei vini dell’azienda. Possibilità di

visitare, per i presenti, il nuovo allestimento alla “Raccolta di vita rurale: il luogo, le persone,

l’agricoltura, la biodiversità”

Verranno inserite maggiori informazioni organizzative sul sito tra le NEWS al seguente link

https://lamontecchia.it/2022/04/cantine-aperte-29-maggio-2022/

e sulla nostra pagina facebook Az.Agr.Conte Emo Capodilista

IL PIANZIO – Produttori per passione 28 e 29 maggio

www.ilpianzio.it

La nostra cantina si trova in una posizione panoramica lungo il sentiero che porta all'eremo di

Monte Rua. L'ideale per una camminata immersa nella natura dei Colli Euganei e una sosta

ristoratrice. Saremo aperti domenica 29 tutto il giorno in orario continuato. Tutti i nostri vini in

degustazione saranno abbinati a prodotti locali. Sabato 28 aperto solo su prenotazione

LA MINCANA-DAL MARTELLO 29 maggio

www.lamincana.it

Dalle 10:00 alle 18:30.La Famiglia Dal Martello Vi accoglierà raccontando la sua storia e Vi farà

degustare tutti i vini di propria produzione, in un’atmosfera d’altri tempi.

VERONESE 29 maggio

www.aziendagricolaveronese.it

Domenica 29 Maggio 2022 perso la nostra sala degustazione enoturistica SOTTOVENTO con una

breve illustrazione della nostra azienda e visita guidata in cantina,

DEGUSTAZIONE 3 o 4 calici di vino e un piatto di salumi e formaggi.Con possibilità di degustare il

Aperto dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Il nostro Wine-shop sarà aperto con possibilità di acquistare i nostri prodotti.

Accettiamo anche le carte di credito.

Porta con te una coperta e distenditi nei nostri filari, per vedere il risveglio della vegetazione

con la possibilità di catturare la migliore foto che ci rappresenti come azienda ed essere

pubblicata nel nostro sito Facebook e Instagram e la foto più votata che vincerà si aggiudicherà

il premio.

Per info e costi 347 3837111 Giorgia aziendaveronese@libero.it

VENEZIA

1. CANTINA AUGUSTA 28-29 maggio www.cantinaaugusta.it

2. BORGO STAJNBECH 28- 29 maggio www.borgostajnbech.com

3. LA FRASSINA 28-29 maggio www.frassina.it

4. LE CARLINE 29 maggio www.lecarline.com

5. MIGLIO ROSSO 29 maggio www.migliorosso.com

6. PALADIN 28-29 maggio www.casapaladin.it

7. TÈSSERE su prenotazione, i pomeriggi del 28 e 29 maggio. www.tesserewinery.it

CANTINA AUGUSTA 28-29 maggio

www.cantinaaugusta.it

“Il vino è l’unica opera d’arte che puoi bere”.

Sabato 28 e Domenica 29 maggio 2022 - dalle ore 10:00 alle 19.00

Cantine Aperte regala agli appassionati del vino e ai turisti del gusto la possibilità di assaggiare i

vini tipici del territorio, immersi nell’atmosfera della cantina.

Le due giornate sono dedicate all’accoglienza in cantina con visite e degustazioni durante tutto

l’arco della giornata. Vi racconteremo la nostra storia e vi faremo conoscere la nostra piccola

realtà familiare iniziando dal vigneto vi spiegheremo come vengono coltivati i suoli, la

vendemmia e le caratteristiche del nostro territorio. Info TEL. 377 3384474 – FISSO: 0421

1781399 A seguire verrà proposta la degustazione dei vini di nostra produzione in abbinamento a

prodotti tipici del territorio.

costi a persona: 10 € calice e degustazione di 6 vini.

Prenotazione Obbligatoria: Inviare una mail cantinaaugusta@gmail.com o un messaggio al +39

3470297269 indicando un nominativo, il numero dei partecipanti e il recapito telefonico.

BORGO STAJNBECH 28- 29 maggio

www.borgostajnbech.com

28 maggio: la cantina rimane aperta regolarmente per gli acquisti con orario 9-12/14.30-17

(per degustazioni prenotazione OBBLIGATORIA)

29 maggio: degustazione vini e visite in cantina dalle 10 alle 18

I GRANDI 100- in memoria di Pasolini, Gassman, Tognazzi e Vianello

Tour visite guidate in cantina: ore 10.30 e ore 16.00

CAUZIONE BICCHIERE: 5€

CALICE DI BENVENUTO gratuito offerto da noi

Proposta DEGUSTAZIONE VINO:

Degustazione 4 vini

10€

Proposta DEGUSTAZIONE con ABBINAMENTO:

Risotto su PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA in orari:

11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-17.30

Risotto con asparagi abbinato al Bosco della Donna e al 150 Lison Classico DOCG

10€

Per prenotazioni e informazioni: info@borgostajnbech.com

+39 0421.799929 (anche messaggi WhatsApp)

LA FRASSINA 28-29 maggio

www.frassina.it

Quest’anno festeggiamo insieme a voi i 30 anni di “CANTINE APERTE”.

Insieme ad altre 5 cantine del veneziano ed in collaborazione con l’associazione “Terre Evolute”

Festival della Bonifica, ricordiamo inoltre il centenario del Primo Congresso Regionale per le

Bonifiche Venete che si tenne a San Donà di Piave tra il 23-25 marzo 1922.

Il 28 e 29 maggio saranno per noi giornate ricche di proposte volte a valorizzare, partendo dai

lavori di bonifica degli anni ’40 che hanno dato inizio alla azienda La Frassina, un territorio ricco

di storia, fatiche, conquiste e soddisfazioni. Lo faremo attraverso il racconto del nostro lavoro di

oggi e dei nostri vini.

Sabato 28

Cantina aperta 10:00-18:00

“Terre evolute Cantine evolute” h: 09:30

Visite guidate: h: 11:00 e 16:00

Domenica 29 maggio

Cantina aperta 10:00-18:00

“Hemingway wine tour”, escursione a bordo del “Burcio” nella laguna di Caorle

Visite guidate h: 11:00 - 13:00 - 15:00 – 17:00

Seguiranno a breve ulteriori dettagli per la giornata.

E’ gradita la prenotazione: visite@frassina.it



LE CARLINE 29 maggio

www.lecarline.com

Domenica 29 Maggio 2022 Cantine Aperte a Le Carline: Vini Oltre il BIOlogico!

Siamo finalmente felici di poterci rivedere in occasione della 30entesima edizione di Cantine

Aperte! Finalmente potremo aprirvi nuovamente le porte della nostra azienda e darvi

l’opportunità di assaggiare i nostri vini biologici, vegani e PIWI immersi nell’atmosfera della

cantina, in un rilassato e festoso clima domenicale per trascorrere una piacevole giornata, dalle

10 alle 18! Dovrete solo munirvi di sacca e bicchiere all’ingresso per poter assaggiare i vini in

degustazione.

Abbiamo pensato ad una giornata alla scoperta dei nostri vini e dei loro profumi, con la

possibilità di partecipare a due momenti di degustazione guidata, alle 11.00 e alle 16.30 su

prenotazione al numero 0421.799741 (anche WhatsApp) o alla mail info@lecarline.com dove i

nostri esperti vi racconteranno i nostri prodotti e in particolar modo la “nuova linea” RESILIENS,

nata da vini PIWI. Siete tutti invitati a partecipare e ad iscrivervi!

Il Sapore e il Gusto da sempre amici del buon vino! E dopo una visita alla cantina, ai vigneti e la

degustazione dei nostri prodotti, perché non fermarvi per il Pranzo in Cantina! Quest’anno a

deliziarci con le loro proposte enogastronomiche avremo l’Hamburgetto, un simpatico food truck

che proporrà una vasta gamma di panini per tutti i gusti, inclusa una proposta VEGAN e mini,

pensata per i bambini.

Un tuffo nel passato... E dopo aver degustato i nostri vini, perché non godervi una passeggiata tra

le foto della nostra storia? Abbiamo raccolto parecchi scatti che ritraggono scene di vita

contadina dei primi del ‘900, un modo per riassaporare le nostre radici. Nella nostra area "museo

tematico" saranno esposti attrezzi tipici di cantina dei primi del '900.

Ricordiamo che la nostra azienda è dotata di ampio parcheggio, anche per pullman. Inoltre

l’intera struttura è priva di barriere architettoniche per consentire a chiunque una visita

confortevole. Nel corso della giornata potrete acquistare direttamente in azienda ad un prezzo

promozionale tutti i nostri vini biologici che vi sono piaciuti di più, chiedendo consigli o

informazioni agli esperti sommelier presenti.

MIGLIO ROSSO 29 maggio

www.migliorosso.com

Domenica 29 maggio 2022, orario dalle 10.00 alle 21.00.

Degustazione dei vini marchiati Miglio Rosso in una location suggestiva tra campagna e mare,

immersi nella natura.

I vini saranno accompagnati da cicchetti di prodotti locali. Ore 12.30 e ore 20.00 risotto alle

erbette di campo.

La giornata sarà dedicata anche alle famiglie con laboratori a contatto con la natura per i più

piccoli, nella nostra Fattoria didattica “Salice delle meraviglie”.

Saranno presenti inoltre, artigiani eco-sostenibili e spettacolo di teatro della tradizione veneta.

Per info e/o prenotazione info@migliorosso.com

PALADIN 28-29 maggio

www.casapaladin.it

Casa Paladin è lieta di invitarvi a CANTINE APERTE 2022. Evento in collaborazione con Movimento

Turismo del Vino. Si potranno degustare i vini delle tenute di Casa Paladin: Paladin (Veneto),

Bosco del Merlo (Friuli), Casa Lupo (Valpolicella), Cantina Castelvecchi (Chianti), Castello

Bonomi (Franciacorta.)

Sabato 28 maggio – dalle 10 alle 18

Ingresso Libero

Degustazione dei vini delle tenute di Casa Paladin previa tessera degustazione (da 10€ a 20€)

Taglieri di prodotti tipici (Affettati e Formaggi) - €7

Visite guidate gratuite alla Cantina e all'area produzione (comprendenti bottaia e barricaia). Le

visite sono su prenotazione e si svolgeranno in due turni (11.00 - 14.30).

Evento 15.30 “Cortesie per gli ospiti a Casa Paladin” Evento in collaborazione con la Scuola

Alberghiera di Pramaggiore Lepido Rocco e la prestigiosa azienda produttrice di bicchieri

Zafferano. Scopri il calice perfetto per servire ogni vino, esplora il mondo dei sapori abbinati

alle bollicine, ai bianchi e ai rossi, e diventa il perfetto padrone di casa. Relatori: il docente

Mazzuia Steven della Scuola Alberghiera di Pramaggiore, l’Azienda Zafferano (tableware e illuminazione) e l’enologo Antonio Lucarelli di Casa Paladin. Evento su prenotazione: 25euro/persona

Domenica 29 maggio maggio – dalle 10 alle 18Ingresso Libero

Degustazione dei vini delle tenute di Casa Paladin previa tessera degustazione (da 10€ a 20€)

Taglieri di prodotti tipici (Affettati e Formaggi) - €7

Visite guidate gratuite alla Cantina e all'area produzione - ogni ora su prenotazione

Pic-nic nel Giardino della Villa di Casa Paladin.

In ogni cestino da pic-nic ci saranno un tagliere di affettati e formaggi per due persone, pane,

acqua e posate a 10euro. Completalo con una bottiglia a tua scelta tra le proposte delle nostre

Tenute – Paladin, Bosco del Merlo, Casa Lupo, Cantina Castelvecchi.

Solo su prenotazione entro il 27 maggio.

Corner Bollicine: Angolo dedicato alle Bollicine della tenuta Castello Bonomi in Franciacorta e

del Prosecco Rosè di Bosco del Merlo. Esposizioni all’esterno con opere di artisti e artigiani e

Avapo Mestre Onlus Info e Prenotazioni 0422768167 tour@paladin.it

TÈSSERE su prenotazione, i pomeriggi del 28 e 29 maggio

www.tesserewinery.it

Programma in corso di definizione per maggiori info visitate sito e social aziendali

VICENZA

1. CA' ROVERE Az. Agr. 29 maggio www.carovere.it

2. IoMazzucato 28-29 maggio www.iomazzucato.it

3. MACULAN 29 maggio www.maculan.net

4. TENUTA ZAI 28 - 29 maggio www.tenutazai.com

5. CANTINA TRANSIT FARM 28 - 29 maggio www.transitfarm.com

6. LE VIGNE DI ROBERTO 29 maggio www.levignediroberto.it

IoMazzucato 28-29 maggio

www.iomazzucato.it

Degustazioni dei nostri vini comodamente seduti all'aria aperta

Cosa troverete:

- Sdraio, ombrelloni, tavoli, sedie e tanto verde, vino food musica

- Ogni tavolo sarà dotato di QR-Code per accedere con il proprio cellulare alla lista vini ed il

cicchetto in abbinamento

- Presso la nostra #wine-house potrai ritirare il kit bicchiere con tasca porta-calice, il vino che

desiderate degustare ed eventualmente il 'spunciotto' in abbinamento

° taglieri salumi, formaggi e crostini

° 'Spunciotti' di polpettine di carne

- Musica e suoni della natura

- Visita della cantina

- Non serve prenotazione

- Pet Friendly

Link per approfondimenti

https://fb.watch/czRo0UrqMn/



MACULAN 29 maggio

www.maculan.net

Domenica 29 maggio 2022, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, visita della cantina su

prenotazione obbligatoria telefonica o via mail (fino ad esaurimento posti). Dall’uva alla bottiglia,

scopri come si produce un vino di alta qualità a Breganze, concludendo con la degustazione di

alcuni dei nostri prodotti (degustazione a pagamento di una selezione di vini in abbinamento al

Formaggio al Torcolato).

TENUTA ZAI 28 - 29 maggio

www.tenutazai.com

Siamo aperti sabato 28 e domenica 29 Maggio dalle 10.30 alle 18.30.

SI avvicina la trentesima edizione di Cantine Aperte organizzata in collaborazione con Movimento

Turismo del Vino e per brindare a questo traguardo noi di Tenuta Zai abbiamo pensato ad un

programma molto speciale. La voglia di primavera e di stare all’aria aperta è tanta, per questo

abbiamo scelto di farti conoscere la nostra produzione direttamente dalla vigna dove poter godere

della piacevolezza di stare in mezzo al verde, nella splendida biodiversità del nostro territorio. Il

28 e 29 Maggio avrai la possibilità di visitare Tenuta Zai accompagnato in una passeggiata dal

vigneto alla cantina, immerso nella bellezza e tranquillità del contesto naturalistico dei Colli

Berici. Ti guideremo poi nella degustazione dei nostri quattro vini rossi in abbinamento ad assaggi

di salumi e formaggi veneti.

Per la visita alla cantina e al vigneto è possibile scegliere tra 2 turni disponibili:

al mattino alle ore 10.30

al pomeriggio alle ore 16.30

Durata della visita e degustazione 2 ore circa

Costo di partecipazione comprensivo di visita e degustazione 4 vini: 15 euro a persona

La visita è garantita solo su prenotazione presso i nostri recapiti: 3518682052 info@tenutazai.com.



CANTINA TRANSIT FARM 28 - 29 maggio

www.transitfarm.com

Sabato 28 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Nelle nostre visite personalizzate, vi guideremo in un percorso dalla vigna al bicchiere.

Visiterete la tenuta, i vigneti, la cantina di produzione con i suoi diversi affinamenti e

concluderete il vostro percorso con una degustazione guidata.

Troverete Tavoli all’aperto con vista sui nostri vigneti dotati di Qrcode per scegliere i nostri vini

e il piatto abbinato . musica live

Tutto secondo le norme vigenti per il contenimento del Covid19

Indicazioni degli eventi nei nostri social Facebook @transitfarm e Instagram @transit_farm e nel

nostro sito www.transitfarm.com

Si prega di prenotare alla mail lara@transitfarm.com , telefono +39 3474845958

Domenica 29 maggio Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Passeggiata trai vigneti , Visita alla cantina e Un pic nic in totale sicurezza nella nostra farm con

degustazione dei nostri vini , laboratori per bambini e merenda pomeridiana

Indicazioni degli eventi nei nostri social Facebook @transitfarm e Instagram @transit_farm e nel

nostro sito www.transitfarm.com

Si prega di prenotare alla mail lara@transitfarm.com , telefono +39 3474845958



LE VIGNE DI ROBERTO 29 maggio

www.levignediroberto.it

Per il consueto appuntamento di cantine aperte vi aspettiamo a visitare la nostra cantina e vi

proponiamo delle stuzzicanti degustazioni. Consigliamo la prenotazione.

- Trota salmonata affumincata del fiume Astico su crostini di pane nero abbinata al

nostro Rosè metodo classico

- Gorgonzola con marmellata di fichi di produzione propria abbinata al nostro Torcolato

Queste sono alcune delle nostre proposte. Sul nostro sito www.levignediroberto.it

potete trovare maggiori informazioni, costi e modalità di partecipazione.

VERONA

1. ACCORDINI STEFANO Az. Agr. 29 maggio www.accordinistefano.com

2. CANTINE BOLLA 28-29 maggio www.bolla.it

3. BOSCAINI 29 maggio www.boscainicarlo.it

4. BRIGALDARA 29 maggio www.brigaldara.it

5. CANTINA MIZZON 29 maggio www.cantinamizzon.com

6. CA’ RUGATE 29 maggio www.carugate.it

7. CANTINA SPARICI LANDINI 29 maggio www.sparicilandini.com

8. CASA SARTORI 1898 28 maggio www.sartorinet.com

9. FLATIO 28- 29 maggio www.flatiowine.it

10. FRANCHINI AGRICOLA 28- 29 maggio www.franchinivini.com

11. FRATELLI VOGADORI 28- 29 maggio www.vogadorivini.it

12. GERARDO CESARI 29 maggio www.cesari.it

13. LAVARINI 28 29 maggio www.lavarinivini.it

14.MASSARO NORMA AZ.AGR. 28-29 maggio www.massarovini.it

15. MONTRESOR 28 29 maggio www.vinimontresor.com

16. NOVAIA 28-29 maggio www.novaia.it

17. TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 29 maggio www.trabucchidillasi.it

18. VILLA CRINE 28 29 maggio www.villacrine.it

19. ZENATO 28 29 maggio www.zenato.it

ACCORDINI STEFANO Az. Agr. 29 maggio

www.accordinistefano.com

Domenica 29 Maggio

Cantina aperta per degustazione vini dalle 10:00 alle 17:00

Bicchiere acquistabile al costo di €5,00

Sarà possibile visitare la cantina in tre orari su prenotazione: 11:00-14:00-16:00

Per pranzo verrà proposto un primo piatto da consumare in loco

Per maggiori info consultate sito e social aziendali



CANTINE BOLLA 28-29 maggio

www.bolla.it bolla@giv.it

L’Amarone è un vino che esiste da più di duemila anni da quando si produce il Recioto con la

differenza che il Recioto si faceva per scelta e l’Amarone per errore. I primi esemplari di

bottiglie di “Amarone” senza etichetta arrivarono nei primi del 900 per uso familiare. La prima

bottiglia di Amarone nacque nel 1953 dalle uve della vendemmia 1950 grazie alla famiglia Bolla

che conferì identità a questo vino.

La Cantina Bolla è aperta il 28 e 29/05 dalle 10 alle 18 in un percorso di scoperta della

Valpolicella, dei suoi vini e delle opere dell’artista Agron Hoti.

Visite tecniche guidate di 45 min per max 10 persone senza prenotazione partenza ogni ora.

Costo 12 € a persona con degustazione.

Piatto cantine aperte: dalle 12 alle 14.30 Risotto all’Amarone dello Chef Patron Giorgio Soave,

accompagnato da un calice di Amarone classico Bolla, servito nel giardino della cantina (a

pagamento).

BRIGALDARA 29 maggio

www.brigaldara.it

Data : 29/05/2022

Orari : 10.00-17.00

Non si accettano prenotazioni

Costo della degustazione : 15 euro a persona

Vini in degustazione : Soave 2021, Valpolicella Superiore Case Vecie 2019, Valpolicella Superiore

Ripasso Il Vegro 2019, Amarone della Valpolicella Cavolo 2016, Amarone della Valpolicella Case

Vecie 2016, Recioto della Valpolicella 2019

CA’ RUGATE 29 maggio

www.carugate.it

Una domenica alla scoperta di sapori, profumi, tradizioni della viticoltura italiana.

È l’appuntamento da non perdere con “Cantine Aperte”, affermata manifestazione

enogastronomica-culturale che quest’anno dopo due anni di stop ritorna in grande spolvero e si

terrà domenica 29 maggio con gli enoturisti invitati a visitare cantine e vigneti. L’evento che

nel territorio dell’est veronese, vivrà un momento particolare grazie all’azienda agricola Ca’

Rugate della famiglia Tessari, che dalle 10.00 alle ore 18.00 che darà ospitalità ai vari visitatori.

«Da oltre 15 anni siamo convinti protagonisti di Cantine Aperte, e anche quest’ anno dopo la

pausa legata al Covid vogliamo riproporre questa iniziativa - sottolinea Michele Tessari, che

guida l’azienda di famiglia – per dare valore al tema dell’ accoglienza a tutte quelle persone che

sono ambasciatori dei nostri vini e che vogliono conoscere da vicino la nostra realtà agricola.Ca’

Rugate ha sempre valorizzato la cura dei suoi 90 ettari di vigna, consapevole che è dalla terra,

dal lavoro tra i filari, dalla buona uva, che si pongono le basi per ricavare grandi vini.

Per questo, vogliamo condurre i visitatori sì alla scoperta della nostra cantina e dell’Enomuseo di

cui siamo orgogliosi, ma anche vedere e toccare le nostre vigne».

A condurre nei vigneti gli enoturisti sarà il trenino che ogni ora partirà dalla cantina Ca’ Rugate,

in località Pergola tra Monteforte e Montecchia il tour della durata di 50 minuti porterà i turisti

nel cuore del Soave Classico sino al vigneto Studio, perla delle vigne eroiche della famiglia

Tessari.

Sarà naturalmente possibile visitare a gruppi, ogni 30 minuti, la cantina e l’Enomuseo, vero

scrigno di Ca’ Rugate, primo museo dedicato al vino riconosciuto dalla Regione Veneto, che

ripropone gli attrezzi per produrre vino e oggetti d’epoca restaurati, quella che era la casa con

cantina del fondatore, Fulvio “Beo” Tessari. Popoleranno il chiostro della cantina un talentuoso

caricaturista, che darà valore agli sguardi dei visitatori presenti, immortalandoli su apposite

pergamene a ricordo della giornata inoltre, una istrionica Dj accompagnerà le movenze dei

presenti, con un dedicato musical rurale. Al termine del tour, i visitatori potranno assaggiare i

sei vini di Ca’ Rugate in abbinamento a delle prelibatezze gastronomiche d’eccezione che

vedranno come protagonisti i piselli di Colognola ai Colli, la pecora brogna della Lessinia e le

golose ciliegie di Montecchia di Crosara. Tre portate d’autore, preparate da talentuosi chef.E

mentre gli adulti potranno conversare degustando vini e leccornie, i più piccoli potranno

divertirsi su un colorato castello gonfiabile di oltre 7 metri. Ca’ Rugate promossa dalla Regione

Veneto a Fattoria Didattica, da sempre attenta al tema del confronto con le nuove generazioni,

donerà ad ogni piccolo partecipante un simpatico ricordo di questa giornata. Per gli adulti, per

chi lo vorrà, al termine di ogni percorso olfattivo e gustativo, sarà disponibile in forma gratuita e

riservata un etilometro professionale medicale.

Il tema del bere responsabile è imprescindibile per ogni azienda che ha a cuore il benessere del

suo territorio e di chi lo abita. I costi per l’accesso alla manifestazione saranno i seguenti:

Adulti Visita alla cantina , Enomuseo con degustazione vini e percorso gustativo di 3 portate €

35

Bambini Visita alla cantina , Enomuseo con percorso gustativo di 1 portata € 15

Tour di circa 50 minuti con Trenino Turistico nelle vigne di Ca’ Rugate € 5(bambini sino a tre anni,

gratuito)



CANTINA SPARICI LANDINI 29 maggio

www.sparicilandini.com

“Sin dai tempi di Virgilio, che da quelli di Romeo e Giulietta, fino ai giorni nostri la qualità dei

vini di Verona non ha mai smesso di essere apprezzata.”

Le coltivazioni di proprietà della Famiglia Sparici Landini, dal 1963, sono situate nel cuore delle

zone DOC (Amarone, Recioto, Valpolicella, Bardolino, Custoza, Soave, Lugana), sulla collina

Montecorno, situata tra il Lago di Garda e le porte della città di Verona. Lo spirito Sparici

Landini è soprattutto amore per la campagna, per il suoi olivi e per i suoi vigneti. Cantina Sparici

Landini apre le porte, Domenica 29 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00, per degustare i Grandi

Vini Veronesi immersi nella tranquillità della campagna. Una Domenica all'insegna del gusto e

della natura. Potrete passeggiare lungo il “Viale dei Cipressi”, che si trova all'interno della

tenuta. Oppure rilassarvi sotto gli ulivi, organizzando con amici un pic-nic su prati invitanti.

Cantine Aperte Sparici Landini sarà un'occasione per tutti di conoscere ed assaporare le nostre

eccellenze enologiche, e godere del piacere della natura ritrovata.

CASA SARTORI 1898 28 maggio

www.sartorinet.com

Casa Sartori 1898 è pronta ad accogliervi! Nella giornata dedicata a Cantine Aperte proponiamo

visite gratuite su prenotazione alle 11:00, 13:30 e 15:30, assicurati il tuo posto sul sito

www.sartorinet.com alla voce “Visita in cantina”. Con l’acquisto del bicchiere potrete degustare

il nostro Valpolicella DOC, Valpolicella Superiore Montegradella e Amarone Reius. Durante la

giornata, gruppo rock’n roll “I Negroni”, le prelibatezze de “La Bottega de Corgnan” e dalle 15:00

il Ludobus con giochi antichi in legno. Per maggiori informazioni consulta le nostre pagine social!

Casa Vinicola Sartori (Facebook)

FLATIO 28- 29 maggio

www.flatiowine.it

Sabato 28 maggio cantina aperta alle degustazione guidate dalle 9 alle 18.

Alle ore 10.30/14.30/16.30 Laboratorio sull’Amarone tenuto dal nostro titolare Flavio con

degustazione di 3 campioni da botte. La giornata sarà accompagnata da prodotti tipici del Baldo.

Prenotazione obbligatoria. Costo € 15,00 a persona degustazione dei nostri vini e calice in

omaggio.

Domenica 29 maggio cantina aperta dalle 9 alle 18 per le degustazioni guidate.

Visita dei vigneti e della cantina, con degustazione guidata alle 10.30/14/15.30/17.00

Accompagnerà la giornata i prodotti tipici del Baldo.

Costo € 10,00 a persona degustazione dei nostri vini e calice in omaggio.

Prenotazione obbligatoria

FRANCHINI AGRICOLA 28- 29 maggio

www.franchinivini.com

La cantina Franchini Agricola è pronta come sempre ad accogliervi da lunedì a domenica compresa.

Una piccola cantina famigliare con una splendida posizione collinare. Potrete scoprire un’antica

ghiacciaia che si cela all’interno dello storico casolare di famiglia, un luogo unico ricco di secoli

di storia.

Tour della cantina e degustazioni dei nostri migliori vini, accompagnati da taglieri di prodotti

locali. Su richiesta è possibile prenotare un tour esclusivo in bici elettrica della zona.

Info e prenotazioni: +393381943700 / office@franchinivini.com

Facebook: https://www.facebook.com/franchiniagricola

Instagram: https://www.instagram.com/franchiniagricola/

FRATELLI VOGADORI 28- 29 maggio

www.vogadorivini.it

Conoscete l’Amarone della Valpolicella? Pensate che sia un vino caro?

Scopriamo assieme come viene prodotto: visitiamo il vigneto e la cantina degustando i vini del

territorio come Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Forlago e Rita . Sarà una

passeggiata informale con il produttore (uno dei tre fratelli Vogadori) che vi trasmetterà la

passione, l’amore per la nostra terra e così scopriremo che non è un vino caro. Vi aspettiamo!

Le esperienze degustazione saranno sabato e domenica alle 10.40 e alle 15.

Costo a persona 15 euro.

Per informazioni o prenotare scrivete a info@vogadorivini.it

GERARDO CESARI 29 maggio

www.cesari.it

Cantina Cesari Vi aspetta domenica 29 maggio 2022 dalle 10:00 alle 18:00

Potrete degustare i nostri vini e visitare la cantina dall’impianto di pigiatura e fermentazione al

fruttaio di appassimento delle preziose uve per l’Amarone e Recioto della Valpolicella.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

hospitality.fumane@cesari.it

Whatsapp 3371542068

Avrete la possibilità di scegliere tra due degustazioni:

Silver, 3 vini 20 € a persona

Gold, 5 vini 25 € a persona

In caso di maltempo la degustazione si terrà in punto vendita.



LAVARINI 28 29 maggio

www.lavarinivini.it

Cantine Aperte 28-29 maggio 2022 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA info@lavarinivini.it

1) La Valpolicella in un sorso - €. 15,00 a persona. Viene proposta la degustazione di 3

interpretazioni di Valpolicella: - Valpolicella Classico Superiore DOC - Valpolicella Superiore DOC

“Petrinus” - Valpolicella Ripasso Superiore DOC La degustazione sarà accompagnata da grissini e

formaggio tipico.

2) Come nascono i nostri vini - €. 25,00 a persona. Durante la degustazione verrà posta

particolare attenzione alla spiegazione delle metodologie produttive delle diverse tipologie di

vino. Vini offerti in degustazione: - Valpolicella Classico Superiore DOC - Valpolicella Superiore

DOC “Petrinus” - Valpolicella Ripasso Superiore DOC - “Piassaron” Rosso Verona IGT - Amarone

della Valpolicella DOCG La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi

tipici.

3) Amarone Experience - €. 39,00 a persona. Viene proposta una speciale degustazione con

protagonista il vino principe della Valpolicella: L’Amarone. Sarà possibile confrontare diverse

annate e diverse metodologie produttive per poter sperimentare come lo stesso vino possa

assumere caratteristiche differenti. Vini offerti in degustazione: - Amarone della Valpolicella

DOCG annata in corso - Amarone della Valpolicella DOCG annate precedenti - Amarone della

Valpolicella DOCG selezione “MAXIMUS” La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di

salumi e formaggi tipici.

MASSARO NORMA AZ.AGR. 28-29 maggio

www.massarovini.it

Aderiamo all’evento cantine aperte di sabato 28 e domenica 29 maggio con degustazione visita

alla cantina e vigneti in orario 9:00-18:00.

MONTRESOR 28 29 maggio

www.vinimontresor.com

Apriamo le porte delle storiche Cantine Giacomo Montresor.

SAREMO APERTI TUTTO IL GIORNO SIA SABATO 28 che DOMENICA 29 MAGGIO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Partenza delle visite sia al mattino che al pomeriggio

e degustazione di alcune delle nostre migliori etichette.

Servizio Wine Bar: tutti i nostri Amaroni saranno disponibili al calice, anche le vecchie annate!

Costo dell'evento: 30 euro

COMUNICA LA TUA PARTECIPAZIONE INVIANDO UNA MAIL A wineshop@vinimontresor.it

O CONTATTANDOCI TELEFONICAMENTE 045 913399, 3408355244

NOVAIA 28-29 maggio

www.novaia.it

Il Vino in Vigna! Weekend BIO in Azienda NOVAIA, tra vigneti ed oliveti, in VALPOLICELLA

NOVAIA Az. BIOLOGICA, Vi aspetta nella Valle di Marano, in VALPOLICELLA: Sabato 28 e

Domenica 29 Maggio 2022 ore 10,30-18,00.

All’aperto, tra vigneti, oliveti ed antichi muri a secco, conoscerete i vini Classici DOC e DOCG,

VALPOLICELLA, RIPASSO, AMARONE e RECIOTO.

Durante la manifestazione sarà presentato il nuovo prodotto: il Vino Naturale VALPOLICELLA

CLASSICO “FA PULITO” – Senza Solfiti aggiunti.

Degustazione €15 (quattro vini con calice ricordo), degustazione €10 (se muniti di proprio

calice). Vi aspettiamo! Luogo evento: Azienda Agricola Novaia, Via Novaia 1, 37020 Marano di

Valpolicella (VR)

PRENOTAZIONI a: info@novaia.it, cristina.vaona@gmail.com

INFO a: Cristina mobile (+39) 3407766613

TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 29 maggio

www.trabucchidillasi.it

Nella giornata di domenica 29 maggio alle h. 10.30 alle 17.30 la Cantina Trabucchi aprirà le

proprie porte per permettere a tutti di conoscere direttamente la nostra realtà e l’ambiente

naturale dove si coltiva la vite a l’olio e l’organizzazione di cantina. Per tutto il corso della

giornata si susseguiranno visite in campagna e in cantina alle quali seguirà la degustazione dei

prodotti più caratteristici della nostra produzione;

Costi a persona – Degustazione 3 vini tipici scelti dall’Azienda : 15,00 euro

Degustazione calice di Amarone : 7,00 euro

Piccolo tagliere di salumi e formaggi : 3,00 euro

Al termine della degustazione i clienti avranno la possibilità di acquistare direttamente i

prodotti nel nostro punto vendita avvantaggiandosi di uno sconto pensato appositamente per

l’occasione. E’ gradita la prenotazione Tel. 0457833233

Mail.Azienda.agricola@trabucchidillasi.it

social Facebook: Trabucchi d’Illasi Instagram: trabucchidillasi

VILLA CRINE 28 29 maggio

www.villacrine.it

L'ultimo weekend di Maggio, Sabato 28 e Domenica 29

Maggio, vi aspettano nella suggestiva location di Villa Crine, nel cuore della Valpolicella

Classica, due giornate all'insegna del buon vino, deliziosi abbinamenti, musica e tanto

divertimento!

ZENATO 28 29 maggio

www.zenato.it

Sabato 28 e domenica 29 maggio Zenato aprirà le porte della sua Tenuta a Peschiera del Garda

con un ricco programma di iniziative.

Sabato 28 si terrà la Bike&Wine Zenato XP, un grande evento cicloturistico, che porterà gli ospiti

a scoprire o ri-scoprire un nostro territorio straordinariamente ricco, attraverso un percorso in

bicicletta di circa 50 km tra le colline moreniche e i vigneti di Lugana ed uno di 80 km dalla Lugana

alla Valpolicella.

Per informazioni ed iscrizioni: https://www.zenato.it/it/zenato-experience.html - FB e IG:

Domenica 29 la Tenuta ospiterà degustazioni di vini e specialità gastronomiche, visite alla Cantina

e i Laboratori del Gusto, dedicati all’abbinamento di una selezione dei vini dell’azienda con

l’eccellenza gastronomiche che rendono grande il nostro Paese.