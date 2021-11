Cantine Aperte a San Martino: da sabato 6 a domenica 14 novembre

Nei giorni dell’Estate di San Martino si può approfittare di un ritorno a temperature miti per godersi esperienze uniche tra vigna e cantina. Da sabato 6 a domenica 14 novembre le aziende socie del Movimento propongono assaggi dei vini dell’ultima vendemmia e non solo: passeggiate in vigna, degustazioni guidate, visite in cantina e ancora ascolto canti popolari, pranzi con i vignaioli, degustazione dei prodotti tipici e di stagione, aperitivi al tramonto tra i filari, corsi e attività per i più piccoli e mostre d’arte. Il tutto, garantendo agli enoturisti esperienze uniche su prenotazione e in sicurezza

A San Martino si spilla il vino, ogni mosto si trasforma e, come da tradizione, scoppia la festa!

Cantine aperte a San Martino permette di riassaporare le emozioni della cosiddetta "ultima estate" dell’anno, rivivendo l’esperienza unica di conversare con appassionati produttori e conoscere direttamente da loro l’andamento della vendemmia appena conclusa, ammirando i caldi colori dell’autunno. Un’occasione unica e speciale per gustare in modo differente le eccellenze enologiche del territorio e per riscoprirle in abbinamento alla gastronomia regionale secondo il gusto dei produttori.

Cantine aperte in Veneto

È importante consultare le singole schede delle aziende aderenti per conoscere le loro modalità e proposte.

BONOTTO DELLE TEZZE 14 novembre 2021 www.bonottodelletezze.it TREVISO

BORTOLOMIOL 7 Novembre 2021 www.bortolomiol.com/parco-della-filandetta/ TREVISO

COL SANDAGO 13 –14 novembre 2021 www.colsandago.it TREVISO

PIZZOLATO 11 novembre 2021 www.lacantinapizzolato.com TREVISO

VILLA SANDI 13 novembre 2021 www.villasandi.it TREVISO

LAVARINI 6-7 novembre e 13-14 novembre 2021 www.lavarinivini.it VERONA

MAELI 13 -14 novembre 2021 www.maeliwine.com PADOVA

CA’ DEL COLLE –14 novembre 2021 www.cadelcolle.com PADOVA

MASSARO 13 -14 novembre 2021 www.massarovini.it VERONA

TENUTA ZAI 7 novembre 2021 www.tenutazai.com VICENZA

TESSÉRE 6 novembre 2021 www.tesserewinery.it VENEZIA

TOMMASI 14 novembre 2021 www. tommasiwine.it VERONA

VERONESE az. agricola 6 -7 novembre e 13-14 novembre 2021 www.aziendagricolaveronese.it PADOVA

VOGADORI 6-7 novembre e 13-14 novembre 2021 www.vogadorivini.it VERONA

Festa di San Martino

Una tradizione dalle antiche origini, quella del giorno di San Martino: l’usanza vuole che l’11 novembre nelle campagne si festeggiasse il raccolto e, con la nuova annata agraria, il rinnovo dei contratti. È con questo spirito che le aziende si preparano ad accogliere i visitatori con tanti eventi e attività fino al tramonto.

BORTOLOMIOL Parco della Filandetta Bortolomiol 7 Novembre 2021 - TREVISO

Nel Parco della Filandetta e poi un tour nella cantina di vinificazione per degustare tre etichette, per l’occasione è stato selezionato il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Tranquillo, una tipologia molto diffusa in passato riproposta con una nuova veste. La degustazione guidata sarà abbinata a dei cicchetti gourmet e alle tradizionali caldarroste.

Vini in degustazione: Canto Antico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Tranquillo, Suavis Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Demi Sec, Mormorò Cabernet Piave DOC.

VILLA SANDI 13 novembre 2021 TREVISO

Villa Sandi propone un’imperdibile visita guidata con degustazione finale Il percorso inizia dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano prestigiosi vini rossi in barrique di rovere francese. Si snoda poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali riposa il metodo classico, fino a raggiungere un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile palladiano.

PIZZOLATO 11 novembre 2021 - TREVISO

Inaugurazione di “Officina del Vino” l'agri-wine-bar della tenuta dove la parola d’ordine sarà ZERO WASTE, l’”officina del vino” infatti vuole essere al contempo contenitore e contenuto di una filosofia legata al vino e ai processi di lavorazione biologica che contraddistinguono la Cantina Pizzolato.

Verrà stappata la prima bottiglia del Malanotte DOCG “Il Barbarossa” annata 2018. Un’occasione da non perdere per assaporare il nuovo Malanotte e tutte le sfumature di Raboso.

MAELI 13 -14 novembre 2021 PADOVA

E' in programma un percorso da Baone a Luvigliano di Torreglia. La storia della cantina è rappresentata da tre vini che verranno abbinati per concordanza cromatica e aromatica a tre versioni dell'oca di Michele Littamè di Sant'Urbano (PD) proposta in porchetta, petto affumicato e paté.

Si parte dal Monte Gemola a Baone, dove coltiviamo vecchie varietà autoctone come Corbina Nera e Marzemina Bianca, che danno origine alla nostra bollicina vulcanica "Dilante". Un rosé frizzante imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia senza solfiti aggiunti, il cui colore richiama quello rosato della porchetta d' oca, adagiata su un crostone di pane di grano duro con un velo di ricotta.

Sempre sul Monte Gemola coltiviamo Merlot, Cabernet Sauvignon e Carmenere da cui nascono vini rossi di grande struttura ed eleganza. Vini che... lasciano il segno. Come D+, un rosso riserva cui l'affinamento in legno e in bottiglia ha donato complessità e grande fascino. Il colore di questo vino, rubino con sfumature intense e i profumi di foglie di tabacco, di pelle e di cuoio, richiamano il colore del petto d'oca e il suo caratteristico aroma che veiene dall' affumicatura.

L'ultimo vino ci trasporta sulle colline del Pirio, dove il Moscato Giallo diventa color d'oro nel nostro passito Diloro. Al naso inebria con profumi di agrumi canditi, di cappero e di mandorla amara e avvolge il palato con la sua dolcezza mai stucchevole che chiude il sorso con una scia minerale e salina. Verrà abbinato ad un crostino di paté d'oca, dal tipico gusto amarognolo, con frutta secca e canditi.

VOGADORI 6 -7 novembre e 13-14 novembre 2021 VERONA

Sabato 6 e 13 e Domenica 7 e 14 Novembre la cantina sarà quindi aperta per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle ultime annate e di annate particolari per qualità come per l’Amarone Forlago, un vino da meditazione prodotto solo nelle annate migliori! Ci saranno 4 visite guidate, il sabato alle ore 10,45 e alle ore 15,30 mentre la domenica alle ore 10.45 ed alle ore 15.15.

All’accettazione ci sarà il primo calice con il Valpolicella Classico. Poi si inizierà con una passeggiata nei vigneti perchè per avere un ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante coltivare la vite rispettandola e rispettando l’ambiente, per questo motivo non vengono usati diserbanti nè pesticidi e nessun concime chimico: ed in vigneto lo si può vedere!

Si entra quindi nella zona di fermentazione dove verrà gustato il 100% Corvina e verranno svelati i segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle differenze tra Recioto e Amarone. In barricaia, con un calice di Raffaello, verranno spiegati gli affinamenti nella piccola bottaia. Poi si sale nel fruttaio per degustare l’Amarone e vedere le uve in appassimento.

Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina!

TESSÉRE 6 novembre 2021 www.tesserewinery.it - VENEZIA

Tempo d’autunno e arriva subito San Martino, con la sua nebbia agli irti colli e il ribollir dei tini. E mentre, ancora freschi di vendemmia, i mosti proseguono la fermentazione, la cantina apre i battenti per una gustosa degustazione di Raboso. Ad aspettarvi sabato 6 novembre ci saranno il tradizionale Spezier, il Piave Malanotte e il Rebecca Passito, i cicchetti di stagione, le vigne e la convivialità.

