Cantine aperte: tour in vigneto con l'apecar

Tenute Tomasella si prepara ad accogliere i numerosi visitatori, anche quest'anno ha stilato un ricca serie di eventi per la sua partecipazione a Cantine Aperte 2022, manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino su tutto il territorio nazionale, che da sempre celebra la riscoperta dei territori a vocazione vitivinicola.

L’azienda agricola di Mansuè aprirà per l’occasione le sue porte al pubblico nella giornata di Domenica 29 maggio dalle 10:00 alle 18:00 con prenotazione obbligatoria per garantire un’accoglienza di qualità.

Tenute Tomasella si trova nelle terre della nobile Gaia da Camino, figlia del “buon Gherardo” dantesco, si estende tra l’area della DOC Friuli e la Prosecco DOC Treviso, terre dove il passaggio tra due confini non crea divisioni, ma regala ricchezze di sfumature in ogni bottiglia, rendendo anche il più tradizionale dei vini un vino unico. L’azienda ha una vocazione sia per i vini spumanti che per i vini fermi, che produce con infinta passione e con la convinzione che per suscitare emozioni sia indispensabile ascoltare con pazienza ciò che la terra vuole raccontare. Il risultato sono vini in grado di sorprendere, espressione sincera del territorio d’origine nel segno di una grande armonia, finezza ed eleganza. E’ una realtà vitivinicola conosciuta per il rispetto delle tradizioni e dell’ambiente, per la produzione di novità intriganti che prescindono dagli schemi tipici della zona. La cantina realizza vini genuini e di ottima qualità, caratterizzati da un’indubbia specializzazione, frutto di cinquant’anni di esperienza e di principi enologici all’avanguardia, uniti all’amore per la terra.

Numerose e stuzzicanti le proposte per intrattenere gli ospiti domenica in cantina.

All’ingresso verrà consegnato un calice con tracolla al costo di € 6 e sarà possibile degustare gratuitamente per l’intera giornata tutte le etichette dell’azienda, che potranno anche essere acquistate. Parte del ricavato della giornata sarà devoluto in beneficienza al C.R.O. (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano.

Due i percorsi guidati che si succederanno a rotazione; visita della cantina in piccoli gruppi da 10 persone (30 min ca) e tour in vigneto in bicicletta o in apecar.

Verranno inoltre allestiti degli stand gastronomici dove il pubblico potrà degustare (a pagamento) alcuni prodotti tipici territoriali.

Latteria di Aviano con una selezione di formaggi prodotti utilizzando solo latte del territorio, 100% Friuli, e con il famoso Frico Friulano d'Aviano, ottenuto da una sapiente selezione di formaggi tipici regionali tagliati a cubetti, miscelati con patate e successivamente cotti, per una filante esperienza di sapori.

il Gelatone di Sacile che presenterà due gusti imperdibili: una crema chantilly con crumble e lamponi, e cioccolato fondente di Modica, lavorato a freddo, pensato in abbinamento al ‘Chinomoro’ di Tenute Tomasella; un vino liquoroso di gran carattere ottenuto da uve Merlot, dal sapore armonioso e durevole, generoso di fragranze e dal persistente retrogusto.

I drink saranno preparati dal Green bar di Portobuffolé.

Per chi lo desidera infine sarà possibile noleggiare un plaid e un cestino da picnic e pranzare nel parco della Tenuta.

Tra le attività previste:- Visita della cantina.- Degustazione guidata. Animazione per i più piccoli.- Dj set Nolaccob

Domenica 29 Maggio 2022 – h 10 – 18 - Via Rigole, 103 - Mansué (Treviso)

Per info e prenotazioni:

Telefono: 0422 850043