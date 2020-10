Le cantine del Prosecco distillano e donano spray igienizzante alla Protezione Civile

Oggi, mercoledì 28 ottobre ormai alla conclusione della vendemmia 2020, presso la Distilleria Castagner di Vazzola (TV) sono state consegnate gratuitamente alla Protezione Civile del Veneto le prime 1.000 bottiglie di spray igienizzante a base di alcool prodotte dalla distillazione delle vinacce donate da ben 26 Cantine della Marca Trevigiana, tra le quali la nostra.

I mesi dell’emergenza sanitaria Covid19 hanno infatti evidenziato come l’Italia, che copre appena l’1% della produzione europea di alcool, importando l’85% del suo fabbisogno, sia esposta alla difficoltà di reperire prodotto per gli ospedali, case di riposo, scuole e per la Protezione Civile.

Lo spray prodotto, chiamato Maxi Grado perché di gradi ne ha 77, ottenuti con una doppia distillazione, è completamente tracciabile, di alta qualità, sostenibile e soprattutto 100% italiano. Nato a livello territoriale continuerà ad essere prodotto negli anni perché ormai il gesto di disinfettarsi le mani accompagnerà le nostre vite.

Il Veneto, prima regione vitivinicola italiana oltre a mettere in evidenza lo spirito d’innovazione e di solidarietà della filiera, sente il bisogno di dare il proprio contributo alla comunità in un momento di grande difficoltà, sviluppando anche il concetto di economia circolare in cui la vinaccia, sottoprodotto della lavorazione dell’uva, diventa materia prima preziosa per un nobile gesto.

LE AZIENDE ADERENTI AL PROGETTO SONO: