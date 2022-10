Corridoio o finestrino? Prenota un posto vicino a Sammy

Per CartaCarbone Sammy Basso sarà protagonista di una serata moderata da Marco Varisco il 6 novembre alla Multisala Corso a Treviso.

Sammy Basso è un biologo italiano. Così viene definito quando si cerca il suo nome sul web.

Ma Sammy è molto di più: è un esploratore, un promotore della ricerca scientifica, portatore di progeria, una sindrome rara che l’ha reso un combattente sempre in prima linea, con l’arma dell’ironia, della leggerezza e allo stesso tempo di una grande profondità, ciò che gli ha permesso di raggiungere traguardi straordinari da tutti i punti di vista, animato dalla volontà di far conoscere, di sostenere la scienza e di divulgare viscerali riflessioni sulla vita. Instancabile paladino, lo abbiamo visto sui palcoscenici nazionali diffondere pensieri, voce e sorrisi.

Nel 2005 ha fondato l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso APS ONLUS a favore della ricerca sulla rara malattia da cui è affetto.

La sedia vuota sul palco verrà occupata via via da noti ospiti del mondo imprenditoriale, cittadino e sportivo. Sammy si intratterrà con loro e con il pubblico che invitiamo numeroso al Cinema Corso per ascoltare voci di vite straordinarie che tanto hanno da insegnare a tutti.

Data e ora

mer, 16 nov 2022, ore 20:30

Località: Multisala Corso 30 Corso del Popolo, Treviso