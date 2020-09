Caseus Veneti: 17 caseifici trevigiani premiati

Caseus Veneti la due giorni sul formaggio che si è chiusa a Piazzola ieri sera è stata un successo: numero record di visitatori, oltre 500 espositori e soprattutto una produzione che si conferma d'eccellenza. L’appuntamento enogastonomico più importate del Veneto ha mostrato il vasto patrimonio caseario di una regione che trasforma il 58% del latte in formaggi Dop e che produce 4 milioni di forme di formaggio Dop ogni anno.

Una manifestazione regionale che ambisce a far conoscere la qualità dei caseifici locali: erano 403 i formaggi in concorso suddivisi in 38 produzioni casearie e 11 formaggi di fattoria, 49 medaglie in tutto che sono state consegnate ai più bravi nell'arte casearia: ( 17 a Treviso, 15 a Vicenza, 7 a Verona, 3 a Belluno,4 a Padova e 3 a Venezia).

I Caseifici Trevigiani vincitori

Categoria DOP Freschi: Montasio DOP Fresco di Centro Veneto Formaggi (TV)

Categoria Misti Alternativi: Pasta Molle con crosta Fiorita di Latteria di Tarzo e Revine (TV)

Categoria DOP Freschi: Mozzarella Stg Latteria di Soligo (TV)

DOP Stagionati: Piave DOP Lattebusche (TV)

Tutti i premiati

A selezionare ulteriormente i vincitori ci hanno pensato la giuria aurea, formata da chef giornalisti di settore e blogger, e la giuria popolare, formata da visitatori, i quali dopo aver analizzato le produzioni hanno indicato un migliore assoluto per categorie.



GIURIA AUREA

Categoria DOP Freschi: Montasio DOP Fresco di Centro Veneto Formaggi (TV)

Categoria DOP Stagionati: parimerito Piave DOP di Lattebusche (BL) e Grana Padano DOP del Pennar-Grana (VI)

Categoria Formaggi Vari: Malga Vecchio di Nicoli e Pozzato Soc. Agr. (VI)

Categoria Misti Alternativi: Pasta Molle con crosta Fiorita di Latteria di Tarzo e Revine (TV)

GIURIA POPOLARE:

Categoria DOP Freschi: Mozzarella Stg Latteria di Soligo (TV)

DOP Stagionati: Piave DOP Lattebusche (TV)

Categoria Formaggi Vari: Pasta Filata Molle Magnasame Ss Agricola(PD)

Categoria Misti Alternativi - Formaggi di Capra Acida Fattoria Kornigian di Marta Zampieri (BL)

FORME DOP PRODOTTE IN VENETO NEL 2019: 1.450.507 Asiago Dop, 557.226 Casatella Trevigiana DOP, 792.374 Grana Padano Dop, 375.894 Montasio Dop, 105.176 Monte Veronese Dop, 308.452 Piave Dop, 358.050 Provolone Valpadana Dop.

Tutti sold out ancora prima del taglio del nastro i quarantacinque appuntamenti di degustazione previsti per le due giornate sul mondo del formaggio a Piazzola sul Brenta, vincente la scelta di un percorso a senso unico che ha accompagnato i visitatori lungo tutto il parco di Villa Contarini senza intoppi e ingorghi grazie agli ampi spazi. Veri protagonisti i Consorzi di Tutela dei formaggi DOP del Veneto: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella.