I formaggi trevigiani protagonisti a Caseus Veneti

In mostra tutto il tesoro della produzione casearia veneta con una sezione dedicata ai Formaggi di Fattoria e di Montagna per rimettere al centro la figura del pastore-casaro e il ritorno alle origini della tecnica casearia, con particolare attenzione alle zone montane.

Questo fine settimana si svolgerà il concorso che celebra il patrimonio caseario veneto con degustazioni guidate, cooking show e mostra mercato.

Oltre 400 formaggi, 80 caseifici (31 trevigiani) e un patrimonio tutto da scoprire e gustare, Caseus Veneti conferma in tutta sicurezza la 16ª edizione che si terrà, nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10:00 alle 19:00.

Un appuntamento che conquisterà grandi e piccini che aprirà il sipario con la premiazione delle 38 categorie casearie valutate dal concorso durante l’inaugurazione prevista sabato 26 settembre alle 10:30 in presenza delle autorità e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Tra le iniziative che faranno conoscere le qualità delle grandi produzioni tipiche locali ci saranno il cooking show “I formaggi visti da lontano”; momenti didattici e di approfondimento come le caseificazioni in diretta e le degustazioni guidate in abbinamento al vino e alla grappa; degustazioni del tiramisù campione del mondo.

Un percorso a senso unico guiderà i visitatori tra le attività promosse, non solo formaggi e produzioni casearie ma anche pizze, olio, vini, distillati e prodotti tipici. A promuovere la 16ª edizione i Consorzi di Tutela dei formaggi DOP del Veneto: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella STG.

Una festa dell’arte casearia che spezzerà cuori e palati dei più golosi con il mercato dei formaggi, la mostra dei prodotti tipici e poi le degustazioni guidate di formaggi DOP, pizze con il campione del mondo Gianni Calaon, panini con l’Artista del panino Gianpietro Sartori, e cookingshow che, attraverso le mani di 7 chef, daranno valore alle 8 denominazioni protagoniste dell’appuntamento. Presenti nelle degustazioni anche i grandi consorzi delle bollicine come il Consorzio Prosecco DOC e Asolo Montello.



Quarantacinque in totale i momenti di degustazioni guidata, tutti gratuiti, che avranno l’obiettivo di informare il visitatore ed avvicinarlo ad una scelta consapevole sulle qualità e caratteristiche dei formaggi Dop e delle grandi produzioni tipiche locali. Il lungo loggiato delle scuderie di Villa Contarini ospiterà i caseifici, grandi protagonisti dell’appuntamento, con i quali i consumatori potranno avere un confronto durante le due giornate e godere, anche in questo caso, dei momenti degustazione promossi. Novità dell’edizione 2020 il gemellaggio con la regione Friuli Venezia Giulia dal titolo “Una DOP…Due Regioni” iniziativa sviluppata in collaborazione con l’ERSA e Promoturismo dove si potranno degustare, su prenotazione, abbinamenti di prodotti Veneti e Friulani. Riconfermata anche per l'edizione 2020 l’iniziativa Forme di solidarietà che devolverà a Life Inside, Città della Speranza e Fondazione Lucia Guderzo il ricavato della vendita delle 400 forme di formaggio in concorso. Pensata per i più piccoli l’”Arca di Noè”, che si terrà solo nella giornata di domenica e ospiterà gli animali del territorio da preservare. Per entrambe le giornate rinnovata la collaborazione con Alì supermercati che proporrà degustazioni dalle 10:00 alle 18:00.

Un evento che si terrà rispettando le norme anti covid-19 con ingresso regolato e consentito solo con mascherina indossata, da tenere per tutto il percorso, nonché rilevazione della temperatura. Per agevolare la massima fluidità dei visitatori l’organizzazione ha pensato ad un percorso obbligatorio a senso unico che, a differenza degli altri anni, interesserà anche la parte alberata del parco raddoppiando la superficie di spazio a disposizione dei visitatori che saranno accompagnati lungo tutto il patrimonio culturale di Villa Contarini recentemente restaurato.



Un evento ad ingresso gratuito adatto a tutti: amanti del buon cibo, famiglie, critici e curiosi. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito, necessarie le prenotazioni sul sito www.caseusveneti.it

I Caseifici trevigiani presenti