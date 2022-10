Caseus Veneti 2022: premiati diciannove formaggi trevigiani

Sono 19 i prodotti caseari trevigiani premiati al primo posto dal concorso Caseus Veneti (156 in totale i formaggi della provincia iscritti), 2 inoltre i premi assoluti consegnati dalla giuria aurea e popolare. Casatella Trevigiana Dop ma non solo anche Asiago Dop, Montasio Dop, Grana Padano Dop e ancora mozzarelle e formaggi caprini, un ventaglio di proposte trevigiane giudicate eccellenti dai palati più esperti.



Tanti i visitatori che hanno affollato l’evento fin dalle prime ore del mattino, ottimi riscontri anche per i produttori arrivati da tutta Italia e da oltre confine. Stimate 80mila presenze tra le due giornate, un record assoluto che duplica i visitatori delle edizioni pre-covid e conferma il successo del nuovo format che ha proposto tre percorsi: Caseus Veneti, Caseus Italie e Caseus Mundi. Un record anche per numero di formaggi iscritti, 511 in totale, di cui 60 premiati come migliori tra i due concorsi: 18° Caseus Veneti e il 4° Concorso Formaggi di Fattoria. Assegnati anche i premi assoluti, selezionati dalla Giuria Aurea composta da chef, giornalisti di settore e divulgatori, e dalla Giuria Popolare che ha dato voce ai consumatori; sui tavoli di entrambe le giurie la selezione di formaggi già vincitori dei due concorsi divisi in cinque macrocategorie. Tra i giudizi espressi solamente la categoria dei formaggi Dop stagionati ha avuto lo stesso risultato, diversi invece i responsi per i formaggi Dop freschi, formaggi vari, formaggi misti-alternativi e Formaggi di Fattoria. Un successo anche per i convegni che hanno visto la partecipazione interessata di addetti al settore e tecnici, degno di nota il progetto Arte Contemporanea del Formaggio tenuto a battesimo da Alberto Marcomini, tra i massimi conoscitori dell’arte casearia, assieme a Peppone Calabrese e Giocchino Bonsignore; obiettivo del progetto porre attenzione, oltre che sul produttore, sul riconoscimento del ruolo dell’affinatore che trasforma un formaggio buono in un prodotto eccellente. ” Quello dell’affinatore è un ruolo poco conosciuto ma sono veri e propri Maestri, conoscitori capaci di esaltare sapori per questo meritano maggiore attenzione” queste le parole di Marcomini che, nelle due giornate, ha incantato i visitatori in un’area interamente dedicata alle aziende che intrecciano i sapori più diversi. Un evento che celebra la diciottesima edizione nel migliore dei modi auspicandosi di diventare sempre più un punto di riferimento nel panorama internazionale grazie al nuovo format pensato da Regione del Veneto e Aprolav che prevede un programma ricco di contaminazioni e confronti. Confermato anche il successo delle iniziative solidali: dalle degustazioni al buio alla vendita di Forme di solidarietà destinate a Life inside Onlus, Fondazione Città della Speranza e Fondazione Lucia Guderzo. «Tanti i progetti veneti che siamo riusciti ad appoggiare in questi anni di collaborazione con Caseus, i produttori e i visitatori di questo evento sono sempre molto generosi» conclude Eleonora Daniele.

Giuria Aurea Vincitori

Formaggi Misti Alternativi: Formaggi di Capra Pasta Semidura-Perenzin Latteria.

Giuria Popolare Vincitori

Misti Alternativi: Formaggi Aromatizzati (pepe-peperoncino) La Casearia Carpenedo.

Premiati Treviso

Asiago Dop Stagionato Stravecchio (Oltre 15 Mesi): Latterie Venete Spa

Casatella Trevigiana Dop : Latteria Di Roverbasso Srl

Grana Padano Dop: Latteria Di Soligo Sac

Montasio Dop Fresco (2-5 Mesi): Latterie Venete Spa

Montasio Dop Mezzano (5-10 Mesi): Centro Veneto Formaggi Srl

Mozzarella Tradizionale Stg : Latteria Di Soligo Sac Premio Di Categoria

Morlacco Del Grappa Di Valle: Caseificio Montegrappa Srl

Morlacco Del Grappa Di Malga: Az.Agr. Ceccato Di Ceccato Valery E Panizzon Ss - Malga Mure

Malga - Fresco (Alpeggio 2022): Malga Coston Da Quinto - Soc. Agr. Andreatta Isidoro E Stefania Ss

Formaggio Affinato Nelle Vinacce: Latteria Sant'Andrea Societa' Agricola Cooperativa

Caciotta - Pasta Molle Con Crosta (30Gg - 2 Mesi, Peso Inferiore Ad 1 Kg): Latteria Sant'Andrea Societa' Agricola Cooperativa.

Caciotta - Pasta Molle Con Crosta (30Gg - 2 Mesi, Peso Inferiore Ad 1 Kg): Soc. Agr. Fedrigo Manzato Dei F.Lli Manzato S.S.

Formaggi Aromatizzati (Pepe-Peperoncino):La Casearia Carpenedo Srl

Latteria - Pasta Molle Con Crosta (30 Gg - 2 Mesi, Peso Superiore Ad 1 Kg): Az. Agr. Tre Comuni Di Minato Eros

Mozzarella Latte Di Bufala: Borgoluce Soc.Agricola S.S.

Premio Di Categoria Mozzarella Latte Vaccino: Latteria Di Soligo Sac

Formaggi Erborinati: Il Caseificio Di Roncade Srl Di Renzo Bettiol

Formaggi Di Capra - Coag. Presamica - Pasta Molle/Tenera: Caseificio Tomasoni Srl

Formaggi Di Capra - Coag. Presamica - Pasta Semidura/Dura: Perenzin Latteria Srl