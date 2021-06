Cena tra le vigne attira più di 15 mila persone

Una cena tra i filari del prosecco in una delle zone più belle delle colline Unesco sta interessando decine di migliaia di entusiasti amanti del buon bere. È l’evento top del momento, tra i più gettonati in Italia, il primo in Veneto nei social. Non tutti gli oltre 15 mila interessati ovviamente ci andranno, a molti piace solo l'idea, ma questo dimostra la grande capacità attrattiva delle zone del prosecco. Se a sedersi a tavola sotto le stelle fossero anche solo il 10% sarebbero 1500 i partecipanti.

Purtroppo però ci saranno molti esclusi, il banchetto è a numero chiuso, solo 80 fortunati potranno godere di una cena estiva sotto le stelle in una delle zone più belle del mondo.

La serata si svolgerà nei vigneti della cantina De Riz a San Pietro di Feletto, in una delle aree storiche del Prosecco.

Passeggiare tra i filari è un’esperienza unica, ma lo è ancor di più fermarsi e ritrovarsi come per magia, seduti tutti assieme attorno a una tavola imbandita, nel bel mezzo della vigna. La scenografia è semplice e magica al tempo stesso: un tavolo, lungo non si sa quanto, ma abbastanza per farci stare un bel po’ di persone tra i filari, poi scende il sole quel tanto che basta per creare un tramonto eccezionale, candele sui tavoli e luci sospese come stelle luminose fanno il resto. Dopodiché seduti circondati dal profumo dell'estate, iniziano a versare il vino della cantina ed a portare le pietanze, e diventa magia.

Quello della cena in vigna è diventato, nel giro di poco tempo, un’esperienza sempre più richiesta, al punto che molte cantine sparse lungo tutto lo stivale si sono attrezzate per offrire il meglio agli appassionati che vi partecipano, un modo alternativo e romantico di conoscere il vino.

Conegliano Valdobbiadene Experience: nove giorni di emozioni e avventure tra le Colline del Prosecco

L'evento

Una serata speciale che inizia con l’aperitivo al tramonto e prosegue con una deliziosa cena sotto i vigneti, accuratamente illuminati con particolari luci soffuse e allestiti per la serata (le postazioni con i teli saranno disposte a circa 3 metri di distanza l'una dall'altra). Il tutto contornato da un piacevole sottofondo musicale acustico sotto le stelle, con un panorama mozzafiato, tra le colline del prosecco a San Pietro di Feletto.

Il menù, ideato da "Che Sfizio" prevede:

- Aperitivo:degustazione di gnocchi e focacce

- Primo: pennette con crema di zucchine parmigiano e noci

- Secondo: bombette pugliesi alla griglia con patate arrosto

- Dessert: crostata della nonna alla marmellata

Vini dell'azienda De Riz

Costo: 28€ a testa

80 posti disponibili per ogni serata

- 24 giugno

- 25 giugno

- 9 luglio

- 10 luglio

Organizzato da FEshion Eventi, De Riz - Viticoltori in Conegliano Valdobbiadene e Che Sfizio.

La vigna si trova in Via Pianale, 72/A - San Pietro di Feletto (TV)