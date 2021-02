Peccati di gola a Treviso per San Valentino

Le fredde temperature registrate in questi ultimi giorni a Treviso, possono stuzzicare in voi la voglia di una dolce coccola che ogni tanto è giusto concedersi. La città vi offre una svariata scelta su dove potervi rifugiare, in compagnia di un buon dolcetto o di una rigenerante cioccolata calda.

Appena fuori dal centro storico in zona sud-ovest, si trova la pasticceria Tiffany, nata nel 1985 la storica sede si trova in Via Col di Lana a S. Maria del Sile, mentre nel centro storico in Piazza Matteotti troverete la seconda location. Oltre alle molteplici tipologie di dolci, gelati e selezioni di tè che la pasticceria vi offre, sarà possibile assaporare, per voi e la vostra dolce metà una gustosa cioccolata calda. Preparata come vuole la classica ricetta, partendo dal cacao e dalle tavolette di cioccolata, sarà divertente e sfizioso aggiungere a vostro piacimento i diversi ingredienti naturali per voi selezionati come l'amaretto, le meringhe o la cannella, sta a voi la scelta.

Per chi vuole sorprendere la propria compagna o il proprio compagno, vi consigliamo la storica pasticceria Nascimben, dove su consiglio di un loro pasticcere sarà possibile personalizzare la vostra "Torta San Valentino", nata dalla golosa idea creativa di "diglielo con dolce". La sede della pasticceria oggi si trova in viale Luzzatti, ma un tempo sorgeva nel cuore della città di Treviso in Piazza dei Signori, tradizione e qualità sono il binomio che la famiglia Nascimben dal 1865 si tramanda da generazione in generazione.

Se siete degli amanti del mondo cioccolato, la pasticceria Max potrà coccolarvi con le dieci tipologie di nocciolati e le oltre venticiunque proposte di scelta della gamma di tavolette con cacao. Inaugurata nel 1996 è possibile trovarla in via Sant’Angelo, a pochi minuti a sud ovest dal centro di Treviso. Girolle di gianduia, creme di cioccolato spalmabili nel pane o cremini a trancio sono solo alcune delle molteplici possibilità per deliziare voi, la vostra lei o il vostro lui con la prelibatezza più amata da tutti, il cioccolato.