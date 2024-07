7 luglio| Giornata mondiale del cioccolato, perché fa bene il cibo degli dei

Che sia bianco, al latte, alle nocciole o fondente, chi può resistere alla bontà del cioccolato? Gli Aztechi gli attribuivano delle proprietà afrodisiache, ma oggi sappiamo bene che oltre a queste qualità il cioccolato fa bene a molto altro, soprattutto se fondente.

Il 7 luglio si celebra la Giornata mondiale del cioccolato, giorno in cui, si dice, fu inventata la prima tavoletta di cioccolata. Tanto che, secondo una narrazione, questa data segna la sua introduzione in Europa nel 16° secolo.

Il cioccolato è arrivato in Italia nel 1500 grazie agli scambi commerciali con la Spagna. Il cacao, da cui si ricava il cioccolato, si coltiva principalmente in paesi tropicali come Ghana, Costa d'Avorio, Nigeria, Ecuador e Brasile. Tra i benefici del cioccolato ci sono il miglioramento della salute cardiovascolare, il potenziamento del funzionamento cerebrale e la riduzione dello stress. Tuttavia, non è indicato per persone con allergie, intolleranza al lattosio, diabete non controllato o problemi di reflusso gastroesofageo, colon irritabile.

Benefici del cioccolato

Ricco di antiossidanti, Migliora la salute cardiovascolare, Potenzia il funzionamento cerebrale, Migliora l'umore e riduce lo stress, Promuove la salute della pelle, Contiene nutrienti essenziali (ferro, magnesio, zinco), Può aiutare a controllare il peso, Migliora la circolazione sanguigna, Riduce il rischio di diabete, Può avere effetti anti-infiammatori.

Antiossidante - Nel cioccolato troviamo questi composti polifenolici che sono in grado di prevenire l'invecchiamento cellulare.

Salute del cuore - Il cioccolato svolge una funzione regolatrice sull'apparato cardiovascolare riducendo i livelli del colesterolo cattivo (LDL), migliorando la circolazione e prevenendo il rischio di patologie cardiache. A fare più bene secondo studi approfonditi è il cioccolato amaro.

Antidepressivo naturale - Il cioccolato stimola l'anadamide (neuroregolatore che trasmette una sensazione di beatitudine) e la serotonina, neurotrasmettitore che regola il buon umore. Allontana la depressione grazie alla teobromina ed alla caffeina.

Remineralizzante -Contiene importanti sali minerali come ferro, magnesio, rame e potassio.

Amico della dieta - Il cioccolato fondente non contiene colesterolo. I grassi vegetali del cacao vengono trasformati dal nostro organismo in grassi insaturi. Nel cioccolato al latte si rilevano invece maggiori percentuali di grassi dannosi.

ll cioccolato, sottoforma di bacche di cacao, è arrivato in Europa soltanto dopo la scoperta dell’America. E’ proprio il caso di ringraziare Cristoforo Colombo e gli altri esploratori che dopo di lui hanno reso possibile la conoscenza delle ricchezze custodite nel Nuovo Continente. Fra le quali c’era proprio la cioccolata, considerata dagli indigeni ‘il cibo degli dei’.

Cioccolato - Controindicazioni ed usi alternativi

Non va mangiato da: Persone con allergie al cioccolato, Individui con intolleranza al lattosio (se il cioccolato contiene latte), Persone con diabete non controllato, Soggetti con reflusso gastroesofageo o acidità di stomaco, Individui con emicrania o mal di testa ricorrenti, Persone con problemi di salute dentale, Chi soffre di sindrome dell'intestino irritabile (IBS), Persone con problemi di pressione alta (se consumato in grandi quantità), Bambini molto piccoli (rischio di eccesso di zucchero e caffeina), Persone con predisposizione all'obesità o problemi di peso.

Effetto vasodilatatore - Non devono farne troppo uso i soggetti ansiosi

Stimolazione dell'apparato gastro-intestinale - Non devono farne uso coloro che soffrono di gastrite, reflusso, ulcere, sindrome del colon irritabile. Non è inoltre un alimento adatto ai diabetici.

Maschera per il viso - Preparare due cubetti di cioccolato fondente sciolti a bagnomaria insieme ad un cucchiaio di miele.

Impacco per capelli - Il cioccolato fondente aiuta a migliorare la circolazione del cuoio capelluto e rende i capelli più luminosi, allontanando anche le infezioni cutanee. Occorre solo aggiungere una leggera quantità di cioccolato ai normali impacchi per capelli.