La Tiramisù World Cup cerca giudici golosi

Sei pronto ad assaggiare i tiramisù più buoni del mondo? La Tiramisù World Cup è alla ricerca dei giudici che dovranno decretare chi vincerà la “sfida più golosa dell’anno”...e servono quindi giudici esperti (e golosi!) per la gara che si svolgerà a Treviso dal 7 al 9 ottobre 2022.

Si riaprono le candidature per la giuria popolare della Tiramisù World Cup che, nella fase delle selezioni, dovrà assaggiare e votare i tiramisù preparati dai duecento concorrenti in gara, il prossimo autunno a Treviso.

Per potersi aggiudicare un posto da giudice, sarà sufficiente superare il test. Si deve rispondere correttamente alle 15 domande preparate dalla Twissen in collaborazione con La Cucina Italiana, media partner dell’evento: tutti i quesiti sono inerenti il Tiramisù, la sua storia, le ricette, il regolamento (approvato dalla Accademia Italiana della Cucina e consultabile sul sito www.tiramisuworldcup.com) e anche i casi concreti che si possono verificare in gara.

Chi riuscirà a superare il test online verrà assegnato ad una delle due categorie di gara: quella della ricetta originale del dolce al cucchiaio (zucchero, uova, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) oppure a quella creativa (con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti e di sostituire il biscotto).

Oltre a degustare le prelibatezze in gara, coloro che riusciranno ad assicurarsi un posto in giuria potranno godere di alcuni benefit durante le giornate della rassegna, come una visita guidata alla scoperta delle bellezze della città di Treviso, la partecipazione gratuita agli happening collegati all’evento e una scontistica privilegiata per assaggiare anche i Tiramisù dei Campioni delle edizioni passate che saranno proposti al pubblico presso la Loggia dei Cavalieri, nel cuore della città.