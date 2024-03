Cosa regalare ad una donna per la sua festa: i doni più graditi

Festeggiare l'8 marzo? La decisione spetta a voi. Tuttavia, la Giornata Internazionale della Donna rappresenta soprattutto un momento per valorizzare le donne significative nelle nostre vite. Questa celebrazione, con le sue origini nelle battaglie sociali e politiche delle donne del ventesimo secolo, è diventata un simbolo di resistenza femminile, specialmente dopo il disastroso incendio del 1911 a New York. Riconosciuta dall'ONU nel 1977, la giornata promuove l'uguaglianza e i diritti femminili.

Non lasciare che questa data passi inosservata. Dopotutto, cosa c'è di meglio di un regalo pensato per far sentire amate le donne che ci stanno a cuore? Se siete alla ricerca di un'idea originale, economica e diversa dalla solita mimosa, vi proponiamo alcune suggestioni. Ricordate: celebrare le donne è fondamentale e, nonostante molte affermino di non desiderare doni, un piccolo pensiero è sempre gradito. Qui troverete spunti per sorprendere le donne della vostra vita in modo speciale.

I regali più graditi

Fiori: La mimosa è tradizionalmente associata alla Festa della Donna, ma anche un bel mazzo di fiori primaverili può essere molto gradito.

Cioccolatini: Una scatola di cioccolatini di qualità sono spesso un pensiero dolce e apprezzato.

Libri : Un libro che rispecchi gli interessi o le passioni della persona è un regalo considerato e personale.

Esperienze: Un voucher per un'esperienza come una cena, un massaggio, un concerto o una lezione di qualcosa che le interessa può essere un regalo memorabile.

Gioielli: Un pezzo di gioielleria può essere un dono prezioso e significativo.

Prodotti per il benessere: Articoli per la cura personale o per il relax, come creme, oli essenziali o un set per spa casalinga.

Abbonamenti: Un abbonamento a una rivista, un servizio di streaming o un club del libro può offrire divertimento e arricchimento continuo.

Dolci: nelle pasticcerie si trovano vere prelibatezze create per la festa della donna.

Un pranzo: portala a pranzo pranzo nel suo ristorante preferito per passare insieme del tempo rilassati davanti a del buon cibo.

Il fiore giusto

Meglio una rosa o un gelsomino per esprimere i propri sentimenti? Che messaggio sottende un mazzo di calle? Per non sbagliare, ecco il vero significato dei fiori da regalare per tutte le occasioni

Le mimose sono la tradizione, ma...

Narciso. Bello, giallo, solare.

Tulipano. Parla d’amore, è perfetto per un’amica, una mamma, una sorella.

Orchidea. L’orchidea è la sensualità.

Mirto. E' il simbolo della fecondità, la pianta delle spose.

Ciclamino. Per le ragazze di tutte le età: timido e allegro.

Camelia. Rappresenta l’ammirazione, è una dichiarazione d’amore e di rispetto.

Azalea. E' il simbolo della femminilità.

Il linguaggio dei fiori

E non dimenticate un omaggio floreale. Ogni fiore nasconde un particolare significato, con il suo colore, il suo profumo e la sua stagionalità. Regalare una pianta è un’azione gentile che richiede del tempo per sceglierla, ma sicuramente sarà gradita. Pensando di regalare un profumato mazzo di fiori, bisogna certamente tenere in considerazione a chi lo si dona. Infatti, esiste un vero e proprio “galateo” per le piante. Quando ad esempio il nostro pensiero è diretto a una signora diciamo sopra i trent’anni, va bene regalare fiori come orchidee, tulipani, viole, gardenie e rose rosse. Per una ragazza più giovane invece sono indicati mughetti, lillà, margherite e rose rosa.

I fiori poi vanno sempre regalati in numero dispari e certamente corredati da un biglietto. Se la destinataria dell’omaggio è particolarmente sensibile al rispetto della natura, allora vietati i fiori recisi! Optate meglio per una pianta con le radici.