Sesso al tempo del Covid: crescono tradimenti e rapporti estremi in Veneto

Capita spesso di sentire coppie che urlano, non di desiderio, ma di rabbia. Cresce l’insofferenza tra chi sta insieme per abitudine, comodità, o convenienza, senza avere molto in comune.

Così anche a Treviso più della metà dei partner sognano trasgressioni.

Si sa, il Covid ha modificato le nostre vite, i rapporti sociali, compresi quelli della sfera più intima, con i nostri partner. Un argomento così pruriginoso non poteva che diventare oggetto di discussioni, studio ed opinioni nel web.

Da un sondaggio emerge che le maggiori fantasie degli italiani al tempo del Covid sono state il sesso sadomaso e le scappatelle: più della metà degli intervistati, 54% uomini e 52% donne, hanno affermato di pensare spesso a queste due eventualità.

Nel sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito dedicato agli incontri extra coniugali, il sadomaso si classifica pari merito con il tradimento nelle fantasie sessuali.

Sadomaso e scappatella

«Divieto e desiderio sono due facce della stessa medaglia» commenta Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un'avventura in totale discrezione e anonimato, in merito ai risultati del sondaggio sulla sessualità degli italiani ai tempi del Covid su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, di età compresa tra i 24 ed i 55 anni. Secondo quanto ha potuto rilevare il sito di incontri, sono propio il sadomaso e le scappatelle a tenere in piedi i matrimoni.

Le percentuali

Il sesso estremo ed il tradimento conquistano rispettivamente il 72% ed il 68% dei lombardi, il 67% ed il 78% dei siciliani ed il 62% ed il 60% dei residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, contro una media nazionale che è rispettivamente del 54% e del 52%. Le fedifraghe più focose sono: in testa la Campania (88%), la Toscana (82%) e la Sardegna (79%). A seguire la Provincia Autonoma di Trento (75%) e poi Basilicata (69%) e Molise (68%).

Il tradimento

In tutt’Italia l’elemento comune rimane comunque la propensione al tradimento: Lazio (60%), Piemonte (59%), Liguria (58%), Umbria (57%), Valle d’Aosta e Veneto (56%), Abruzzo (55%), Calabria (54%), Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (53%), Puglia e Marche (52%). «Nella stragrande maggioranza dei casi la scappatella è solo una valvola di sfogo, indispensabile per salvare un rapporto. Sul nostro portale questo apparente paradosso diventa realtà, perché offriamo la massima sicurezza di non essere scoperti, portando a ridurre il coinvolgimento affettivo e contribuendo a salvaguardare le relazioni preesistenti» conclude il fondatore del sito.