Sapete cos'è la Cucusnea? Ecco la nevicata di stanotte

A sorpresa è arrivata una bella nevicata stanotte nel Monte Grappa. Un manto bianco di 30-40 cm. La neve di aprile è chiamata Cucusnea, perchè è quando il cuculo ha già iniziato i suoi canti.

Da tradizione secondo i nostri vecchi (e i vecchi ne sanno) esistono le ultime due nevicate:

Lodosnea (snea= neve, lodo= allodola ; dialettale) la neve dell’allodola, prima nevica e poi canta l’allodola e questa è una nevicata corposa, la penultima della stagione

(snea= neve, lodo= allodola ; dialettale) la neve dell’allodola, prima nevica e poi canta l’allodola e questa è una nevicata corposa, la penultima della stagione Cucusnea (cucu= cuculo) la neve del cuculo, l’ultima nevicata dell’anno, dopo canta il cuculo e si può dichiarare che è qui la primavera e non nevica più.

Per citare Mario Rigoni Stern, "Sui prati che incominciano a rinverdire e dove sono fioriti i crochi non si ferma molto perché ancora prima del sole la terra in amore la fa sciogliere”. Ma non è sempre un bello spettacolo?"

Spiega il portale Meteo Pedemontana del Grappa: "c'è stato un peggioramento da ieri sera verso le 19.30 e fino in nottata verso le 3 e ha portato a fenomeni abbondanti su buona parte della fascia prealpina e pedemontana vicentina e trevigiana con neve in montagna ed ingrossamento dei corsi d'acqua secondari.

Quota neve che dai 1900m della primissima serata di ieri si è spinta fino ai 7/800m sul versante sud delle prealpi, ma nei settori più a nord ad esempio sul feltrino è arrivata fino ai 300m di Arsiè e appena sopra il paese di Feltre.

La temperatura a 1400mt è passata dai 5º di ieri alle 18.30 ai -3º di stamane alle 6.00 con al suolo circa 25/40cm di neve fresca al suolo.

Brenta e Piave si sono alzati ma senza destare alcuna preoccupazione, data la tipologia di evento oltre al merito anche della neve a bassa quota in serata/nottata che ha fatto sì che dai monti non scendesse molta acqua verso valle."

Grazie per le foto a Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa