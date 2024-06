Ci sono 10 nuovi cuochi contadini trevigiani, ecco dove si può gustare la loro cucina

Sono dieci i nuovi Agrichef targati Coldiretti e Campagna Amica Treviso. Dopo aver superato la prova finale del corso abilitante di 128 ore, sono stati proclamati i nuovi Cuochi Contadini. Il corso, che si è svolto nell'arco di circa tre mesi, ha coinvolto agriturismi dell'associazione Terranostra e ha incluso lezioni teoriche e pratiche su temi come l'accoglienza, lo storytelling, la preparazione dei piatti e la conoscenza dei prodotti tipici locali.

I nuovi Cuochi Contadini di Coldiretti Treviso sono

Francesca Commazzetto dell’agriturismo Valle in Piano di Cornuda

Raffaela Curto dell’agriturismo Al Cartizze di Valdobbiadene

Enrico Dall’est dell’agriturismo Al Capitello di Monfumo

Loris De Miranda dell’agriturismo Moro Barel di Vittorio Veneto

Maurizio Favretto dell’agriturismo Le Colonie di Preganziol

Andrea Giacetti dell’agriturismo Dimora San Lorenzo di Vittorio Veneto

Daniela Lorenzon dell’agriturismo Da Muner di Pieve di Soligo

Michela Zanchetta dell’agriturismo Le Grave di Santa Lucia di Piave

Maurizio Torresan dell’agriturismo La Baita di Pieve del Grappa

Silvia Grillo dell’agriturismo Le Vignole di Cordignano

Gli istituti alberghieri Maffioli di Castelfranco Veneto e Beltrame di Vittorio Veneto hanno collaborato al percorso formativo. La commissione d’esame era presieduta da Diego Scaramuzza, presidente regionale di Terranostra Veneto e promotore del progetto Cuochi Contadini. Alla cerimonia di ieri erano presenti Giorgio Polegato e Giuseppe Satalino, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Treviso, Luca Colussi, responsabile di Terranostra Treviso, Elena Bortolomiol, responsabile sociale ed eventi, Luca Pinzi, responsabile della comunicazione, Antonella Alban e Mariagrazia Morgan, dirigenti scolastici dell’Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto e della scuola Enologica Cerletti di Conegliano, e Michele Collavo e Augusto Pivanti, responsabili dell’area formazione e sviluppo di Treviso e del Veneto.

Il corso, finanziato dal Fondo sociale europeo tramite la Regione del Veneto e denominato “I talenti del cuoco contadino a km zero”, si è concluso con gli esami finali presso l’agriturismo Castagnera della famiglia Dalle Crode a Tarzo. Con questi nuovi dieci diplomati, il numero di Cuochi Contadini in provincia di Treviso sale a 33. Treviso è stata una delle prime province in Italia a formare questa nuova figura professionale, capace di valorizzare l’attività agricola dal campo alla tavola. Giorgio Polegato, Presidente di Coldiretti Treviso, ha sottolineato l’importanza delle Cene Amiche, appuntamenti sempre più attesi, con la prossima cena programmata per il 17 luglio nell’agriturismo Ca’ Fossà a Borso del Grappa.