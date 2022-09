Da Pino compie 50 anni, da pizzaiolo a milionario

Passione, tenacia, tanta voglia di realizzare i propri sogni, non fermarsi mai, questa è la storia di Giuseppe 'Pino' Giordano il re della pizza nel triveneto.

Dalla Costa Amalfitana parte giovanissimo a cercare fortuna al nord, e la trova a Treviso. Nel suo periodo di apprendistato ha capito come fare di acqua, farina e lievito la bontà apprezzata ora da migliaia di clienti nei suoi locali.

Il primo “da Pino” è datato 1972 e apre a Mogliano Veneto. E' solo il primo passo di una serie di traguardi. A quei tempi le pizzerie erano frequentate per lo più da giovani con pochi soldi, la “bella gente” di Treviso, nel periodo di boom economico, non andava in pizzeria, ma al ristorante.

Inizia la nuova avventura portando con se tradizioni, profumi e sapori della costiera, ma vuole dare la dignità che la pizza merita con un locale di nuova concezione, luminoso, curato, in cui tutta la famiglia possa trovarsi bene e dove un piatto povero venga esaltato per il gusto e valore storico.

Inventa il forno a legna rotante che permette una cottura equilibrata e omogenea della pizza. Un capolavoro di ingegneria, ideato, progettato e realizzato da Giuseppe in persona, che oggi è presente in tutti i suoi punti vendita.

Da Pino con i suoi locali di nuova concezione diventa negli anni nel trevigiano una istituzione, tanto da arrivare ad aprire nei centri storici anche delle altre maggiori città del triveneto, a partire dal famosissimo Da Pino in piazza dei Signori a Treviso.

“Quando nelle cose che facciamo ci mettiamo tutta la nostra passione, finiamo spesso per superare le nostre aspettative. Così, anche nel lavoro, l’importante è non stancarsi mai di ricercare la via che ci consenta di esprimere al meglio le nostre potenzialità e i nostri talenti. Questo per me è vivere con passione” spiega in fondatore. La sua azienda, gestita ancora a livello familiare, conta decine di attività e due insegne: pizzerie-ristoranti Da Pino e i take away a marchio Pizzalonga. Trentamila impasti al giorno, 60 locali, il marchio “da Pino” fattura milioni di euro.

Ma Pino non si ferma, per il futuro c'è un nuovo progetto, un centro in grado di preparare migliaia di palline di impasto fresco al giorno da far viaggiare su altrettanto numerosi furgoni diretti a tutti i franchising aperti nel corso degli anni della famiglia Giordano. Artigianalità sempre, esperienza e selezione curata delle materie prime per un prodotto gustoso e leggero: sono questi i segreti del suo successo.