Degustatori di Valdobbiadene: “Il mondo è cambiato. Lo sento nell’acqua, lo sento nella terra, lo avverto nell’aria”

Come si affronta il cambiamento climatico? Questo è il tema discusso durante l’ultimo incontro

organizzato dall’Associazione Degustatori di Valdobbiadene, una realtà composta da oltre una

cinquantina di produttori di Prosecco Valdobbiadene DOCG, tenutosi lo scorso mercoledì 22

maggio e ospitato presso il ristorante “Il Barco” di Pieve di Soligo.

A fare gli onori di casa e ad aprire la serata, il saluto della rieletta Presidente dei degustatori Elisa

Piazza “Il rinnovo della fiducia nei miei confronti mi riempie di gioia e di nuovi stimoli per

continuare il lavoro svolto in questi anni”.

Dopo la degustazione tecnica degli spumanti Conegliano Valdobbiadene DOCG Brut prodotti dai

soci, è seguito il dibattito moderato dall’enologo Andrea Miotto, incentrato su come i cambiamenti

climatici stiano segnando il nostro territorio, il modo di fare agricoltura e quali contromisure

adottare: ospite d’onore Marinella Camerani, titolare dell’azienda vinicola Corte Sant’Alda nel

Valpolicella, realtà a conduzione familiare che si distingue per la produzione di vini di alta qualità

biologici e biodinamici del territorio veronese, motivo per il quale ha ricevuto anche il Premio

Speciale vignaiola dell'anno dalla Guida Vini d'Italia 2024.

“Tornare alla natura, limitando i trattamenti in modo da rigenerare il sottosuolo, sperimentando, pur

a scapito del guadagno - il consiglio di Marinella Camerani ai presenti - solo conoscendo

profondamente le peculiarità dei propri terreni si può ottenere l’esperienza necessaria per sapersi

adattare ai cambiamenti”.

Ha poi preso la parola Loris Follador, titolare dell’azienda agricola Coste Piane di Santo Stefano e

volto principale del movimento per i vini al naturale, che ha evidenziato come il cambiamento

climatico sia un fenomeno ormai evidente “Basti pensare che rispetto a 50 anni fa, oggi il periodo di

vendemmia è anticipato di circa 15 giorni”.

“Siamo un territorio che può vantare enologi di livello mondiale, ma non posso dire lo stesso a

livello di viticoltori - dice Giovanni Pascarella, agronomo del territorio di Valdobbiadene, e

consulente di molte aziende viticole - bisogna saper adattare le nostre colture alle variazioni che

quest’epoca ci sta manifestando e ciò lo possiamo fare solamente trascorrendo maggior tempo tra i

filari e meno in cantina: c’è bisogno di equilibrio tra le parti”.

L’evento è proseguito con la cena a base di piatti della tradizione locale abbinata ai vini di

Marinella Camerani. Ad emergere nella degustazione di Valdobbiadene DOCG Brut è stato lo

spumante dell'enotecnico Alberto Follador titolare dell'azienda vitivinicola Romolo Follador di

Santo Stefano di Valdobbiadene al quale Marinella Camerani ha consegnato con un’opera dipinta

dall’artista pievigino Dario Bianco.

Nella foto da sinistra: Dario Bianco, Marinella Camerani, Alberto Follador, Elisa Piazza

Foto di Renato Zanette