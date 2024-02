Dove gustare i piatti con il radicchio di Treviso, i ristoranti che lo mettono in tavola

Rosso, croccante e delicatamente amaro, il Radicchio Tardivo di Treviso è il Re dei Radicchi, un gioiello della gastronomia italiana che si distingue per il suo aspetto elegante e il suo sapore unico.

Il Radicchio Tardivo di Treviso si presta sia alla cucina più tradizionale che a quella più innovativa. Può essere gustato crudo, in insalate fresche e croccanti, dove il suo sapore leggermente amaro si bilancia perfettamente con ingredienti dolci come le pere o ricchi come i formaggi erborinati. Grigliato o cotto alla piastra, diventa un contorno o un ingrediente principale di piatti caldi, dove il calore ne addolcisce l'amaro e ne esalta la croccantezza. Nel risotto, si sposa magnificamente con ingredienti come la salsiccia o il gorgonzola, creando piatti avvolgenti e ricchi di sapore.

Ma trova posto anche in preparazioni più creative, come involtini, dove può essere farcito con speck o altri affettati, o come base per saporite tartare di pesce, dove la sua croccantezza contrasta piacevolmente con la morbidezza del pesce crudo. Non mancano poi le ricette al forno, dove il radicchio si combina con la besciamella e formaggi filanti, in lasagne o gratinati che ne fanno un piatto confortante per le fredde serate invernali.

In ogni sua declinazione, il Radicchio Tardivo di Treviso offre un'esperienza gustativa unica.

Dove mangiare il Radicchio di Treviso

Questo è il periodo migliore per gustare il 'fiore d'inverno' il radicchio di Treviso, apprezzato per il suo sapore unico e la croccantezza. E' il protagonista di molti piatti tipici della cucina veneta.

Ostaria Alla Torre - Casale sul Sile

Osteria Alla Pasina - Dosson di Casier

Alchimista bistrot e mescole - Castelfranco Veneto

Borsa Bistrot - Castelfranco Veneto

Ristorante All’Antico Girone - Castelfranco Veneto

Eclectique - Castelfranco Veneto

Ristorante Il Tamburello - San Floriano di Campagna, Castelfranco Veneto

Osteria Pironetomosca - Treville di Castelfranco Veneto

Ristorante Anna Smania - Castelfranco Veneto

Trattoria Vecia Stasion - Maerne di Martellago

Trattoria Il Sogno - Scaltenigo di Mirano

Osteria al Turbine - Marocco di Mogliano Veneto

Osteria da Giovanni - Mogliano Veneto

Trattoria Vecio Borgo - Porcellengo di Paese

Osteria Al Baston - Merlengo di Ponzano Veneto

Luci&Ombre - Quinto di Treviso

Il Poggio - Castelminio di Resana

Alla Vecchia Cucina - Peseggia di Scorzè

Ristorante da Fernanda - Cendon di Silea

Ristorante Parco da Domenico alle Grave - Lovadina di Spresiano

Osteria Cae de Oro - Treviso

Al Ragno Hosteria di un tempo - Treviso

Il Basilisco - Treviso

Osteria Perbacco - Treviso

Trattoria Due Mori - Treviso

La Cucina del Palladio - Fanzolo di Vedelago

Al Catenaccio da Coppi - Catena di Villorba

Enoteca Carmenere - San Sisto-Lancenigo di Villorba

Osteria alla Pisoera - Lancenigo di Villorba

Il Signore dei Fornelli - Zero Branco

Piatti tipici con il radicchio di Treviso

Risotto al Radicchio di Treviso: Un classico della cucina veneta, questo risotto si caratterizza per il suo colore rosso vivace e il sapore leggermente amarognolo del radicchio, spesso bilanciato con l'aggiunta di vino rosso e Parmigiano Reggiano.

Pasta con Radicchio di Treviso e Pancetta: Un primo piatto ricco e saporito, dove il radicchio viene abbinato alla pancetta affumicata per un contrasto di sapori che esalta entrambi gli ingredienti.

Radicchio di Treviso Grigliato: Il radicchio, tagliato longitudinalmente e grigliato, diventa un contorno semplice ma di grande effetto, spesso condito con olio d'oliva, sale e aceto balsamico.

Lasagne al Radicchio di Treviso: Una variante delle classiche lasagne, dove il radicchio aggiunge una nota amarognola che si sposa bene con la besciamella e il formaggio, creando un piatto ricco e confortante.

Radicchio di Treviso al Forno con Gorgonzola e Noci: Un piatto che unisce l'amaro del radicchio, la cremosità del gorgonzola e il croccante delle noci, per un risultato gustoso e aromatico.

Polenta e Radicchio di Treviso: Un abbinamento rustico e antico, dove il radicchio stufato o grigliato viene servito su un letto di polenta morbida.

Involtini di Radicchio di Treviso e Speck: Foglie di radicchio avvolte attorno a fette di speck e poi grigliate o cotte in forno, un antipasto o secondo piatto che bilancia l'amaro del radicchio con il sapore affumicato dello speck.

Questi piatti mostrano la versatilità del radicchio di Treviso in cucina, capace di adattarsi a ricette calde e fredde, dolci e salate, diventando protagonista di piatti che riscaldano l'inverno con i loro sapori intensi e confortanti.

La sua produzione segue un processo meticoloso e tradizionale, che inizia con la raccolta nei primi freddi autunnali, momento in cui la crescita viene naturalmente arrestata. Successivamente, il radicchio viene immerso con la radice in acqua corrente risorgiva, dopo circa 15 giorni è pronto. Poi viene declinato in tante preparazioni diverse che ne esaltano il gusto e la consistenza.

Dalla storica collaborazione tra il Comitato Provinciale UNPLI Treviso ed il Consorzio di Tutela del

Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP, è nato il Progetto Ristorazione, nell’ambito della rinomata rassegna gastronomica Fiori d’Inverno, che ha lo scopo di promuovere questo prodotto di eccellenza ed il territorio protagonista degli eventi nelle aree di produzione del Radicchio Rosso di Treviso IGP e del Radicchio Variegato di Castelfranco IGP.