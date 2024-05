Dove mangiare il migliore hamburger a Treviso

L'hamburger, come non amarlo, rappresenta senza dubbio uno dei cibi preferiti da grandi e piccini. E' così popolare che esiste una giornata dedicata a questa squisitezza: il 28 maggio si festeggia infatti in tutto il mondo l'Hamburger Day.

Dove mangiare un buon hamburger a Treviso

In occasione della giornata dedicata perché non festeggiare con una cena deliziosa con il panino più famoso al mondo. Ecco alcuni locali dove poter gustare questo famosissimo (e buonissimo) panino a base di carne e non solo. Pane morbido, patatine croccanti, abbondanza... Classico, vegetariano o esotico, l'hamburger ha sempre il suo fascino. Anche tu lo adori vero? Treviso, città ricca di storia e cultura, offre anche un panorama gastronomico in continua evoluzione. Tra le proposte culinarie più apprezzate, impossibile non menzionare gli hamburger, ormai considerati un vero e proprio pasto gourmet.

Se siete alla ricerca del miglior hamburger a Treviso, siete nel posto giusto! In questa guida vi accompagnerò in un viaggio alla scoperta dei locali che hanno conquistato il palato degli appassionati, sulla base di recensioni online e valutazioni di esperti.

1. Burger Brothers: un'esperienza gourmet per gli amanti degli hamburger

Situato in Viale della Repubblica 220/B, Burger Brothers si distingue per la sua proposta di hamburger unici e ricercati. Il pane, realizzato con lievito madre, è la base perfetta per accogliere ingredienti di altissima qualità, sapientemente accostati per creare vere e proprie esplosioni di gusto. Che siate amanti dei sapori classici o alla ricerca di accostamenti audaci, Burger Brothers saprà conquistarvi con la sua creatività e attenzione al dettaglio.

2. Colonial Inn: un connubio perfetto tra tradizione e innovazione

In Via Avogari 25, c'è il Colonial Inn di Treviso. Gli hamburger, preparati con carne selezionata e macinata al momento, sono accompagnati da un'ampia scelta di birre artigianali per un connubio perfetto di sapori.

3. Hosteria Moderna: un locale per ogni palato

Se siete alla ricerca di un locale versatile che offra un'ampia scelta di hamburger per soddisfare ogni palato, l'Hosteria Moderna in Via Guido Bergamo 1 è la scelta ideale. Oltre ai classici hamburger con carne, potrete trovare anche opzioni vegetariane e vegane, tutte realizzate con ingredienti freschi e di stagione.

4. Flame'n Co. Treviso: il gusto texano a portata di mano

Per gli amanti dei sapori decisi e piccanti, Flame'n Co. Treviso in Via Fonderia 35 è un vero e proprio paradiso. I loro hamburger, ispirati alla tradizione texana, sono preparati con carne di alta qualità e accompagnati da salse piccanti e patatine fritte croccanti.

5. TVBurger: un classico da non perdere

Tra le hamburgerie più rinomate di Treviso, TVBurger in Via Carlo Alberto 44 si distingue per la sua proposta di hamburger classici realizzati con ingredienti di prima qualità. Il pane morbido, la carne succosa e i condimenti freschi fanno di TVBurger una tappa obbligata per gli amanti del panino più famoso al mondo.

Classifica stilata dalle recensioni dei clienti su Tripadvisor

L'origine dell'hamburger

Diventato un vero piatto nazionale negli Usa (si calcola un consumo di circa 50miliardi ogni anno), l'hamburger deve il suo nome alla città tedesca di Amburgo, da cui partivano, nel 600, le navi per l'America. Ed è proprio ad Amburgo che si consumava spesso un piatto a base di carne macinata, ed essendo la città principale il sbocco portuale della Germania, la ricetta si diffonde molto velocemente negli Stati Uniti con l'appellativo di Hamburger Steak. Un'altra storia, invece, fissa le sue origini a metà del 1800 quando, la compagnia di crociere "Hamburg America Line" serviva panini ripieni con polpette di carne ai suoi clienti.

