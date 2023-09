Pastine "Dove veto 'more", mille in coda a Zero Branco

E' stato il tormentone dell'estate 2023, il video della coppia di Padova dove lei cade dalla bicicletta in un dirupo e il marito la cerca tra le foglie urlando "Dove veto 'more", la frase ha risuonato in casa, tra amici, nelle feste, è diventata virale e ha strappato sempre un sorriso.

La Pasticceria Eros un’attività storica a Zero Branco, che da oltre cinquant’anni mantiene viva la qualità artigianale, è gestita da una giovane coppia a cui è venuta un'idea luminosa: "Facciamo le pastine "Dove veto 'more". Un po' per divertimento, un po' per mettere una nuova proposta al loro Pastina Day. E non si aspettavano una lunga fila per ore, e il tutto esaurito.

La Pasticceria Eros è conosciuta per il suo “Pastina day”, un evento mensile che è diventato una tradizione. Durante questo giornata, vengono sfornate delle pastine speciali. Ad esempio a settembre, pochi giorni fa, hanno creato quelle griffate “Dove veto more?!”, che sono state un grande successo. Sono piaciute tantissimo ai bambini, in un morso hanno divorato il pan di Spagna farcito con crema alla vaniglia e sciroppo di frutta. Per il logo è stato usato uno stencil, e tutte colorate a mano.

Davanti alla pasticceria di via Monte Croce, lungo la Noalese, dove erano stati installati anche dei giochi gonfiabili gratuiti, sono passate oltre mille persone nel corso della giornata. Le magliette personalizzate con la stessa scritta, “Dove veto more?!”, indossate dal personale, saranno le divise della domenica della pasticceria di Zero Branco.

“Dove veto more?” è un’espressione che è diventata virale grazie a un video pubblicato da una coppia di Padova, Jessica e Daniele. "Perchè te ghè da mettare zo i piè da parte del monte...? Nel video, Jessica scivola giù da una scarpata durante un giro in bicicletta nei Colli Euganei. E Daniele che sta riprendendo, osservando la scena, esclama scherzosamente "Dove veto more?" Il video ha rapidamente guadagnato popolarità ottenendo migliaia di visualizzazioni in breve tempo e diventando un fenomeno virale dell’estate 2023.