Spettacolo in cielo: arriva la Superluna dei Fiori e l'eclisse

Una luna magica considerata sacra dai nativi americani si potrà ammirare piena nel cielo di maggio. La notte tra il 15 e il 16 offrirà anche l'emozionante spettacolo dell'eclissi totale di luna, in particolare tra le 3.30 e le 8.50 del mattino. La prossima luna piena sarà una Superluna perchè è un 'plenilunio al perigeo', cioè si verifica nel momento di maggior vicinanza tra la terra e il suo sapellite.

Il plenulunio maggio è chiamato Luna dei Fiori o Luna della Coppia perchè segna il ritorno della stagione calda e della fertilità, all'abbondanza. E' il mese dei fiori, dei sapori, dei piaceri e degli amori.

Il ciclo vegetale è nel pieno di vitalità e già si prepara a dare i frutti, tutta la natura è in fase espansiva, in questo tripudio di fiori, profumi e colori, è un periodo che ci seduce con la sua abbondanza mentre il sole già caldo ma non soffocante ci accarezza la pelle con raggi morbidi e avvolgenti.

Ma perché “dei fiori”? Sono i nativi americani a dare un nome speciale alla luna piena di ogni mese, quella di maggio Luna dei Fiori per l'abbondanza delle fioriture che dipingono il paesaggio di tanti colori. In altre tradizioni è invece la Luna del Latte o Luna della Semina del Mais.

Lo spettacolo della «Superluna», è massimo all'alba e durante il crepuscolo, al calar del sole si può ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena sorge.