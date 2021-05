Escursioni guidate nelle terre dei Fiori d'Inverno

Tutto il mondo ci invidia il radicchio di Treviso per il suo piacevole sapore amarognolo e i suoi colori sgargianti, a maggio si potranno fare delle belle passeggiate alla scoperta delle campagne dove si coltivano i fiori d'inverno.

Inizialmente programmate tra dicembre 2020 e gennaio 2021, in concomitanza con la rassegna enogastronomica, i tour sono stati posticipati in ottemperanza alle regole imposte causa Covid-19. Il Comitato Organizzatore della rassegna (UNPLI Treviso) propone delle uscite dedicate al territorio dove nasce il Radicchio Rosso di Treviso IGP.

I percorsi del Radicchio

Il primo “La civiltà dell’acqua da Treviso a Castelfranco Veneto”: posto più a Nord, segue il tracciato del Sile idealmente da Treviso (o più propriamente da Casier) alle sorgenti, per poi proseguire verso Castelfranco in un’area ove è presente una fitta rete irrigua di origine medioevale. Si tratta quindi di un tratto dalla forte valenza ambientale e storico-culturale il cui elemento centrale può essere identificato con l’acqua.

Il secondo “Le terre del radicchio di Treviso”: attraversa l’area di maggiore diffusione della produzione e, partendo da Casier e Preganziol, i comuni dove storicamente si è sviluppata la coltivazione del radicchio, congiunge i comuni di Zero Branco, Scorzè e Trebaseleghe.

Il terzo “La campagna veneta dall’epoca romana alla Serenissima”, posto a Sud, infine, è delimitato nella sua parte più meridionale dal decumano del graticolato romano e comprende ad Ovest l’antica via Aurelia e ad Est un tratto del Terraglio.

Tre itinerari nella natura e un workshop dedicato al celebre Fiore d'Inverno compongono il ricco “bouquet” di proposte firmato IAT e UNPLI Veneto che, fino a giugno, animerà i fine settimana.

Gli appuntamenti

Workshop e passeggiata - Il Radicchio Rosso di Treviso IGP e le sue terre

Quinto di Treviso 16 maggio, ore 10.00

Escursione naturalistica per conoscere il territorio e le tecniche di coltura del Radicchio Rosso di Treviso IGP. Visita ad un'azienda agricola dove viene allevato un altro protagonista dell'area del fiume Sile: lo Storione.

Workshop gratuito, prenotazione obbligatoria: tel 0422 595780 (IAT Treviso Centro)

Punto di ritrovo: Piazza di Quinto, fronte Villa Memo Giordani. Partenza subito dopo l'inaugurazione dell'evento.



Passeggiate nella natura - Storie dell'Alto Sile, tra baracche e Baracca...

SANTA CRISTINA DI QUINTO DI TREVISO

16 maggio 2021, ore 14.30 (recupero del 21/03/2021)

Partenza: Chiesa di Santa Cristina Vergine e Martire, in Via Mons. Tognana 58

Percorso: 2,5 ore circa

Difficoltà: bassa

Costo: gratuito

Natura a Roncade

RONCADE

22 maggio 2021, ore 14.30 (recupero del 14/03/2021)

Partenza: di fronte al Castello di Roncade, in Via Roma 141

Percorso: 2,5 ore circa

Difficoltà: bassa

Costo: gratuito

Dove Sile v'accompagna...

TREVISO, RESTERA

13 giugno 2021, ore 9.30 (nuova data!)

Partenza: Ponte della Gobba (Viale Jacopo Tasso)

Percorso: 2,5-3 ore circa

Difficoltà: bassa

Costo: gratuito

Importante:

La prenotazione è obbligatoria; chi si presenterà senza aver prenotato non potrà seguire l'escursione naturalistica. Per dare la possibilità a più persone di partecipare, non si può prendere parte a più di n. 2 "Passeggiare nella natura" della stessa edizione

Informazioni e prenotazioni: IAT Treviso centro, Piazza Borsa, 4 – Treviso, Tel. 0422.595780