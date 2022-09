Fare vin, il video del Canal per la vendemmia, con Zaia che suona il piano

Per ogni vendemmia l'influencer trevigiano Canal il Canal sforna un video che inneggia alla festa, al fare vin. Quest'anno la canzone è degli Abba, allegra ma non troppo, come i tempi in cui ci ritroviamo.

Girato a Farra di Soligo, "le più belle colline Unesco", dove la comunità lo ha sempre supportato numerosa; tra i partecipanti 100 comparse da tutta Italia, reclutate su Instagram, dentro c'è anche un cameo di Luca Zaia, che suona il piano e poi brinda con un prosecco, ovviamente.

E' dal 2017 che il Canal celebra la vendemmia con immagini e canzoni spensierate ed è diventata oramai una tradizione che tutti attendono e canticchiano.

HIT VENDEMMIA 2022: FARE VIN Cover: Dancing queen Abba