Fattorie Didattiche Aperte a Treviso e provincia: il programma

Ritorna Fattorie Didattiche Aperte, domenica 29 maggio 2022 si svolge la 18^ edizione dell’evento promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole .Quest'anno sono ben 117 le aziende agricole e agrituristiche venete che hanno aderito, organizzando attività e laboratori per tutti gli ospiti, più o meno piccini.

Ogni Fattoria didattica propone uno specifico programma in base alla propria identità produttiva, territoriale e culturale, ma tutte sono idealmente unite dal filo conduttore dell’evento dedicato principalmente ai bambini e alle loro famiglie, proponendosi come un luogo dove sperimentare e affinare nuove forme di apprendimento e dove praticare percorsi legati al benessere e all’ educazione alimentare ed ambientale, testimoniando così uno stile di “fare agricoltura” che non si limita alla sola produzione ma comprende anche un insieme prezioso di saperi, tradizioni e cultura rurale.

Un’offerta turistica esperienziale che intende trasmettere il sapere dell’agricoltore, custode dell’ambiente rurale insegnando quello che sa attraverso il divertimento e la scoperta della vita agricola.

Alla fattoria Fattoria Didattica CampoAtavola a Mogliano

Sabato prossimo 28 maggio, in occasione dell'evento saranno in fattoria simpatici personaggi ad animare la giornata, e a raccontare curiose storie nel teatro di Paglia. Per ristorasi c'è El Barco Cicchetteria e Gelateria.

Topinambur Cooperativa Agricola aTreviso

Nel pomeriggio laboratori didattici gratuiti: gli insetti utili: costruiamo una casetta per accoglierli!, il riuso dei materiali di scarto: scateniamo la fantasia per nuove creazioni, postazione di gioco con Ludobus Treviso.

15:00: apertura area benessere: meditazione con campane tibetane nel giardino delle fragole, yoga nel frutteto degli alberi antichi.

Dalle 16:30: musica e balli con Ruote di Scorta e Rooibos, street food pizza a cura di Cuppone, street food birra a cura di Agrobirrificio Birrè, succo di mele bio.

FATTORIE DIDATTICHE APERTE - TREVISO

La geolocalizzazione, gli orari di apertura, i programmi per la Giornata e i contatti delle Fattorie Didattiche Aperte.

(Cliccando nel puntino della mappa si vede il programma di ogni fattoria)

AL VECIO MORARO

BIOFARM MARINA

BIOGIRARDI

BORGO CASONI

BOSCHETTO DI CAMPAGNA

CAMPOATAVOLA

COLLE REGINA

ERBA LOCA

FATTORIA RIO SELVA

I SETTE CAPRETTI

IL MORER

L' ALVEARE DEL GRAPPA

LEMIRE

LO STRALISCO

RECHSTEINER

REGHÉT

STORIONE DEL SILE

TENUTA SANT'EUFEMIA

TOPINAMBUR

Le visite didattiche sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione direttamente alla Fattoria Didattica prescelta.

Trovate tutte le fattorie didattiche del Veneto aperte a questo link