Festival della Cucina Veneta, assaggi gratuiti delle prelibatezze trevigiane

Il Festival della Cucina Veneta è un grande evento per far conoscere attraverso chef, conduttori, bloggers, i Serenissimi Sapori esaltati nei cooking show di ricette tradizionali e rivisitate delle 7 province del veneto.

La Cucina Trevisana rappresenta brillantemente le grandi peculiarità di questa provincia: nella Marca cibo e vino ( oltre 20 DOCG -non solo Prosecco– ) si sono distinti su scala internazionale tra tradizione e innovazione continua. Treviso è La Marca (amorosa et gioiosa) e lunedì 29 maggio Pieve di Soligo ospiterà la quinta edizione del Festival della Cucina Veneta, un’esperienza culinaria per promuovere l’eccezionale offerta enogastronomica del territorio.

Una brigata di talentuosi chef veneti capitanato dal residente Chef Alessandro Ferro e dal prof. Tullio Marchi con gli studenti dell’ alberghieto Beltrame si cimenterà in spettacolari cooking show con magistrali interpretazioni di piatti storici della tradizione, finger food gourmet e rivisitazioni contemporanee di quella che è stata definita la ‘prima cucina Fusion della storia’. Dalle ore 16 – infatti – il pubblico potrà degustare eccezionali prodotti del territorio, e brindisi di Prosecco a go go: dal coffee break e assaggi di biscotteria veneta e nocciolata, al gelato artigianale Veneto a cura del maestro gelatiere Guido Zandonà (il serenissimo in rosa con lamponi & Prosecco in purezza), passando per i grandi formaggi veneti di Caseus, agli insaccati – con assolute rarità come il lardo di Wagyu veneto e la porchetta Gambero Rosso - fino ad arrivare a vere e proprie preparazioni stellate con a base prodotti del territorio come l’Asparago di Badoere Igp e anche le lumache.

Un vero e proprio AperiVeneto patrocinat o dalla Regione del Veneto e da Unioncamere del Veneto che andrà in scena il 29 maggio a Pieve di Soligo in occasione della Criterium Cycling Stars.

PROGRAMMA DALLE ORE 16

coffee break e assaggi di biscotteria veneta e nocciolata

Gelato artigianale Veneto a cura del maestro gelatiere Guido Zandonà: il rosa serenissimo (lamponi e Asolo Prosecco) & Prosecco in purezza

degustazione vini veneti (Asolo Montello)

degustazione formaggi veneti Caseus Veneti

degustazione insaccati veneti

finger food gourmet a cura dell’Ipsaar Beltrame di Vittorio Veneto

A salutare il Tour insieme al sindaco Stefano Soldan, al Capogruppo in Consiglio regionale Alberto Villanova, e al Presidente di Cultura & Cucina Paolo Caratossidis, al Papà del Gnoco di Verona, a Giuliano Vantaggi e Marina Montedoro dell’Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco – con una luculliana cerimonia del taglio del nastro - l’Assessore al Turismo, Fondi Ue, Agricoltura e Commercio estero Federico Caner.

La tradizione culinaria veneta è una delle principali scuole della grande Cucina Italiana e mediterranea e rappresenta un fulgido esempio di modello di ‘cucina fusion’ (di fusione) capace nei secoli a sintetizzare differenti e molteplici tradizioni gastronomiche dei tanti paesi e luoghi interessati dalla dominazione o dal contatto di scambio privilegiato con la Serenissima.