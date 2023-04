🌷 Le più belle fioriture di Tulipani da ammirare a Treviso e in Veneto

La fioritura dei tulipani si festeggia da secoli, una tavolozza di colori che annuncia la primavera, sono tra i primi a sbocciare e passeggiare tra campi ammantati di colore è un’esperienza indimenticabile. Da fine marzo ai primi di maggio fotografi, appassionati, turisti visitano i campi di tulipani, in alcuni si possono anche raccogliere dei fiori da portare a casa. In altri ci troviamo in giardini storici che sono opere d'arte create da appassionati cultori del verde, dove si rimane estasiati da tanta bellezza, non rimane che lasciarsi andare ai colori, profumi, alla pace che si prova ammirando la natura.

Tulipani a Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio

Tulipani a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana

Tulipani a Flower Garden Bussolengo

Tulipani a Zia Nina Flower Farm a Breda di Piave

Tulipani di Nonno Andrea a Villorba

Tulipani Euganei a Torreglia

Tulipani del Brenta a Fiesso d'Artico

Tulipanomania, in uno dei parchi più belli d'Europa

I fiori colorano il Parco in forma libera nei boschi e in aiuole perfettamente disegnate. Premiata l’anno scorso come Migliore fioritura di tulipani al mondo.

Più di un milione di tulipani insieme a giacinti, muscari e narcisi vi lascerà incantati da fine marzo ai primi di maggio. Colori, forme e accostamenti sempre differenti stagione dopo stagione, alla ricerca di varietà sempre più particolari, dalla collezione dei tulipani neri sia doppi che sfrangiati a quelli color pastello. Il Parco si estende per 600.000 metri quadrati, una sorta di giardino incantato con il grande tappeto erboso, i meravigliosi Laghetti fioriti e il Viale delle rose che da maggio a settembre ne ospita 30.000 rifiorenti. Particolarmente graziosi anche i Giardini acquatici vicino alla foresta nera e al singolare Giardino delle piante officinali da cui si vede l'anfiteatro scaligero. Da non perdere, infine, il Castelletto e una tappa al Labirinto, uno straordinario percorso che si snoda su una superficie di 2500 metri quadrati. Ingresso a pagamento.

Giardino Parco Sigurtà, Valeggio sul Mincio (VR) uno dei borghi più belli del Veneto, a pochi chilometri dal lago di Garda.

Giardinity, i tulipani della nobildonna

La fioritura di migliaia di bellissimi tulipani, oltre 400mila, di diverse specie e colori che si possono ammirare da fine marzo ai primi di maggio. Giardinity non è un campo ma un’opera d’arte. Sono piantati a mano, niente file ordinate come soldatini, dopo un attento accostamenti di nuance, di corolle e di tempi di fioritura. Sono “inchini” faticosi che richiedono settimane di lavoro, ma poi celebrano la primavera. La fioritura si compone di migliaia e migliaia di bulbi di differenti varietà di specie e di colori, con petali piumati, frangiati o lisci, che si mescolano, in un arcobaleno di tonalità, all’erba e ai fiori spontanei.

Uno spettacolo emozionante fatto di luci, colori e profumi da vivere senza fretta, assaporando lo sbocciare della natura in primavera. I tulipani si trovano all'interno del giardino della cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana in provincia di Padova, ma sembra di essere in un quadro impressionista. Apertura dal 25 marzo al 25 aprile, dalle ore 9:00 alle 19:00, orario continuato, senza bisogno di prenotazione, si può fare il pic nic, ma sarebbe meglio chiamarlo 'déjeuner sur l'herbe' in omaggio ai grandi pittori francesi, ispiratori della nobildonna che ha creato Giardinity. Ingresso con biglietto.

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin: Via Roma, 19 Vescovana (PD)

I campi di tulipani - A differenza che nei giardini nei campi di tulipani i fiori si possono raccogliere, è la formula "You-pick". Si può godere della fioritura da molto vicino, passeggiare tra i filari, scegliere i più belli e portarli a casa.

Flower garden, il campo di tulipani più grande

E’ il più grande campo di tulipani in Italia dove si possono anche raccogliere. La meraviglia di 200.000 fiori di tutti i colori si trova a Bussolengo presso la Flover Farm.

Le varietà presenti sono un centinaio e sbocceranno a scalare e fino a fine aprile; potrete passeggiare tra le estese aiuole, ammirare le specificità dei fiori multicolori e cogliere quelli che più attraggono. Non solo: iniziative speciali per grandi e piccoli daranno la possibilità di trasformare una “semplice” visita in una giornata di divertimento e relax in chiave bucolica. Il vivaio Flover di Bussolengo (VR) si trova in una posizione strategica tra le colline moreniche dell’entroterra gardesano, in una bellissima terrazza sulla Val d’Adige con una splendida vista sul Monte Baldo e sui forti di Pastrengo.

I visitatori possono scegliere i tulipani e raccogliere tutti quelli che desiderano da portare a casa. Ingresso gratuito si paga 1€ ogni tulipano raccolto.

Flover Garden: Via Pastrengo, 14 Bussolengo (VR)

I Tulipani di Nonno Andrea

Dopo le zucche Nonno Andrea celebra la primavera con uno splendido campo di tulipani di tutti i colori, 300 mila bulbi in 5 ettari.

Si possono raccogliere, anche con tutto il bulbo, da piantare poi e veder nascere il prossimo anno. In un'area che si affaccia sui tulipani è possibile gustare spuntini ruspanti, una fetta di torta fragrante, l'agri-gelato, un bicchiere di vino, bibite e frullati. Ingresso senza prenotazione dalle 9 alle 20 nei giorni indicati di volta in volta sui social network dell’azienda; 5€ ingresso con 3 tulipani inclusi; Tulipani extra 1€ l’uno; Bambini sotto 1 metro di altezza, persone con disabilità (con il loro accompagnatore) ingresso gratuito.

Nonno Andrea, via Campagnola 72b, Villorba (TV)

Zia Nina Flower Farm, i tulipani trevigiani

Nella campagna trevigiana c'è una piccola fattoria dove si possono raccogliere personalmente i fiori, e in aprile è tempo di tulipani. Giulia è l'anima di questo luogo speciale. A Breda di Piave coltiva fiori antichi in modo etico e sostenibile, nel rispetto della natura e della stagionalità di ogni varietà selezionata. Dalie, tulipani, narcisi, zinnie, cosmee, amaranti, anemoni, ranuncoli, piselli odorosi. I fiori seminati sono il frutto di una appassionata ricerca e selezione. I fiori in campo si possono raccogliere e fare mazzi, ci sono Tulipani, Narcisi, Giacinti, Allium Iris, Dahlie e altro (in primavera). Il welcome kit poi prevede un buon caffè e dei biscotti.

Zia Nina Flower Farm Via Indipendenza 47 - Breda di Piave (TV)

Tulipani Euganei, da ammirare e raccogliere

Un campo di 200mila tulipani di 73 varietà diverse, alcune molto particolari sono pronte a fiorire. Un angolo di Olanda nei Colli Euganei. L’azienda agricola Terra dei Livii di Luvigliano dopo il successo dell'anno scorso, che ha richiamato visitatori da tutta Italia, ha aumentato la superficie fino a colorare tutta la piana della Busa di 10.000 mq, un anfiteatro naturale e multicolore all’interno del Parco dei Colli Euganei.

Il campo è you-pick, il che significa che è possibile passeggiare liberamente e raccogliere i tulipani che più piacciono, grazie ai piccoli cestini forniti all'ingresso. La fioritura dei tulipani è prevista per il mese di aprile. Biglietto d'ingresso 4€ nei giorni feriali, 5€ i festivi, nel prezzo sono compresi due tulipani da raccogliere.

Terra dei Livii, Via della busa 8 Torreglia Loc. Luvigliano.

Tulipani del Brenta, il campo pick up

Un campo con 70mila tulipani, di varie forme e colori provenienti dall'Olanda, sono stati piantati uno a uno prima dell’inverno e ora sono pronti per la coloratissima fioritura di primavera.

Dopo aver accolto un gran numero di visitatori curiosi, fotografi e appassionati, con la Lavanda del Brenta di Fiesso d’Artico da fine marzo sbocciano i Tulipani del Brenta. Sarà possibile visitare il campo per ammirarli e raccoglierli. All’arrivo un responsabile vi consegnerà una piccola paletta e un secchiello, non tagliate i tulipani, ma scavate in profondità per togliere anche il bulbo che poi potete piantare nel vostro giardino. Portando a casa così un po’ della loro variopinta bellezza che durerà nel tempo Ingresso gratuito, si paga 1€ ogni tulipani raccolto.

I Tulipani del Brenta Via Vincenzo Bellini, 22 Fiesso d'Artico (VE)

Le varie tipologie di Tulipani

Ci sono molte varietà che possono essere trovate nei campi di tulipani.