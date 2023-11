Spettacolo straordinario stasera: aurora boreale anche nel trevigiano

Tempesta solare in atto, stasera i cieli si sono colorati in modo straordinario, una strepitosa aurora boreale sta regalando uno spettacolo incredibile nei cieli dell'Europa e addirittura del nord Italia. Immagini mozzafiato anche dal Veneto. Fenomeno rarissimo per l'Italia, ma quando si verifica è qualcosa di unico. L'evento si è potuto ammirare anche nel trevigiano, ad immortalarlo ad Asolo Daniele Papa.

ASOLO

VITTORIO VENETO

PIAN DEL CANSIGLIO



ASIAGO

SACCA DI SCARDOVARI (RO)

DELTA DEL PO