L'enfant prodige trevigiano pubblica la sua canzone

Reduce dal successo di Italia’s Got Talent esce il primo singolo di Francesco Carrer dal titolo Come si fa, che racconta le incertezze e le paure di un adolescente. Un artista di soli 14 anni che ha visto avverare il suo sogno su un palco importantissimo, con dei giudici eccezionali. Da li nasce Come si fa, un brano realizzato a distanza a causa degli impedimenti del Covid, fresco e giovanile.

Il pezzo vanta la produzione di Davide Tagliapietra, produttore di Tiziano Ferro, Gianna Nannini e molti altri artisti. Il testo è di Gabriele Cannarozzo. Musica di Cannarozzo – Tagliapietra. La guida vocale è di Massimo Guidi, noto Vocal Coach che ha seguito molti artisti di X Factor e Sanremo.

Chi è Francesco Carrer

Viene da Salgareda in provincia di Treviso è un giovane talento dall’ugola d’oro. Voce d’angelo, la sua, in grado di toccare nel profondo il pubblico. Ha iniziato a cantare quando aveva soltanto 9 anni. La sua passione per il canto nasce grazie alla nonna, che fa parte del coro della chiesa, con la quale ha un legale speciale. Insieme fanno lunghe passeggiate, si confidano e cantano. Il suo viene considerato in famiglia un dono divino, un talento naturale. Partecipa a molti concorsi canori nazionali posizionandosi sempre sul podio e, intanto, studia anche pianoforte.

Italia’s got Talent ed è Golden Buzzer

Sul palco di Italia’s got Talent ha la faccia del ragazzino che aspetta il voto dopo un’interrogazione. Un’emozione pulita, ingenua che esprime la limpidezza e la genuinità dei suoi 13 anni. “Never Enough” colonna sonora del film “The Greatest Showman” è il brano che ha scelto per la sua esibizione.

Dopo il primo stupore per l’attacco perfettamente intonato, il trasporto dell’interpretazione e la voce splendida, a neanche un minuto di esibizione è standing ovation.

Standing ovation anche della giuria di Italia’s got Talent e Golden Buzzer di Federica Pellegrini. Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e la stessa Federica Pellegrini, non risparmiano i complimenti.