Migliore pizza dell'anno a Roncade: tutte le premiate in Veneto

La pizza in Italia è migliorata, in questo ultimo anno molti pizzaioli hanno sfruttato il periodo di stop forzato per studiare, crescere, diversificare gli impasti, e poi spazio alla creatività: pizza in teglia, al padellino, al vapore, in pala. E si sono moltiplicati gli orti di proprieta? dal quale attingere per materie prime di qualità. E? cresciuta l’attenzione alle intolleranze, l’offerta del bere (una vera esplosione del binomio pizza&cocktail). Senza contare l’attenzione al fine pasto con inaspettate e sorprendenti carte dei dolci.

Migliore pizza dell'anno

La pizzeria Al 4 a Roncade (Treviso) ha vinto per “gusti schietti, e comprensibili, impasti leggeri, serviti con uno stile inconfondibile”. Ha conquistato i severi giudici “Tonno Subito” un pizza all'italiana con scamorza affumicata, ventresca di tonno e misticanza all’aceto, salsa tartara di mandorle. Il locale fa parte della galassia della stellata famiglia Alajmo di Padova.

Il maestro pizzaiolo Mattia Pivetta autore di 'Tonno subito' la pizza premiata dal Gambero Rosso

Guida Pizzerie d’Italia 2022 Gambero Rosso

Nella nuova edizione della guida “Pizzerie d’Italia“, sono 680 esercizi segnalati nelle quattro categorie (“Napoletana“, “Italiana“, “A degustazione” e “Al taglio“), i “Tre Spicchi“, sono il massimo riconoscimento con le “Tre Rotelle“, il miglior premio dedicato alle pizzerie a taglio.

Al vertice della lista Tre Rotelle stilata dal Gambero Rosso troviamo a pari merito, con 96 punti, Pepe in Grani di Franco Pepe a Caiazzo (Caserta) e I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio (Verona). A seguire, con 95 punti, La Filiale a L’Albereta di Erbusco (Brescia), I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Renato Bosco Pizzeria a San Martino Buon Albergo (Verona).

Per quanto riguardi le Tre Rotelle, che premia le pizze al taglio, in vetta c'è Gabriele Bonci con il suo Pizzarium a Roma (95 punti), seguito da Saporè Pizza Bakery di Renato Bosco a San Martino Buon Albergo (Verona), con 94 punti.

Veneto

Le pizze dell’anno

Pizza all’Italiana

Al 4 | RONCADE (TV)

Tonno Subito

scamorza affumicata, ventresca di tonno e misticanza all’aceto, salsa tartara di mandorle

Tre Spicchi

I Tigli | SAN BONIFACIO (VR)

Renato Bosco Pizzeria | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Da Ezio | ALANO DI PIAVE (BL)

Gigi Pipa |ESTE (PD)

Grigoris | MESTRE (VE)

Guglielmo Vuolo Verona |VERONA

Tre Rotelle