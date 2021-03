Giornata europea del gelato artigianale: è il "Mantecado" il gusto del 2021

È ormai diventato l’appuntamento fisso che inaugura ufficialmente la stagione di uno dei dolci più amati al mondo. La Giornata europea del gelato artigianale si celebra il 24 marzo di ogni anno, per promuovere in tutta Europa il sapere artigiano e sostenere le produzioni di qualità dell'arte gelatiera. Il Gelato Day 2021 è all’insegna della voglia di ripartire dei mastri gelatieri che non si sono fermati davanti a una stagione duramente segnata dall’emergenza sanitaria e hanno lanciato un messaggio di coraggio, speranza e irriducibile creatività.

GUSTO DELL' ANNO 2021 - MANTECADO

Dopo il gelato allo yogurt variegato alle fragole scelto dall’Olanda nell’edizione 2020, sarà il Mantecado scelto dalla Spagna l’assoluto protagonista del prossima estate. Si tratta di una crema antica alla vaniglia variegata con salsa di arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente che ben rappresenta la tradizione gastronomica di un Paese che nei secoli si è fatto crocevia di culture e sapori: dalla vaniglia, che deve il suo nome ai conquistadores, al cioccolato, che approdò nel Vecchio Continente proprio dai porti spagnoli, fino alle arance, di cui la Spagna è primo produttore europeo e uno dei principali esportatori mondiali. Dolce e amaro, cremoso e croccante, il Mantecado gioca con i contrasti trovando quell’equilibrio capace di conquistare i palati più esigenti, ma anche di stuzzicare la creatività degli artigiani del gelato che vorranno proporre ai loro avventori un’interpretazione inedita del Gusto dell’Anno, impiegando ingredienti e materie prime della propria terra.

Che sia da asporto o con consegna a domicilio, la Marca è ricca di professionisti del gelato artigianale e gelaterie all'avanguardia, storiche e di tradizione.

Se sei goloso di coppe gelato fatto a regola d'arte o coni strabordanti di panna montata, ecco le gelaterie da provare a Treviso e provincia.

Gelato bio

Puro & BIo Castelfranco

Via Spagna, 4 Complesso C6, Castelfranco Veneto

Tel: 0423 724796

Già la lunga coda che si vede sempre fuori durante le belle giornate fa intuire che il gelato è molto apprezzato. Ma dopo averlo provato se ne ha la certezza.

Consigliato anche per la varietà dei gusti e per soddisfare tutte le esigenze: tra le specialità la nocciola el pistacchio vegani e la "curcumì", la crema vegana...ma si trova anche il classico gelato con latte biologico al gusto zucca e tante altre originali proposte.

Buono & Bio

Via Piave, 38, Caselle TV

Telefono: 333 874 5101

Ottima pasticceria e gelateria biologica con proposte golose anche per vegani

Il Gelato

Via Fabio Filzi, 27, Castelfranco Veneto

Telefono: 0423 496992

Due palline di gelato artigianale, se arricchito con fermenti vivi probiotici, rafforza il sistema immunitario. Pionieri nell'ideazione e preparazione del gelato salutare sono i castellani Greta Titton, 24 anni, che insieme al padre Alberico si trovano dietro al banco della gelateria Il gelato di Alberico, di fianco all'hotel Roma. Da anni la famiglia Titton propone , oltre al gelato biologico, quello fermenti probiotici.

Gelaterie che effettuano consegne a domicilio

IL RE DEL GELATO - Treviso, via Roma, 329/2899799

LA DOLCE - Treviso, viale IV Novembre, 0422/1486681

LA ROMANA DAL 1947 - Treviso, Viale Cesare Battisti, 0422/544075 o WhatsApp 348/2415644

I LOVE GELATO - Treviso, Strada Terraglio, 391/7748432

COGLI L'ATTIMO - Treviso, Strada Sant'Angelo, 328/6971015

PASTICCERIA SARTI - Altivole, piazza San Vito, 333/3561371

PAUSA GELATO - Arcade, piazza Vittorio Emanuele III, 370/3079629

DOLCE LATTE - Casier (Dosson), via Aldo Moro, 348/4420444

PURO & BIO - Castelfranco Veneto, via Spagna, 338/2281698

DOLCE CAPRICCIO - Colle Umberto, via John Fitzgerald Kennedy, 0438/1790530 o 347/9451856

NETTUNO - Conegliano, Corso Vittorio Emanuele II, 328/3830678

CREMAGELATO - Cornuda, piazza Marconi, 370/3759038

SMERALDO - Crocetta del Montello, via Erizzo, 392/4629782

GIRASOLE - Giavera del Montello, piazza Martini, 335/7122687

IL GELATO - Mareno di Piave, via Verri, 0438/492260

L'ALBERO - Maserada sul Piave, viale Caccianiga, 328/3838024

DA STEFANO - Maserada sul Piave, via Roma, 349/7483860

IL GELATO ARTIGIANALE - Mogliano, piazza Caduti, 371/1346995

GELATOMANIA - Montebelluna (Biadene), via Feltrina Centro, 339/6991164

LA PERLA - Montebelluna, via Erizzo, 348/1289849 0 338/3332048

MATILDA - Nervesa della Battaglia, via Aldo Moro, 349/1842324

IL DOLCEFREDDO - Oderzo, via Cesare Battisti, 353/4065710

PUNTO GELATO - Spresiano, via Dante Alighieri, 348/4967370

CREMAGELATO - Spresiano, via Nazionale, 320/0386807

POLIN - Paese, via Roma, 0422/951288 - 0422/959010 - 0422/458665 - WhatsApp 348/0226708

IL GELATO DI SOLE - Paese, via Marconi, 335/6244025

DOLCE VITA - Ponzano Veneto, via Roma, 333/5942662

BOTTEGA DEL GELATO - Ponzano Veneto, via Pioppe, 339/4369976

NASTYA - Postioma, piazza Montello, 347/2711626

GELATERIA BATTAGLIA - Preganziol, via Schiavonia, 348/9106066

IL GELATO - Roncade, via Giovanni XXIII, 340/7516836

CALIPSO - Roncade (Biancade), via Dary, 348/0375067

L'ARTE DEL GELATO - San Biagio di Callalta, piazza da Prà, 348/2244025

BOTTEGA DEL GELATO - San Biagio di Callalta, via Postumia Centro, 340/9617044

ARMONIA GELATO - Santa Lucia di Piave, via Roma, 333/1617751

FRESCA IDEA - San Vendemiano, via Liberazione, 0438/402457

MAKEBON - San Vendemiano, via Italia, 340/1072898 o 349/0993388

ALLA ROTONDA - Susegana, via Tempio Votivo, 349/2905452

BOTTEGA DEL GELATO - Susegana, via IV Novembre, 339/6577133

GELATO DI ELISA - Quinto di Treviso (Santa Cristina), vicolo Suor Gina Simionato, 336/501012

IL GELATO DI QUINTO - Quinto di Treviso, via Vittorio Emanuele, 329/2275356

TENTAZIONI - Villorba (Fontane), via Trieste, 366/2632318

BOTTEGA DEL GELATO - Vittorio Veneto, via Menarè, 320/4043250

RE DEL GELATO - Vittorio Veneto, via Virgilio, 380/1935208

DA LALO - Volpago del Montello, via Cervada, 0423/871010

L'ANGOLO - Zero Branco, via Monte Piana, 340/9932455 o 345/8432681